RIETI - Gli appunamenti del fine settimana in tutto il Reatino.



Per il Festival della Montagna, rassegna dei Comuni di Rieti, Cittaducale, Cantalice e Micigliano, questa sera alle 21, a Micigliano per «Happy Time», spettacolo di mimo e pantomima in scena in piazza del Popolo, a cura del Gruppo Jobel.

Festival organistico a Farfa, da domenica e fino all’8 luglio. Domenica alle 16.30, in Abbazia, il primo appuntamento con il maestro Gianluca Libertucci, già organista titolare della Cappella di San Pietro in Vaticano. Stasera alle 21, a Casperia, presso il teatro Ignazio Gennari andrà in scena lo spettacolo «La conferenza degli uccelli»: un antico racconto sufi del 1200 che parla di un gruppo di uccelli che partono alla ricerca del loro re, il Simorgh. La regia è di Anna Redi, gli attori sono Elena Baroglio, Roberto Caccioppoli, Andrea Caschetto, Tommaso De Santis, Manuela Fiscarelli, Carolina Patino, Anna Redi, Valeria Sacchi, Souphiene Amiar, musiche a cura di Piero Grassini.

«Cantine in Festa», stasera, a Poggio Catino, dove lo stand gastronomico sarà in funzione dalle 19.30. La serata sarà accompagnata da diversi gruppi musicali: Forgotten Sons, Briganti Sabini, Incursioni Musicali-Musica Popolare. Inoltre si terrà un contest di ballo organizzato dal maestro Maurizio Serafini che vedrà esibirsi gruppi. Prevista quest’anno anche una cantina dedicata alla degustazione di prodotti tipici valtellinesi. Alla fine si balla col gruppo di Leonardo Angelucci.



Fiume in festa a Poggio Mirteto scalo, oggi e domenica. Gite in battello kajak canadese e dragon boat nella mattinata di oggi, a seguire la visita al mercato a km0 Sabinagreste. Nel pomeriggio visite ai monumenti e alle chiese di Poggio Mirteto e, alle 20, la festa delle famiglie a Poggio Scalo. Domenica mattina laboratorio di aquiloni per i bambini e poi aperitivo presso il mercato a km0. Mercatino dell’artigianato e dei prodotti tipici a km0, domenica, a Farfa e concerto del coro The Free Voices in love diretto da Elsa Baldini. Passeggiando tra le rose, oggi e domenica, in viale Roma a Fara in Sabina: prima mostra mercato dedicata alla regina dei fiori, appunto la rosa. Durante la manifestazione si potranno ammirare e acquistare esemplari di questo fiore, seguire conferenze e corsi. Inoltre presentazione di testi dedicati e degustazioni di prelibatezze realizzate con le rose.



Nuovo doppio appuntamento, a cura della Fondazione Romaruropa, in collaborazione con Mibact e Regione, oggi alle 19 ad Accumoli nell’area Sae, domenica alle 19 e alle 21 a Cittareale nello spazio adiacente al birrificio: la Compagnia Il Posto e Marco Castelli Small Ensemble propongono «La sfera di Hill», danza aerea su camion con gru. Ideazione e coreografia di Wanda Moretti.



Il Teatro di Roma torna nel Reatino, nelle aree più coinvolte dal sisma. L’iniziativa, promossa da Mibact e Regione Lazio, è a ingresso gratuito. Oggi alle 13 e alle 20, domenica alle 13, nella tensostruttura in località Ricci, a Cittareale, la compagnia bolognese de il Teatro delle Ariette di Paola Berselli e Stefano Pasquini arrivano su un furgone bianco, che traina una piccola roulotte, carico di tutti gli oggetti necessari per portare in scena «Teatro da mangiare? La vita attorno a un tavolo». Uno spettacolo che si fa attorno a un grande tavolo dove stanno seduti 30 spettatori-commensali, mentre i 3 attori-cuochi-contadini cucinano: servono una cena e raccontano frammenti autobiografici della loro vita, gioie, dolori, sogni, lutti, amori. Questo è il messaggio del Teatro delle Ariette: incontrare l’altro attorno a un tavolo, nell’intimità di una cucina, condividere il cibo, le storie, le esperienze di vita e attraverso l’autobiografia avventurarsi nel meraviglioso viaggio di conoscenza dell’incontro.

Domenica dalle 9 alle 16, porte aperte alla Centrale del latte di Rieti, in via Velinia 2, con laboratori, pranzo e artisti. Prenotazioni su www.centralelatterieti.com.



La storica piazza trasformata in una grande tavolata all’aperto sotto le stelle, dove il piacere per la cucina locale, l’allegria e il bel vivere in amicizia si incontreranno per una notte. Accade al Borgo di Rieti, l’iniziativa è degli ex ragazzi del quartiere (con in testa Alfredo Grillo e Tonino Ciancarelli), ormai oltre gli «anta», che domani sera daranno vita a una due giorni dedicata alla «Gricia & Beer festival», con degustazione del tradizionale piatto, richiamo per oltre cento palati (ma le iscrizioni sono ancora aperte) che andranno a occupare sedie e tavoli in piazza Cavour (chiusa al traffico dalle 19), tra il monumento alla Lira e la strada dove affaccia il ristorante La Favorita, partner dell’iniziativa patrocinata dal Comune, i cui chef cucineranno anche l’amatriciana e altri piatti di carne secondo le antiche ricette reatine. Una festa che proseguirà domenica sera, con la degustazione di birre artigianali abbinate alla gricia.

Sabato 9 Giugno 2018



