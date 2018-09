RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino.



Dopo il boom di visitatori per la Fiera campionaria mondiale del peperoncino, il centro di Rieti torna a ospitare stand di gastronomia e iniziative collaterali. Fino a oggi va in scena il «Summer Food», con specialità della gastronomia in arrivo da tutta Italia, musica, animazione per bambini e una pista per go-kart. La location è la centralissima piazza Vittorio Emanuele II, dalle 18 in poi, con l’organizzazione di «Tiello Streetto», in collaborazione con Comune e Confcommercio Lazio Nord. Le proposte della gastronomia delle diverse regioni italiane sono sui «food truck». Tra le proposte ci saranno hamburger di chianina, panino con la tagliata, prodotti tipici abruzzesi e marchigiani come gli arrosticini e il fritto misto ascolano, la gricia per «sconfinare» nell’american food. E, ancora, il cartoccio e il burger di pesce, birra artigianale e il vino dal centro Italia. Per la musica, questa sera arrivano i Lara’s Fire Flies di Lara Vicari, con un viaggio tra sonorità pop e dance, da Donna Summer, Sade, Earth Wind&Fire fino a Madonna e agli italiani Matia Bazar e Loredana Berte. Nella piazza verranno posizionati una serie di gonfiabili per i bambini e una pista di go-kart elettrici.



A Cantalupo, per il quattordicesimo anno consecutivo, torna «Arterie»: è la rassegna di ipotesi espressive che popolerà il paese, fino a oggi, con artisti di ogni genere. Per l’occasione, le vie del centro storico si mascherano e si trasformano, dando vita a percorsi dedicati a ogni arte: il cinema, le arti visive, il teatro, la letteratura e la poesia, la danza, la musica vocale e strumentale, le arti circensi e la giocoleria. In ogni percorso, tutte le sere, si esibiscono a rotazione gli artisti e il pubblico può assistere nelle vie, per poi confluire nella piazza principale per gli spettacoli finali che chiudono ogni serata. Ci saranno laboratori e spazi dedicati ai più piccoli e non mancheranno gli stand gastronomici con i piatti tipici della Sabina. A Stimigliano, fino a oggi, la festa dei giovani, organizzata dalla Comunità giovanile Infinity: quest’anno l’evento si sposta al parco San Valentino, dove si incontreranno storia, gastronomia e spettacoli: oggi la sagra del fallone stimiglianese e la finale nazionale del concorso Miss Sposa e Miss Sposa Curvy.



Monte Santa Maria, (Poggio Nativo), in festa fino a oggi con serate gastronomiche e musicali: oggi processione con la Banda musicale Giuseppe Verdi di Poggio Nativo. Mercati di prodotti a km0, oggi, a Farfa e Poggio Mirteto Scalo.

Domenica 9 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 01:00



