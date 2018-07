RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino.



Antrodoco, oggi, si prepara a trasformarsi nel «salotto dello shopping», iniziativa di artigiani e commercianti, che vede il patrocinio di Comune e Ascom Confcommercio. Oggi shopping no stop dalle 10 alle 24, con musica dal vivo e spettacoli itineranti.



Al Terminillo, fino a domenica, c’è K42: oltre alle iniziative sportive, spettacoli e presentazioni. Nei festeggiamenti di Sant’Anatolia a Castel di Tora, oggi alle 21.30 Claudia Orchestra spettacolo, lunedì alle 21 l’Orchestra Tonino e Lorenzo Serva.



L’Associazione Laga Insieme onlus organizza per domenica, alle 17.30, presso l’area del gusto di Amatrice, un incontro rivolto a tutti, quale occasione di dialogo e riflessione sulle difficoltà del vivere nel post terremoto. L’iniziativa «non vuole essere un momento rievocativo della tragedia vissuta dal territorio - spiega una nota degli organizzatori - al contrario, sarà un invito alla speranza e uno stimolo a una riflessione comunitaria sul vivere con pienezza malgrado le difficoltà e sventure della vita». «Tutto è nato dalla richiesta di Claudio Leonetti, giovane di Amatrice che ha perso sotto le macerie padre, madre, sorella e compagna - racconta il presidente di Laga Insieme, Armando Nanni - che ci ha chiesto di aiutarlo a fare una presentazione del suo libro “Tutto il bello che c’è”, con prefazione di Dacia Maraini».



Ultimo appuntamento domenica alle 16.30, all’Abbazia di Farfa col Festival organistico farfense: concerto per organo della maestra Roberta Duranti, organista titolare dell’Abbazia Santa Maria di Farfa. Festa del fungo porcino, domenica, a Marcetelli tra degustazioni, musica dal vivo, stand e visite guidate a fare da cornice alla festa e al grande protagonista, il fungo porcino. Di sagra in sagra a Limiti di Greccio fino a martedì: stasera gnocchi al castrato, domenica le mezze maniche alla gricia, lunedì e martedì fregnacce alla grecciana. Il tutto con la musica live ogni sera.



Sinergie Due a Rieti con visita di Rieti Sotterranea, anche per ammirare le opere esposte nella mostra frutto di un gemellaggio artistico tra la Sabina e le Langhe piemontesi. Il pittore Marco Marciani espone le sue opere nella personale «I fiori della memoria e dello sguardo» a Magliano Sabina fino al 29 luglio. A Poggio Mirteto la Rassegna Grande Cinema Italiano. Tutte le sere fino al 15 luglio a Parco San Paolo proiezioni cinematografiche dalle 21 e ospiti: questa sera il film «Sconnessi» di Christian Marazziti, ospite della serata. Possibilità di cenare al Parco prima del film negli stand della Pro loco.

