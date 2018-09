© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino.Sagra con vista sul Turano, domenica, ache celebra gli strigliozzi, primo piatto della tradizione. Dalle 12.30 in poi la ricetta di questo tipo di pasta lunga, realizzata dalle massaie del posto con farina di grano duro e condita con abbondante sugo al pomodoro, sarà servita in un’ampia area al coperto insieme ad altre specialità locali. A, weekend tra concerti, teatro e tradizioni con la prima edizione del Word Fest, festival delle arti e delle parole. I concerti saranno quelli di Marco Graziosi nella corte del Castello Orsini e di Mattia Caroli e I fiori del male (oggi) e la domenica dal 1920 al 1941 Xavier Bamboo in piazza. Il Teatro Rigodon, con Ileana Tozzi, domenica alle 18, presenta «Bellezza Orsini». Aa festa per San Michele Arcangelo: oggi giorno di San Michele, riti religiosi e, in serata, processione e l’assegnazione del premio della bontà 2018, il concerto della Banda musicale di Montopoli diretta da Anna Di Mario e l’esibizione della Corale di Kohila Vald, paese dell’Estonia gemellato con Montopoli. Domenica la replica della festa finale del Grest 2018 coi ragazzi in corteo in costume medievale e, a metà pomeriggio, le pizze fritte. Anchefesteggia San Michele Arcangelo: oggi il giro per il paese della Filarmonica Giuseppe Verdi diretta da Mauro Marcaccio. Dopo la processione e la messa, serata danzante con Quelli che...in allegria e cena in piazza con pasta vino e dolci. A, oggi alle 20, la Compagnia teatrale 2 Scarabocchi presenta «U surdu dde u compare», commedia in dialetto reatino di Claudio Aleandri.partito presso Il Chiosco, l’Oktober Fara Fest, tra musica e gastronomia, tutte le sere fino al 7 ottobre. Fiera d’autunno, domenica, acoi prodotti a km0. Raduno di oggetti volanti e modellismo radiocomandato domenica sui prati di. L’iniziativa sarà replicata il 14 ottobre sui prati di(bocciodromo di). A T, questa sera, in occasione della presentazione della squadra di calcio, rinfresco in piazza Roma alle 20 e, alle 21, concerto dei Briganti Sabini (Mannarino Cover band). A, ritratto di un paese, mostra fino al 2 ottobre nell’edificio dei giardini pubblici Parco Matteotti: la mostra è gratuita e aperta al pubblico il sabato e la domenica dalle 15 alle 18.Una giornata con le Rosse del Cavallino rampante. Domenica,ospita l’iniziativa «Passeggiata con le Rosse a Colle di Tora», un tour con le vetture che hanno fatto la storia dell’automobilismo sulle piste e sulle strade di tutto il mondo. Una delle novità la prima edizione del tentativo di record mondiale 1/4 di miglio. A seguire la presentazione dei libri «Ossessione d’amore» e «Viator» di Ruggero Marino. Interverranno il giornalista e docente Luigi Saitta, Francesco Buttarelli, scrittore, saggista e docente di Lettere, gli attori Daniela Franchi e Paolo Gani. La presentazione è a cura della scrittrice Amalia Mancini. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Colle di Tora ed è organizzata dalla Scuderia Campidoglio Racing, il Club Nautico Turano, Elaborare. «Ringrazio gli organizzatori per averci scelto - afferma il sindaco Beniamino Pandolfi. - Auguro a tutti, organizzatori e visitatori, una buona giornata insieme alle splendide Rosse Ferrari. Il programma vede, alle 10, l’arrivo al bivio di Colle di Tora con pausa aperitivo di circa un’ora. Presenti attività commerciali con le specialità gastronomiche. Alle 11 arrivo al Club Nautico Turano, dove verranno parcheggiate le auto. Permanenza fino alle 13.30, con svolgimento di attività ludiche (gara in pedalò). Pranzo, premiazioni al Ristorante Di Patrizia, presentazione dei libri di Ruggero Marino. Alla fine del pranzo, il «Rito delle lanterne» sulla piattaforma galleggiante. Si ascolterà una breve storia sulla valle del Turano, lasciando una piccola lanterna.Fino a domenica 30 si svolge all’Auditorium Varrone dil’8° festival internazionale della chitarra. La manifestazione ospita artisti italiani e stranieri, con concerti gratuiti. Questa sera, spazio al flamenco di Pedro Javier Gonzalez. Domenica dalle 18 sarà la volta anche di alcuni artisti reatini: inizierà Alfonso Brandi che eseguirà musiche dei grandi classici napoletani, seguito dalle esibizioni della flautista Giulia Pedone, della violoncellista Kinga Sadzinska, della cantante rinascimentale Francesca Proietti e del chitarrista Edoardo Blasetti.Piccoli borghi, ma grandi scrigni che racchiudono tesori d’arte, cultura e tradizione religiosa., borgo incantato, un esempio in tal senso, nel fine settimana ospita eventi in occasione del XX anniversario della riapertura della Chiesa