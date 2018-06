RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino.



Eventi finali, nel weekend, per il Festival della Montagna, la rassegna organizzata dalla Regione Lazio, Mibact, insieme ai Comuni di Micigliano, Cantalice, Cittaducale e Rieti nell'ambito dei progetti di attività culturali nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016. Questa sera alle 21 a Terminillo (Pian de' Valli), è la volta di Paolo Belli e la sua Big Band, tra musica travolgente, risate e un sound inconfondibile. Un artista, Paolo Belli, e il suo personalissimo sound riconosciuto sia in Italia che all'estero, con la sua Big Band, una tra le più affiatate ed eclettiche formazioni che la musica italiana possa vantare, che lo accompagna da sempre in ogni esibizione live, dai concerti alle trasmissioni televisive in onda sulle reti Rai, come «Ballando con le stelle» fino alla conduzione della maratona benefica Telethon. I brani in scaletta domani sera spaziano dai suoi più grandi successi, tra i quali il tormentone estivo «Sotto questo sole» (all'epoca cantata ne I ladri di Biciclette e con Baccini), fino agli omaggi ai maestri che ne hanno influenzato la carriera, tra i quali Renato Carosone, Enzo Jannacci e Paolo Conte.



Festival laboratorio di pratiche teatrali del Teatro Potlach di Fara Sabina: tra gli spettacoli, questa sera e domenica alle 21 il gran finale col capolavoro «Città Invisibili», a cura del Teatro Potlach e i partecipanti. A Torri in Sabina, oggi, la manifestazione enogastronomica «TORna a RIvivere», salto nel passato tra tradizione e piatti tipici di un tempo. A Bocchignano, oggi e domenica, «Due giorni al Medioevo», con il Gruppo storico spadaccini di Assisi e Kyra con spettacoli di fachirismo. A Poggio Catino, oggi, la manifestazione «Spose in passerella ieri oggi e domani»: dalle 19 apertura stand gastronomico. Festival organistico domenica a Farfa, col concerto alle 16.30 del maestro Dino Rando.



Inaugurazione, oggi alle 18 della mostra personale «I fiori della memoria e dello sguardo» di Marco Marciani, a cura di Lorenzo Canova: l’appuntamento è all’Ostello Magliano Sabina, in via Mariano Falconi 2 (piazzale Umberto I), a Magliano Sabina. Nella mostra, come scrive Canova, viene rappresentata «la natura in termini contemporanei, cercando un rapporto diverso di interpretazione e di ricreazione del visibile, con quel potere che ha la pittura nel farci vedere le cose in modo nuovo, quando ha la forza di sorprendere e guidare il nostro sguardo». La mostra sarà visitabile fino al 29 luglio, dal lunedì alla domenica, tra le 9.30 e le 12.30 e tra le 15 e le 17.



Si ripete, a Leonessa, la tradizione del Palio del Velluto: fino a domenica, torna l’appuntamento che da 116 anni rinnova la sfida tra i sei Sesti. Un ritorno al 1541, con la sfida tra i sesti per conquistare il palio, ma anche la rievocazione della venuta a Leonessa di Margherita d’Austria, figlia di Carlo V, interpretata quest’anno da Beatrice Pasquali del Sesto di Croce, vincitore del Palio 2017. Nella tre giorni le gare, il corteo dei nobili, l’investitura dei cavalieri e la consegna della chiave della città al capitano del Popolo, il mercatino storico, l’accampamento di arcieristica storica con gli Arcieri di Todi e il neonato Gruppo degli Arcieri dell’Altopiano di Leonessa. In occasione del Palio si batterà moneta: il Carlino sarà l’unica moneta per accedere alle taverne. Estate in musica nella chiesa di San Rufo, a Rieti, promossa da Musikologiamo: domenica alle 18.30, concerto del flautista Sandro Sacco con un programma per flauto solo. In scaletta musica barocca, classica, romantica e contemporanea.



Partita la VI edizione dell’appendice estiva del Premio internazionale di Danza, il Rieti Danza Estate: fino a domenica, 510 danzatori, di cui 100 solisti, oltre 30 gruppi e 170 stagisti, si esibiranno al teatro Flavio Vespasiano di Rieti. La visita di «Rieti Sotterranea», in queste settimane, si arricchisce della mostra «Sinergie Due», ospitata in via Pellicceria 24 a Rieti, in un gemellaggio artistico tra Sabina e Langhe piemontesi. Domenica alle 17, per il Festival Valli e Montagne dell’Appennino Centrale, l’Associazione culturale Gruppo storico romano organizza una rievocazione storica alle «Termae Cutilae», rivolta alla ricostruzione storica dell’antica Villa di Vespasiano. Oggi e domenica, Poggio San Lorenzo ospita la XIX edizione della Sagra del Pesce, mentre tra le iniziative a Castel di Tora, stasera alle 21, spettacolo musicale della Colorado Band. Per la Festa della Pizza di Contigliano, al Parco di Villa Franceschini, stasera Luca Sebastiani, domenica Sole d’Italia.



Anche quest’anno Poggio Moiano si tinge dei mille colori dell’Infiorata del Sacro Cuore, giunta alla 47^ edizione, in cui verranno realizzati circa 300 metri di tappeti floreali lungo le vie principali del paese. Fino a domenica 1° luglio sarà possibile ammirare lo splendido lavoro dei maestri infioratori che impiegheranno fiori selezionati anche molti mesi prima per foggia, colore e caratteristiche, e daranno vita a vere e proprie tele d’artista. I maestri infioratori arrivano da ogni parte d’Italia e appartengono a Infioritalia, l’Associazione nazionale delle infiorate artistiche, per contendersi i trofei Tarcisio Arzilli e Aldo Meloni e Ritorno al Passato, che proclama il quadro più bello realizzato con fiori freschi.

Ogni sera si esibiranno musicisti di vario genere: stasera special guest sarà Lusya, che ha all’attivo un disco d’oro in Francia col brano Vivre L’amour ed è stata madrina del Sanremo Rock Festival come artista italiana che ha venduto oltre 50mila copie del suo Ep. Domenica groove up stile anni ‘70 e ‘80. Fino a tarda notte, negli stand gestiti dai ragazzi della Pro loco di Poggio Moiano, si potranno assaggiare piatti tipici come la bruschetta condita con l’olio extravergine d’oliva Dop. Per i piccoli previste divertenti attrazioni. In programma la solenne processione del Corpus Domini che passerà sopra i quadri infiorati, accompagnata dalla Banda Musicale di Poggio Moiano e dai Cristi infioratori di Artena.



Al Parco San Paolo di Poggio Mirteto, questa sera, la presentazione della XXVII edizione della Rassegna Grande cinema italiano, che si svolgerà nel paese mirtense dal primo al 15 luglio. Durante la serata di presentazione anche il concerto di Lucio Perotti. Domenica partono le proiezioni: il primo film in cartellone è «Ammore e malavita» di Marco e Antonio Manetti, con Giampaolo Morelli e Claudia Gerini. Ospite della serata Raiz, cantante e attore tra i protagonisti del film.

