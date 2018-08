RIETI - Gli appuntamenti di lunedì 13 agosto in tutto il Reatino.



Oggi a Casaprota ci si tuffa nei sapori e nelle antiche tradizioni sabine con la sagra delle fettuccine ai funghi porcini, tra musica, sport, spettacoli e gastronomia. Lo stand gastronomico aprirà alle 19. Si proseguirà fino al 15 e il 14 sera, le note dell’Orchestra Mirko Casadei.



Da oggi Roccantica fa un tuffo indietro di mille anni col Medioevo in festa, la rievocazione storica tra taverne aperte e gastronomia, cortei e spettacoli, musica, costumi dell’epoca fino a Ferragosto.



A Toffia, dopo il successo riscosso dalla prima edizione, torna quest’anno la manifestazione «Riviviamo il centro storico», cocktail di iniziative culturali, artistiche e gastronomiche che, dal 14 al 18 agosto, richiameranno turisti e visitatori nel centro della Sabina dove, ad accoglierli, ci saranno gli stessi abitanti, pronti a mettere a disposizione i propri spazi privati e ad aprire le cantine. L’evento, organizzato e promosso dalla Pro loco col sostegno del Comune, punta a valorizzare il patrimonio locale attraverso la riscoperta di antichi saperi e sapori, eredità di una comunità tramandata nel tempo. Il borgo medievale si trasformerà in un palcoscenico naturale: tra piazze e vicoli, si esibiranno compagnie e artisti di strada, artigiani, corpi di ballo, pittori, fotografi e scrittori provenienti anche da diverse parti d’Italia, il tutto allietato da cene allestite con i tipici prodotti locali. Per quattro giorni Toffia si trasformerà così in un teatro sotto le stelle, per rendere indimenticabile anche l’edizione di quest’anno.





Lunedì 13 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 01:16



© RIPRODUZIONE RISERVATA