Forano e le Serate del Cacciatore. La manifestazione al velodromo nei pressi di parco Colleromano: fino a lunedì, degustazioni a base di selvaggina e non solo, serate danzanti e spettacoli. Stasera spettacolo di Burlesque & Boylesque e poi il liscio con l’Orchestra Sole d’Italia, domenica sera si balla con Irene live e lunedì l’Orchestra Sara e Sogno Mediterraneo prima del gelato di mezzanotte.



A portare musica di qualità in estate arriva il «Cantalice Artem Festival». L’intento dell’Accademia reatina teatro e musica (Artem), sotto la guida del direttore artistico Federico Micheli, è sempre stato di proporre un’offerta che spaziasse dalla musica colta-antica, classica e contemporanea, con concerti sinfonici e da camera, alla musica jazz, rock e pop, e alla canzone d’autore, cercando di soddisfare la domanda con un’offerta più ampia possibile. Un intento che, tra le mille difficoltà nel mantenere in vita manifestazioni culturali di alto livello, verrà mantenuto, e anzi innalzato, anche quest’anno.

Dopo l’anteprima del 22 luglio, si apre questa sera alle 21.15, nel chiostro di Santa Maria, con il concerto inaugurale del violinista Roman Kim e l’Orchestra da Camera dell’Artem. Il 3 agosto Cantalice vedrà il ritorno del dell’Opera Camion nel progetto «Liricostruiamo», organizzato dall’Artem in collaborazione con la Camerata Musicale del Gentile di Fabriano, che porterà La Bohème, seconda data del tour organizzato nei luoghi del sisma. Il 5 agosto il ritorno dell’Orchestra Sinfonica Abruzzese e Red Canzian, volto storico dei Pooh, con direttore e arrangiatore Stefano Fonzi, in «Red in Blue». Parte dell’iniziativa sarà presente anche il 24 agosto a Cittaducale con un programma sinfonico per un concerto in decentramento del Cantalice Artem Festival. Il 23 agosto il concerto «Mujeres: Pasiones y Milagros al Sur», una produzione Artem in prima esecuzione assoluta, rivisitazione di canti e brani della tradizione popolare del sud come crocevia di culture tra Europa e Sud America con particolare riferimento alla donna. Per la sezione Terranostra, il 12 agosto, si esibirà Adolfo Troili Group in Back Home. L’8 agosto Art& Jazz Street Band, direttore Felice Porazzini con la partecipazione straordinaria del trombettista Dino Tonelli. Per il raggiungimento di tali obiettivi l’Artem si avvarrà della collaborazione dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese - Ico e dell’Associazione culturale Camerata Musicale del Gentile di Fabriano e del contributo dell’amministrazione comunale di Cantalice.



Fino a domenica, tra via Garibaldi e via dei Pozzi, a Rieti, VII edizione delle «Osterie dei Pozzi», tre serate tra musica, spettacoli ed enogastronomia. Dalle 18.30, spettacoli per bambini. Tra i numerosi appuntamenti, stasera alle 21.30 Luca e Germano, domenica alle 21.30 la musica di Dj Osso.



Open day, domenica 29, al canile sanitario di Rieti, in via Cottanello (Foro Boario), dalle 8 alle 12, dalle 17.30 alle 20.30: l’iniziativa è rivolta a tutti, per adottare, conoscere o aiutare i tanti ospiti a quattro zampe.



Per la «Bella estate» di Casaprota, stasera alle 21.30, proiezione di «A casa tutti bene», domenica alle 21 l’incontro «Il ratto delle Sabine» e, alle 22, «Come un gatto in tangenziale».



«Quest’anno abbiamo deciso di dare vita a una settimana di eventi - dice frate Renzo Cocchi, guardiano del santuario di Poggio Bustone. - Abbiamo iniziato il 25 luglio, festa di San Giacomo apostolo, protettore della mostra chiesa. E’ per questo che abbiamo chiamato questa marcia “Da San Giacomo a San Francesco”, per mettere in evidenza entrambi i santi: il nostro desiderio è far affiancare i pellegrini da questi due protettori, le cui santità si armonizzano splendidamente nello splendore del creato». La settimana si è aperta con una celebrazione liturgica animata dal corpo Valle Santa, il 29 luglio in programma la santa messa celebrata da monsignor Lorenzo Chiarinelli. Si proseguirà con iniziative culturali e spirituali che culmineranno con la Marcia del Perdono del 2 agosto. Il ritrovo è previsto alle 16.30 presso la piazza antistante la chiesa parrocchiale della frazione San Pietro e, dopo un momento di preghiera, i camminatori di ogni fascia di età partiranno verso il Sacro Speco. L’arrivo al Santuario è previsto per le 18.30, dove sarà effettuata una breve sosta per la benedizione della reliquia per poi proseguire verso il Sacro Luogo dove ci sarà la celebrazione della messa, presieduta dal vescovo Domenico Pompili. La serata si concluderà con la cena organizzata dalla Pro loco di Poggio Bustone, nel piazzale delle Missioni Francescane antistante il Santuario del Perdono, con prodotti tipici del luogo e musica di accompagnamento.



La storia in tavola, domenica, a Paganico Sabino, con la sagra delle sagne strasciate: si comincia alle 11 e si andrà avanti fino a sera tra degustazioni e musica dal vivo. Questa sera a Montasola «Il Mercato dei sapori - Come una volta... dalle cantine alle piazze». Dalle 20, degustazioni nelle cantine del centro. Inoltre, i concerti di Roberto Billi, del Gruppo Folk Città di Cures - Fara in Sabina, del Mad cap Project e della Street band di Borgo Quinzio. Questa sera c’è la Notte bianca a Magliano Sabina con stand in piazza e musica. A Casa Cantoniera di Collevecchio, fino a domenica, la sagra del pesce, con accompagnamento musicale. Percorso gastronomico questa sera a Poggio Nativo e la musica live di Marco Graziosi.



Partita a Cantalupo la rassegna cinematografica «Parliamo di donne - le donne e il lavoro», direttore artistico Luca Verdone. Questa sera, «Viaggio sola» di Maria Sole Tognazzi, ospite l’attrice Fabrizia Sacchi. Domenica sera il film di Michele Placido «7 minuti», ospite l’attrice Ambra Angiolini. Rassegna cinematografica latinoamericana itinerante «Periferias en la Periferias» con degustazioni e film, questa sera a Salisano, domenica sera a Torri in Sabina. A Fara Sabina fino a domenica i concerti del Fara Music Festival. A Rocca Sinibalda domenica sera i Tequila e Montepulciano band col Cicirinella tour live.

