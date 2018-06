RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino.



Notte d’Irlanda e Irish music questa sera nel borgo di Casperia. Un evento organizzato dall’associazione Radici Sabine, tra musiche e colori, a cui sono attesi migliaia di visitatori: l’iniziativa si inserisce nel progetto che prevede il gemellaggio di Casperia con la città irlandese di Killarney. Alle 17 apertura degli stand espositivi di artigianato irlandese e sabino e alle 18 la mostra fotografica su Casperia e Killarney, con iniziative culturali. Dalle 19 stand gastronomici in funzione e dalle 21 iniziano le esibizioni dei gruppi musicali e di danze tradizionali irlandesi. Per tutta la giornata, inoltre, la possibilità di passeggiate a cavallo. Sempre a Casperia, stasera alle 21, al teatro comunale, il Teatro Luceombra presenta «Terra!», con Paolo Garibotti, Valeria Gasparrini e Antonio Andronico, che cura anche la regia. Notte bianca delle Pro loco, questa sera, a Cittaducale, con tante sagre in un unico appuntamento tra gastronomia, spettacoli e musica. Mercatini, stand e la serata musicale coi The Heartbreak Hotel 50’s Show, i migliori classici vintage dagli anni ’50 agli anni ’80 riproposti in chiave moderna, tutti gli evergreen italiani e stranieri anche per ballare.



Per il Festival organistico di Farfa, domenica alle 16.30 in Abbazia, concerto del maestro Roberto Lomurno, organista titolare di Santa Maria delle Grazie al Naviglio di Milano. Appuntamento unico domenica alle 19.30, nella tensostruttura in località Ricci di Cittareale con «I sognatori hanno i piedi appoggiati sulle nuvole», recital di e con Lino Guanciale e Davide Cavuti, che guidano gli spettatori in un viaggio, tra il serio e il faceto, attorno ad alcuni grandi classici contemporanei all’insegna dell’ironia tipica di Flaiano. A Poggio Sommavilla di Collevecchio, località bocciodromo, i festeggiamenti per Sant’Antonio di Padova, tutte le sere dalle 20 apertura dello stand gastronomico con piatti tipici sabini; questa sera la sagra degli strozzapreti e la musica di Giulie i Balla Balla, domenica sera Allegrini e Trebiani band, lunedì pomeriggio concerto della Banda musicale di Casperia e processione.



Rosa Balestrieri, (RosadiLicata) è il personaggio protagonista dello spettacolo di questa sera a Pontesfondato di Montopoli, a Casale d’Amico. Storia di emancipazione tra musica e canto portato in scena da Chiara Casarico, accompagnata da Stefania Placidi. Pollo senza frontiere, stasera dalle 20.30, in largo San Sebastiano a Forano: è la V edizione di un viaggio tra i sapori del pollo multietnico cucinato con le ricette di 5 nazioni: Italia, Argentina, Messico, Cina, Pakistan. E oggi, sempre a Forano (Sala della Pace alle 16), la presentazione del libro di Vincenzo Masi «I Garibaldini della Bassa Sabina e la Fanfara della Legione Leonina», con l’analisi dei personaggi che parteciparono alla campagna dell’Agro Romano. Presenta Gianfranco Paris.



Il Giugno Antoniano di Rieti entra nel vivo. Tra gli appuntamenti, questa sera alle 21.30, in piazza San Francesco, spettacolo con Claudia e l’Orchestra italiana mentre domenica alle 21.30, al chiostro di San Francesco, va in scena la commedia in vernacolo reatino «Tre sorelle e un imbranato», di Aldo Lo Castro.



A un mese dalla Festa del Sole di Rieti, per il secondo anno, va in scena il weekend della «Provaccia». Stasera alle 21.30, esibizione del gruppo Skeens, mentre domenica alle 17.30, sul Velino, la «Provaccia» con i rioni impegnati nelle prove. Alle 21, concerto di Angelo dei Santarosa Band.



Domenica a Poggio Mirteto, «Una giornata da cani», dedicata agli amici a quattro zampe, ospiti Flavio Insinna ed Erika Gottardi.



La solidarietà torna a correre su due ruote, per sostenere la rinascita delle zone colpite dal sisma. Tra oggi e domenica, arriva la II edizione di «TerreInMoto», evento benefico organizzato dal Motoclub Bertolla Garage di Amatrice, la due giorni all’insegna del granturismo motociclistico. Un appuntamento che, lo scorso anno, richiamò 480 moto e circa mille presenze, mentre stavolta le partecipazioni più lontane promettono di arrivare dalla Liguria e dalla provincia di Sondrio, poco meno dei ragazzi del Canton Ticino, che nel 2017 partirono dalla Svizzera per raggiungere il centro Italia. Un viaggio di due giorni che ai suoi protagonisti farà attraversare Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto con un’escursione fino a Campotosto e dove il catering sarà curato dalle eccellenze gastronomiche della zona come il ristorante «Roma» di Amatrice e da «AmatricianaqualitàItaliana». Il ricavato di «TerreInMoto» finanzierà corsi di formazione per i giovanissimi di Amatrice, in collaborazione con il Centro Giovani di Amatrice oltre ai centri estivi per i bambini di Accumoli, con l’acquisto dei materiali utili alla loro realizzazione, che saranno poi utilizzati durante tutto l’arco dell’anno perché, ad oggi, completamente assenti. Ad Arquata del Tronto andrà un contributo a favore della Pro loco, attiva sul territorio, anche dopo il sisma, con molteplici iniziative a favore della popolazione.



Domenica, da Rieti, V raduno nazionale Fiat 500 Club Italia, con le 500 prodotte dal 1957 al 1977 e le derivate. Ritrovo e iscrizione sono dalle 8 dal parcheggio del centro commerciale L’Aliante. Da qui, l’itinerario verso Colli sul Velino e Labro e le altre località della zona.

Sabato 16 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 00:00



© RIPRODUZIONE RISERVATA