Musica d’autore oggi a Contigliano, nella collegiata di San Michele Arcangelo: Alle 18 il concerto per voce e organo «Il Meraviglioso Anno 1685». La soprano Emanuela Agatoni e l’organista Alessandro Bianconi eseguiranno opere di Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel e Domenico Scarlatti, tutti nati nel 1685. Il programma si aprirà con «Et Exultavit» di Bach dal «Magnificat», per proseguire con altre celebri aree del compositore tedesco prima di passare a Vivaldi; poi il «Salve Regina» di Scarlatti, il «Dixit Dominus» di Händel e altre aree.

Gastronomia doc, questa sera, a Forano con «Love Bufala in Sabina», prima festa «bufalina» in piazza Vittorio Emanuele, dalle 19.30, quando inizierà la filatura della mozzarella, rigorosamente fatta a mano. Alle 20.30 via alle degustazioni dei tanti prodotti di bufala.



«Tarano love vintage night» oggi dalle 17 fino alla notte nel campo fiera di Borgonuovo: mercatino dell’antiquariato, oggettistica, modellismo, collezionismo e artigianato, con oltre 50 espositori da tutto il centro Italia. Intrattenimento musicale con gli Statalequattro, con le cover di Battisti e di altri cantautori in versione rock e due punti ristoro. «Tutti convocati», oggi, a Castelnuovo di Farfa per la Notte Biancorossa, dai cittadini ai turisti: dalle 15 presenti sindaco, presidente, allenatori, calciatori e, soprattutto, tifosi e sostenitori dal 1974 della locale squadra di calcio. Si parte con una partita amichevole al campo sportivo, poi aperitivo di «bentornato», prima dell’apertura dello stand gastronomico. Spazio giochi per i bambini, mentre gli adulti ricorderanno gli ultimi 44 anni di tradizione calcistica del paese. Alle 20.30 le vecchie glorie saranno i testimoni di racconti e aneddoti, tra vecchie fotografie e filmati.

Ritratto di un paese a Collevecchio: la mostra inaugurata sabato scorso nell’edificio dei giardini pubblici Parco Matteotti è gratuita e aperta il sabato e la domenica dalle 15 alle 18 fino al 2 ottobre. Gli altri giorni previo prenotazione allo 0765/578068 o 331532509. Domenica alle 18, al Diciotto Zero Uno di via Garibaldi, a Rieti, «Il Balilla», conversazione a cura di Massimo Casciani e Ileana Tozzi, presentano Antonio Sacco e Pier Luca Aguzzi.



Liberi sulla carta abbraccia finalmente Rieti, aprendo le porte del polo culturale di Santa Lucia oltre che della Biblioteca Paroniana. Oggi, alle 11, «Storie di Beni Comuni - Leggere l’innovazione sociale» e, alle 16, «L’ultimo singolo di Lucio Battisti», di Adriano Angelini Sut. Alle 17, Marta Fana, ricercatrice universitaria ed economista che da mesi gira l’Italia con il suo «Non è lavoro, è sfruttamento», edito per i Tempi Nuovi di Laterza. Alle 18, la presentazione de «Il gioco» di Carlo De Amicis (Mondadori), finalista del Premio Strega 2018. Alle 19, l’attore Luigi lo Cascio presenterà a Rieti la sua opera prima edita da Feltrinelli, «Ogni ricordo un fiore», storia di racconti mai compiuti; alle 20.15 «Il canaro» di Luca Moretti e, alle 21, tornerà a «Liberi sulla Carta» l’attore romano Libero De Rienzo, proponendo «Sognando Babilonia», omaggio a Richard Brautigan, icona psichedelica della beat generation. Domenica, «Il campo di Farfa» di Roberto D’Angeli (ore 16) e, alle 17, Federica Angeli, giornalista di Repubblica, nota per le sue inchieste contro la criminalità del litorale romano, che presenterà «A mano disarmata», il libro che racconta gli ultimi cinque anni di vita della cronista, cambiati per sempre dopo la scelta di denunciare spari, paura e sopraffazione che strangolano Ostia. Chiusura in bellezza con l’attrice Laura Morante, che alle 21.30 proporrà alcuni estratti dalla sua raccolta di racconti, «Brividi immorali».



Oggi terzo raduno bandistico a Talocci di Fara Sabina, con 5 bande e 4 gruppi majorettes. L’evento inizierà alle 15 da parco Fonte Pesole dove partirà la sfilata musicale per il paese; al termine, nel parco, concerti ed esibizioni che coinvolgeranno i bambini di elementare e materna di Talocci che canteranno l’inno nazionale. Grande attesa per i gruppi invitati. A cominciare dalla Fanfara dei bersaglieri in congedo di Poggio Mirteto e, a seguire, i padroni di casa dell’Arce Sabina e le bande Montorio Romano, Torrese, Ponticelli. Accanto alle majorettes dell’Arce Sabina ci saranno i gruppi Cures, Ponticelli e Selci.



Torna a Borbona, fino a domenica, il Festival regionale del Canto a Braccio, che quest’anno giunge alla tredicesima edizione. L’idea della realizzazione di un festival sull’antica pratica di questo canto popolare nacque dalla volontà di dare vita a un evento culturale fortemente legato al territorio. Il canto a braccio è infatti un antico aspetto tipico della società contadina. La vita popolare, specialmente quella vissuta tra le montagne, pur essendo spesso segnata da stenti e sacrifici, non mancava di momenti lieti, celebrati dai poeti a braccio in ottava rima nelle aie, nelle osterie, nelle feste. Predominava il genere satirico, ma non mancava quello serio. I temi erano svariati: religioso, familiare, amoroso, burlesco, sociale, di cronaca e di politica, la natura; per non parlare delle guerre che hanno insanguinato l’Italia in passato. L’intenzione degli organizzatori è sempre stata quella di creare un evento che andasse a recuperare una pratica, quella dell’improvvisazione poetica, radicata sul territorio ma ormai sempre meno diffusa e destinata, se non salvata in tempo, ad estinguersi per sempre. L’edizione di quest’anno vedrà oggi una novità assoluta: 24 ore consecutive di canto a braccio, «Da jornu a jornu». «Il motivo è proprio quello di riportare a galla ciò che succedeva un tempo - dicono gli organizzatori. - Ci si vedeva poco o nulla a causa del lavoro nei campi, e quando ci si ritrovava era una grande festa che, complice qualche bicchiere di vino, portava cantando a tirare al mattino». Si farà di nuovo nella piazza di Borbona, dalle 11 di oggi alle 11 di domenica 16, cantando in rima alternata e improvvisata, e mangiando. Proprio come una volta. Domenica, dalle 11, chiusura con la Banda musicale di Borbona C. Colandrea.