di Santa Maria. Oggi alle 11 la messa col vescovo della Diocesi Sabina, Ernesto Mandara e alle 17 la presentazione del libro di Alberto Longobardi «I Longobardi-la rivincita della storia», introduce don Enzo Cherchi. A seguire il concerto «Diferencias», ritmi di danza e arie delle antiche corti con Rosario Cicero (chitarra spagnola) e Mario D’Agosto (liuto e tiorba), e il soprano Andrea Manchée. Al termine concerto «Stare insieme». Domani e domenica, inoltre, la mostra fotografica presso la Chiesa Santa Maria, dal titolo «Craco e Fianello - la bellezza e il silenzio dei borghi abbandonati». La mostra dal prossimo 13 ottobre si sposterà alla residenza Monte Buono.Oggi a partire dalle ore 18,30 si terrà ain via Garibaldi 241 a Palazzo Marco Tulli il primo Open day dell'Accademia di Moda Sabina, in concomitanza con l'inaugurazione del nuovo anno accademico. L'evento è rivolto agli studenti delle scuole superiori di primo e secondo grado nonchè al resto della cittadinanza che voglia intraprendere un nuovo percorso formativo.Questo fine settimana il Comune difa il pieno non solo di Sport e Cultura. Tutto a partire dall'apertura della Mostra d'Arte mista, alle 10 oggi, che si terrà presso le stanze del Convento di San Francesco. Successivamente, alle 16, l'Associazione Altura dirigerà un convegno sulla fauna dei Monti Reatini, presso l'edificio Comunale collocato vicino la Piazza centrale.La giornata di domenica, prenderà il via dalle 9.10 con l'inizio del 2° trofeo del Campionato Provinciale di Ciclocross; in occasione della gara, la stessa Organizzazione ha pianificato con la Asl di Rieti lo “Screening Day”. Una mattinata incentrata sul tema della prevenzione della salute, dove sarà possibile prenotare lo screening del cervicocarcinoma con test HPV e gratuitamente, l'esame mammografico.Oggi a, presso il Centro Culturale "Piccolo Teatro del Violangelo" (sito nel Centro Residenziale “Il Querceto”), avrà luogo l'inaugurazione di "Tempi di guerra",una rassegna drammaturgica che vuole essere una riflessione su tutte le guerre con i modi del teatro, a cura di Violetta Chiarini e Liliana Paganini, promossa dal Centro Nazionale di Drammaturgia Italiana Contemporanea (Ce.N.D.I.C.), diretto da Maria Letizia Compatangelo, su iniziativa di Liliana Paganini, Violetta Chiarini, Guglielmo Masetti Zannini e Luisa Mariani. La manifestazione, patrocinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - in collaborazione con Biblioteche di Roma, Biblioteche di Palermo e con le associazioni Terzo Millennio, Senza Frontiere, Mitreo Iside e Bottega teatrale, segna l'inizio ufficiale della realizzazione del progetto, che nasce in occasione del centenario della fine della Prima Guerra Mondiale (1914-1918) - di cui il 4 novembre ricorre l'anniversario della vittoria, e coinvolge sei teatri di altrettante città italiane, tra cui Roma Capitale e Palermo. Si svolgerà dalle 17 in poi e consisterà in una maratona teatrale di qualche ora con due intervalli, in cui verrà offerto un buffet di prodotti biologici e "sfizi" gastronomici tipici della Sabina. L’ingresso in sala è libero. Dopo le 17 sarà consentito solo negli intervalli. Saranno presentati testi teatrali sul tema della guerra, scritti appositamente per il progetto dagli autori italiani contemporanei:Salvadore Aquilino, Leo Augliera, Enrico Bagnato, DuskaBisconti, Antonia Brancati , Angelo Callipo, Anna Cantagallo, Violetta Chiarini, Maria Letizia Compatangelo, Michele Degan, Gennaro Francione, Daniela Igliozzi, Luigi Lunari, Luciana Luppi, Roberto Marafante, Guglielmo Masetti Zannini, Patrizia Monaco, Maria Carmela Mugnano, Andrea Ozza, Liliana Paganini, Alberto Patelli, Marco M. Pernich, Gianfranco Perriera, Massimiliano Perrotta, Serena Piccoli, Paolo Puppa, Antonio Sapienza, Laura Sicignano, Alessandra Vannucci, Lina Maria Ugolini e Angela Villa. Con la direzione artistica di Violetta Chiarini, che curerà la mise en éspace dei testi, si alterneranno sotto le luci del Violangelo noti attori della scena teatrale e cinetelevisiva italiana: Andrea Bonella, Elisabetta Centore, Violetta Chiarini, Viviana Feudale, Daniela Igliozzi, Mauro Leuce, Luciana Luppi, Liliana Paganini, Alberto Patelli, Giampietro Tomasini. Si vuole offrire una panoramica di sentimenti, di riflessioni e di proposte su un tema dal forte impatto civile, sociale e morale, svolto anche con l'ausilio delle musicale originali di Emanuele Stracchi - giovane compositore e direttore d'orchestra, nativo di Casperia, che sarà al pianoforte del Violangelo - di canzoni legate alla guerra e alla lotta dal repertorio discografico della Chiarini e di famosi e popolari canti della Grande Guerra che tuttora commuovono i nostri cuori.