RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino.



Forano e le Serate del Cacciatore. La manifestazione al velodromo nei pressi di parco Colleromano: fino a lunedì, degustazioni a base di selvaggina e non solo, serate danzanti e spettacoli. Stasera si balla con Irene live e lunedì l’Orchestra Sara e Sogno Mediterraneo prima del gelato di mezzanotte.



Fino a questa sera, tra via Garibaldi e via dei Pozzi, a Rieti, VII edizione delle «Osterie dei Pozzi», serate tra musica, spettacoli ed enogastronomia. Dalle 18.30, spettacoli per bambini. Tra i numerosi appuntamenti, stasera alle 21.30 la musica di Dj Osso.



Open day, oggi, domenica 29, al canile sanitario di Rieti, in via Cottanello (Foro Boario), dalle 8 alle 12, dalle 17.30 alle 20.30: l’iniziativa è rivolta a tutti, per adottare, conoscere o aiutare i tanti ospiti a quattro zampe.



Per la «Bella estate» di Casaprota, stasera alle 21 l’incontro «Il ratto delle Sabine» e, alle 22, «Come un gatto in tangenziale».



«Quest’anno abbiamo deciso di dare vita a una settimana di eventi - dice frate Renzo Cocchi, guardiano del santuario di Poggio Bustone. - Abbiamo iniziato il 25 luglio, festa di San Giacomo apostolo, protettore della mostra chiesa. E’ per questo che abbiamo chiamato questa marcia “Da San Giacomo a San Francesco”, per mettere in evidenza entrambi i santi: il nostro desiderio è far affiancare i pellegrini da questi due protettori, le cui santità si armonizzano splendidamente nello splendore del creato». La settimana si è aperta con una celebrazione liturgica animata dal corpo Valle Santa, il 29 luglio in programma la santa messa celebrata da monsignor Lorenzo Chiarinelli. Si proseguirà con iniziative culturali e spirituali che culmineranno con la Marcia del Perdono del 2 agosto.



La storia in tavola, oggi, a Paganico Sabino, con la sagra delle sagne strasciate: si comincia alle 11 e si andrà avanti fino a sera tra degustazioni e musica dal vivo. A Casa Cantoniera di Collevecchio, fino a oggi, la sagra del pesce, con accompagnamento musicale.



Partita a Cantalupo la rassegna cinematografica «Parliamo di donne - le donne e il lavoro», direttore artistico Luca Verdone. Questa sera, il film di Michele Placido «7 minuti», ospite l’attrice Ambra Angiolini. Rassegna cinematografica latinoamericana itinerante «Periferias en la Periferias» con degustazioni e film, questa sera a Torri in Sabina. A Fara Sabina fino a stasera i concerti del Fara Music Festival. A Rocca Sinibalda questa sera i Tequila e Montepulciano band col Cicirinella tour live.

Domenica 29 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 00:20



