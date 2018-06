RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino.



Festival laboratorio interculturale di pratiche teatrali del Teatro Potlach di Fara Sabina: oggi alle 21.30 il film «Eugenio Barba e l’arte dell’impossibile», prima italiana del film della regista norvegese Elsa Kvamme sul lungo viaggio dell’OdinTeatret. Domenica alle 21 lo spettacolo «Ghost Dance» del Teatro Brama (Polonia). Giornate del musicante a Poggio Mirteto, dove si farà anche solidarietà con l’acquisto di defibrillatori per il territorio. La festa andrà avanti fino a domenica con i concerti di varie band, musicanti mirtensi e le bande degli Allievi Carabinieri, dell’Aeronautica Militare, la Fanfara dei Bersaglieri in congedo, le Bande Nazionale Garibaldina di Poggio Mirteto e quella di Casperia. Fiori e sapori per l’edizione 2018 di «Fiorile» a Castelnuovo di Farfa: fino a domenica composizioni floreali per il paese, intrattenimenti e gastronomia. Questa sera gli stand gastronomici e la musica con i Paradise. Sempre a Castelnuovo di Farfa, oggi, la festa degli anziani. Festa per San Giovanni Bosco a Stimigliano Scalo fino a domenica, tra specialità gastronomiche sabine e serate danzanti, al Parco San Michele: stasera suonano l’Orchestra Allegrini, gli Area 765 e, domenica, Daniele Imperatori e i CimandaRino col tributo a Rino Gaetano. Domenica pomeriggio la sagra della ciambella stimiglianese.

A Torricella in Sabina la festa per San Giovanni Battista: questa sera stand gastronomici e poi si balla coi Simpatia band mentre domenica c’è la serata danzante con Andrea e Pierluigi. «Notte romantica», questa sera, a Orvinio con cena itinerante nelle attività aderenti e visite guidate. Questa sera al Gluck pub di Borgo Quinzio torna l’appuntamento con il mondo del vino di Vinessere, dedicato alle Marche, con oltre 15 vini in degustazione. Per Cunti e Racconti, oggi a Castel Sant’Angelo il Circo Magico del Teatro Potlach nei vicoli del paese mentre nel Parco di Cotilia terme danza e teatro. Per il Festival della Montagna, domenica alle 10.30 il Gruppo Jobel porta in scena «Lettura cantiche - Divina Commedia», lettura animata di brani tratti dall’opera dantesca con musica dal vivo presso il Sentiero Planetario del Terminillo. Festival organistico farfense, domenica alle 16.30, all’Abbazia di Farfa: suona il maestro Giovanni Clavorà Braulin, titolare della cattedra di organo e composizione organistica presso il Conservatorio di Musica di Firenze. Gianluca Greco, regista, e Silvio Impegnoso, attore e performer, presentano lo spettacolo «Attacchi», domenica alle 18 al Teatro comunale Gennari di Casperia.



Saranno lo scrittore Alessandro Baricco, l’attrice Valeria Solarino e il musicista Nicola Tescari a concludere la rassegna «Emozioni nel cuore d’Italia», l’iniziativa promossa dal Mibact e dalla Regione Lazio, con le proposte della Fondazione RomaEuropa, di scena a giugno nelle aree laziali colpite dal terremoto. Dopo lo spettacolo di Ascanio Celestini e le coreografie aeree della compagnia «Il Posto», è Alessandro Baricco - fra i soci fondatori della Scuola Holden di scrittura di Torino - a portare in scena «Palamede. L’eroe cancellato», questa sera alle 20 a Cittareale (nella tensostruttura in località Ricci) e domenica alle 16 ad Amatrice (in Corso Umberto I), insieme a Valeria Solarino e a Tescari, direttore e compositore di musiche per film, televisione e teatro. In uno spettacolo che racchiude teatro e reading, Baricco riscrive così la storia di Palamede, fra gli eroi greci più attrattivi dell’epica classica, rimasto tuttavia marginale alla Storia, vittima emblematica dello scontro tra classi dirigenti politiche e intellettuali, protagonista della guerra di Troia ma cancellato da Omero nei suoi poemi. Intellettuale colto e raffinato, Palamede ebbe la sfortuna di incrociare Odisseo, genio sulfureo e meno trasparente: Baricco ne fa quindi scaturire il racconto di come Palamede e Odisseo abbiano incarnato lo scontro tra visioni del mondo, l’illuminismo da una parte e l’oscurantismo da un’altra, classe dirigente progressista l’uno e tradizionalista l’altro, e come in questo scontro ideologico, l’uno abbia finito per annientare l’altro.



Al teatro Flavio Vespasiano di Rieti, oggi alle 18, in programma i «Carmina Burana» di Carl Orff, versione per soli, coro, due pianoforti e percussioni dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia. Il direttore è Ciro Visco, con Sara Fiorentini soprano, Marco Santarelli tenore, Massimo Simeoni baritono, Monaldo Braconi e Angelo Inglese al pianoforte, Antonio Catone ai timpani, Edoardo Giachino, Andrea Santarsiere, Andrea Foddai, Gabriele Genta e Valerio Colaci alle percussioni. Il concerto, all’interno di «Emozioni nel cuore d’Italia - La Regione Lazio per la cultura», è a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Per il Giugno Antoniano, questa sera alle 22 in piazza San Francesco a Rieti, spettacolo di Luca e Germano; domenica, dalle 18.30 la Processione dei Ceri in onore di Sant’Antonio di Padova. Fino a domenica, Villa De Sanctis a Colle di Tora ospita «Il liuto e il lago», rassegna di musica antica. A Rieti, oggi, il Centro Sant’Eusanio propone «Exposition art in flora»: tra gli appuntamenti, dalle 17 alle 20, per «Chiese in fiore», presso la chiesa di Sant’Eusanio, installazione artistica ideata dai ragazzi autistici. Prosegue nel Parco di Villa Franceschini a Contigliano l’VIII Festa della Pizza: stasera, Omar Lambertini, domenica Mosetti e Pasquini. Oggi e domenica, presso l’azienda agricola Tularù di Ponzano di Cittaducale, ospite Don Pasta, attore, performer, scrittore, cuoco e deejay salentino.



La compagnia bolognese de il Teatro delle Ariette di Paola Berselli e Stefano Pasquini arrivano su un furgone bianco, che traina una piccola roulotte, carico di tutti gli oggetti necessari per portare in scena «Teatro da mangiare? La vita attorno a un tavolo». Gli appuntamenti sono ad Amatrice, presso l’Area del Gusto, oggi alle 20, domenica alle 13.

