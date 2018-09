RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino.



A Cantalupo, per il quattordicesimo anno consecutivo, torna «Arterie»: è la rassegna di ipotesi espressive che popolerà il paese, fino a domenica, con artisti di ogni genere. Per l’occasione, le vie del centro storico si mascherano e si trasformano, dando vita a percorsi dedicati a ogni arte: il cinema, le arti visive, il teatro, la letteratura e la poesia, la danza, la musica vocale e strumentale, le arti circensi e la giocoleria. In ogni percorso, tutte le sere, si esibiscono a rotazione gli artisti e il pubblico può assistere nelle vie, per poi confluire nella piazza principale per gli spettacoli finali che chiudono ogni serata. Ci saranno laboratori e spazi dedicati ai più piccoli e non mancheranno gli stand gastronomici con i piatti tipici della Sabina. A Stimigliano, fino a domenica, la festa dei giovani, organizzata dalla Comunità giovanile Infinity: quest’anno l’evento si sposta al parco San Valentino, dove si incontreranno storia, gastronomia e spettacoli. Oggi pomeriggio le guide di «APPasseggio in Sabina» aprono alle passeggiate nel borgo di Stimigliano. A seguire pizza fritta e supplì, cover band di Vasco Rossi Qui si fa la storia e alle 23 dj set con dj Osso. Chiusura domenica con la sagra del fallone stimiglianese e la finale nazionale del concorso Miss Sposa e Miss Sposa Curvy.



Giornata dedicata al Cinema, oggi, a Poggio Mirteto. Alle 11.30, nella biblioteca comunale Peppino Impastato, (ex pretura), presentazione dell’iniziativa «Nuovo Cinema Neroni». Interverranno Laura Consumati (presidente del circolo Arci di Poggio Mirteto) e Andrea Leopaldi (responsabile dell’ufficio Cultura del Comune). Nella biblioteca saranno allestite due mostre: «La banda comunale negli anni ‘20» e «La storia del monumento ai Caduti». In Comune, la mostra «La storia del cinema a Poggio Mirteto». Alle 21 in piazza Martiri della Libertà sarà proiettato il film di Rossellini «Roma Città aperta», con Aldo Fabrizi e Anna Magnani. A Casperia, nella frazione di Santa Maria in Legarano, festa per la Beata Vergine Maria: questa sera stand gastronomici con la specialità della pecora a «u callaru» e poi, stasera, i Paradise. Oggi pomeriggio la messa solenne con la partecipazione della Banda musicale e il Gruppo majorettes. Monte Santa Maria, (Poggio Nativo), in festa fino a domenica con serate gastronomiche e musicali: stasera pizza cotta a legna e la musica di Roberto Billi, domenica processione con la Banda musicale Giuseppe Verdi di Poggio Nativo. Mercati di prodotti a km0, domenica, a Farfa e Poggio Mirteto Scalo.



Convegno sul Volto Santo di Vallecupola, oggi dalle 10, a Palazzo Iacobuzzi. L’obiettivo è illustrare il valore artistico e le soluzioni per il restauro dell’affresco, anche alla luce della chiusura della chiesa della Madonna della Neve, per motivi strutturali. «L’affresco versa in uno stato di degrado, dalla muratura agli strati più superficiali degli intonaci», evidenzia la restauratrice Michaela Amelio. L’iniziativa è organizzata dalla Biblioteca Angelo Di Mario, con l’Associazione culturale Vallecupola, partner il Comune di Rocca Sinibalda. Relatrici Michaela Amelio e Ileana Tozzi. Sarà illustrata l’ipotesi di un Cammino del Volto Santo di Vallecupola e di una eventuale raccolta fondi.



Dopo il boom di visitatori per la Fiera campionaria mondiale del peperoncino, il centro di Rieti torna a ospitare stand di gastronomia e iniziative collaterali. Fino a domenica va in scena il «Summer Food», con specialità della gastronomia in arrivo da tutta Italia, musica, animazione per bambini e una pista per go-kart. La location è la centralissima piazza Vittorio Emanuele II, dalle 18 in poi, con l’organizzazione di «Tiello Streetto», in collaborazione con Comune e Confcommercio Lazio Nord. Le proposte della gastronomia delle diverse regioni italiane sono sui «food truck». Tra le proposte ci saranno hamburger di chianina, panino con la tagliata, prodotti tipici abruzzesi e marchigiani come gli arrosticini e il fritto misto ascolano, la gricia per «sconfinare» nell’american food. E, ancora, il cartoccio e il burger di pesce, birra artigianale e il vino dal centro Italia. Per la musica, questa sera tocca al sound soul e dance dei Groove Up di Tonino Lancia (batteria), Maurizio Di Lorenzo (chitarra), Valentina Cavalieri (voce), Emanuele Panitti (basso) e Bruno Ferri (tastiere, pianoforte). Domenica sera arrivano i Lara’s Fire Flies di Lara Vicari, con un viaggio tra sonorità pop e dance, da Donna Summer, Sade, Earth Wind&Fire fino a Madonna e agli italiani Matia Bazar e Loredana Berte. Nella piazza verranno posizionati una serie di gonfiabili per i bambini e una pista di go-kart elettrici.



Tutto pronto a Lisciano dove questa sera va in scena la 18esima sagra dei pizzicotti. L’appuntamento è a partire dalle 18.30 in centro storico. Presente un percorso gastronomico con bar, pizzicotti, spiedini, pizze fritte, dolci e frutta nell'evento promosso dall'associazione culturale banda musicale Verdi di Lisciano e realizzato con il patrocinio di Comune di Rieti e Amministrazione separata dei Beni Civici di Vazia. La serata sarà allietata dal gruppo itinerante “I draghi di monte san Giovanni”. In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata alla settimana successiva.



Questa sera alle 21 a Poggio Bustone, concerto gratuito in piazza di Adriano Pappalardo. Domani, peraltro, cade il ventennale della scomparsa di Lucio Battisti, che proprio di Poggio Bustone era originario.

Sabato 8 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 01:14



© RIPRODUZIONE RISERVATA