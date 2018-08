RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino.



Tempo di sagre, cinema e teatro in Sabina. Per il Cantalice Artem Festival, oggi «Red in blue», con l’Orchestra sinfonica abruzzese e la direzione di Stefano Fonzi. Poggio Mirteto festeggia il suo patrono San Gaetano con una settimana di eventi: stasera si esibiscono i Briganti Sabini e, a seguire, Briga. Stand gastronomici. Come a Casperia, dove c’è la sagra degli stringozzi, accompagnati da carni e bruschette: stand dalle 20. Spettacoli di liscio nell’area stand e musicali nel centro storico. In piazza Mareri, ad Ascrea, la sagra delle fettuccine ai funghi porcini, con la musica della Colorado Band. A Passo Corese, in piazza Salvo d’Acquisto, la sagra degli arrosticini e della pizza fritta. Alle 19.30 aprono gli stand gastronomici e alle 21.30 gli spettacoli: stasera il liscio dei Paradise, quindi lo spettacolo di Paolo Ruffini e i fuochi d’artificio. Sagra dei maccaruni a Ponticelli Sabino, tra gastronomia, artisti di strada e musica. Oggi, dalle 21, sagra delle fettuccine alla Trebulana a Monteleone Sabino. A Rivodutri, alle Sorgenti di Santa Susanna, sagra della trota biologica e del gambero di fiume. Da martedì 7, poi, a cura del bar La Siesta, sempre a Rivodutri, 1° torneo di calcio balilla umano.

Serate d’estate a Poggio Moiano: questa sera, in piazza Vittorio Emanuele la cover band di Ligabue, Onda Libera. A Cantalupo, la rassegna di cinema «Parliamo di donne. Le donne e il lavoro»: questa sera il film «Viaggio sola» di Maria Sole Tognazzi. Ogni sera il direttore artistico Luca Verdone intervisterà ospiti protagonisti dei film. Torna «Agosto, Montasola mia ti riconosco», tutte le sere al teatro nel parco Il Monte: stasera «Il treno dei desideri», della Compagnia Teatro dell’Asola.



Un salto all’indietro di cinque secoli. Contigliano, fino a martedì 7 agosto, torna a ospitare l’Assalto al castello, appuntamento ormai tradizionale, che dal 1984 anima il borgo medievale. La manifestazione rievoca un tragico evento: nell’agosto del 1501, Vitellozzo Vitelli, condottiero alle dipendenze di Cesare Borgia, dopo essere stato per diversi giorni accampato sotto le mura del paese, al rifiuto della popolazione locale di somministrare vettovaglie ai soldati, assalì il castello. L’attacco dei soldati è rappresentato dal tradizionale Palio dell’Ariete, gara competitiva per rioni che si svolge proprio durante la serata conclusiva, quella del 7 agosto. Nella sala consiliare, poi, la mostra fotografica «Assalto in foto», aperta poi tutte le sere dalle 19. Dalle 20, ogni sera, apertura di botteghe e taverne e i ritratti storici, a cura degli allievi del liceo artistico Calcagnadoro di Rieti. Giochi in legno in piazza XX Settembre. Tra i molteplici appuntamenti, oggi alle 21, il corteo di musica itinerante con strumenti storici. Oggi alle 18.30, concerto degli allievi del Conservatorio di Santa Cecilia, sede distaccata di Villa Battistini. Il Palio dell’Ariete è in programma martedì dalle 22.30, dopo la rievocazione dell’assalto del Gruppo Jobel.



Concerto, oggi alle 20.30, nella piazza superiore del Castello di Frasso Sabino per la XXIX edizione del Frasso Musica, per la direzione artistica di Fabrizio Fiorini. Ad esibirsi ci saranno Maria Rosaria De Rossi, Sandro Sacco, Claudio Piselli e Paolo Paniconi, in «Quando la musica è cinema».

Sandro Sacco e Paolo Paniconi del Musì Duo saranno poi protagonisti all’Interocrea festival 2018, lunedì 6 agosto alle 21.30, nel concerto nella chiesa di Santa Chiara ad Antrodoco: il duo proporrà un viaggio ideale nel repertorio per flauto e pianoforte, con un programma che attraversa la musica barocca, passando per la musica classica per arrivare a melodie più contemporanee.



Torna l'appuntamento con la Sagra degli Stracci. Oggi, ad Antrodoco, si terrà l'evento che da 59 anni rende onore al piatto tipico di Antrodoco, che affonda le sue radici in un passato lontano: gli stracci. Si tratta di particolari crespelle arrotolate, cotte al forno e ripiene di sugo di carne, salsa di pomodoro e formaggi. Oggi ad esibirsi sarà Monica Cherubini, protagonista della serata. Apertura degli stand dalle 19.



Per l'Estate leonessana di Leonessa, oggi in piazza VII Aprile alle 10 Apertura della Mostra “Sviluppo della comunicazione a di stanza” con dimostrazione interattiva delle apparecchiature, a cura dell’Associazione Italiana per la Radio d’Epoca. Alle 18 spettacolo di burattini del maestro F. Cocuzza. Alle 21.30 in piazza IV Novembre Metti una sera a cena... quattro incontri d’autore – Festival della Letteratura 2018: Gianluca Teodori presenta il suo romanzo “L’età della passione. La Lazio di D’Amico, Giordano e Manfredonia”.



Per la Bella Estate di Casaprota, oggi verrà presentato L'ultimo libro di Santiago Gamboa, "Ritorno alla buia valle", edizioni e/o, 2018. Lo scrittore Paolo Di Reda intervisterà l’autore domenica mattina 5 agosto alle 11:30, presso il Palazzo del Gatto, in via IV Novembre 23-27.

Domenica 5 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 00:26



