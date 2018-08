RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino.



Oggi e lunedì a Casaprota ci si tuffa nei sapori e nelle antiche tradizioni sabine con la sagra delle fettuccine ai funghi porcini, tra musica, sport, spettacoli e gastronomia. Lo stand gastronomico aprirà alle 19. Si proseguirà fino al 15 e il 14 sera, le note dell’Orchestra Mirko Casadei.



Un libro che non è solo un racconto, ma un percorso di rinascita. Oggi alle 21.30, al Castello baronale di Collalto Sabino, presentazione di «Corri - dall’inferno al Central Park» (Ultra Edizioni), del giornalista Roberto Di Sante, presente insieme all’atleta olimpico Gennaro Cirillo. Di Sante, per anni giornalista de Il Messaggero, autore teatrale e lui stesso podista, racconta la storia di Aldo Amedei, protagonista del libro, ex giornalista di successo che ha perso tutto ed è in fuga dalla depressione seguendo la sua grande passione, quella della corsa. Fino ad arrivare a un sogno impossibile, correre la maratona di New York. Passo dopo passo riesce a riprendere in mano la sua vita fino all’attesa del suo sogno.



Oggi a Marcetelli tutti in fila tra i vicoli del paese più piccolo del Lazio dove torna il «Serpentone di Montagna», percorso enogastronomico nel centro, tra organetti e canti popolari.



Da oggi Roccantica fa un tuffo indietro di mille anni col Medioevo in festa, la rievocazione storica tra taverne aperte e gastronomia, cortei e spettacoli, musica, costumi dell’epoca fino a Ferragosto. Per il Cantalice Artem Festival, oggi, concerto «Back home» dell’Adolfo Troili Group. Musica, oggi alle 20, nell’Abbazia di Farfa, nel concerto di musica barocca per archi. Per il «Frasso Musica», oggi, il Memorial Zita col gruppo Mirage. Gastronomia e musica a Salisano: questa sera la De Luca band. L’estate Leonessana di Leonessa entra nel vivo con il raduno di bande e majorettes e, in serata, il concerto di Toni Malco «Scherzi del tempo live 2018».



A Torri in Sabina oggi alle 21.20, in piazza Roma, il gruppo teatrale Insieme sotto le Stelle presenta la commedia in due atti in dialetto torrese «Un giornu all’Ospetale». Regia e adattamento di Dino Galetti. La serata, in memoria di Vittorio Rossetti, sarà presentata da Bianca Bonifazi. Gli interpreti sono Andrea Bernocchi, Franca Cittadini, Francesco Magrini, Riccardo Galletti, Alessandro Minicucci, Monica Volpi, Marta Magrini, Flavio Enei, Andrea Rosa Faraglia, Luana Capriccioni e Fausto Bernocchi.



A Toffia, dopo il successo riscosso dalla prima edizione, torna quest’anno la manifestazione «Riviviamo il centro storico», cocktail di iniziative culturali, artistiche e gastronomiche che, dal 14 al 18 agosto, richiameranno turisti e visitatori nel centro della Sabina dove, ad accoglierli, ci saranno gli stessi abitanti, pronti a mettere a disposizione i propri spazi privati e ad aprire le cantine. L’evento, organizzato e promosso dalla Pro loco col sostegno del Comune, punta a valorizzare il patrimonio locale attraverso la riscoperta di antichi saperi e sapori, eredità di una comunità tramandata nel tempo. Il borgo medievale si trasformerà in un palcoscenico naturale: tra piazze e vicoli, si esibiranno compagnie e artisti di strada, artigiani, corpi di ballo, pittori, fotografi e scrittori provenienti anche da diverse parti d’Italia, il tutto allietato da cene allestite con i tipici prodotti locali. Per quattro giorni Toffia si trasformerà così in un teatro sotto le stelle, per rendere indimenticabile anche l’edizione di quest’anno.



Oggi appuntamento con la Sagra della Braciola a Cittareale.

Domenica appuntamento a Cittareale con la sagra più “anziana” della Provincia di Rieti. La Sagra della Braciola quest’anno giunge alla sua cinquantottesima edizione a cura della Pro Loco e del Comune di Cittareale. L’appuntamento per la sagra è a partire dalle 9 del 12 agosto nel piazzale in località Caituro (accanto all’ex hotel Miravalle), a pochi chilometri di distanza dalla Salaria. "Un ampio parcheggio - si spiega in una nota - consentirà ai molti turisti di degustare la carne di pecora alla brace in una cornice paesaggistica di tutto rispetto tra le montagne e con oltre seicento posti a sedere al fresco dei 1300 metri di altezza. Nel menù anche un primo al sugo di pecora oppure con il sugo di basilico per chi non vuole mangiare carne". “Anche quest’anno vi accogliamo a Cittareale con l’obiettivo di farvi scoprire la nostra gastronomia, ma anche le meraviglie del territorio -spiega il sindaco di Cittareale Francesco Nelli- è anche questo un modo di continuare a vivere questi territori che dopo il sisma stanno ripartendo: a Cittareale siamo sempre in movimento per andare avanti e programmare future iniziative con la mente già al prossimo anno”.

“Quest’anno il nostro programma è già partito da alcune settimane -spiega il Presidente della Pro Loco di Cittareale Emanuele Mattia- appuntamenti musicali, di teatro dialettale e molto altro ancora fino alla fine dell’estate”.

Domenica 12 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 02:22



© RIPRODUZIONE RISERVATA