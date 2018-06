RIETI - Gli appuntamenti del fine settimna in tutto il Reatino.



Una «Giornata di sport per la vita» a Casperia, organizzata dal Gruppo comunale Aido. Oggi alle 21.30, nella chiesa dell’Annunziata, il concerto pianistico del maestro Emanuele Stracchi. Domenica mattina in piazza il raduno dei motociclisti Gli Squinternati mentre alle 10.30, al campo sportivo comunale, l’esibizione della Banda musicale di Casperia e delle Majorettes apriranno il triangolare di calcio tra la Nazionale italiana trapiantati, la Fcd Casperia e la Evergreen Stars con le vecchie glorie della Lazio tra cui Nanni (che ha legato il suo nome al primo scudetto biancoceleste), Mimmo Caso, Piscedda, Beruatto e tanti altri.



Torna il grande Jazz in Sabina, a Bocchignano di Montopoli, con l’XI edizione del Sabina Jazz Festival, l’unico festival in Italia dedicato esclusivamente al jazz delle origini. Fondato dal clarinettista Bruno Castracucchi, la manifestazione prevede oggi e domani musica con orchestre che si esibiranno in diversi punti del borgo. Il tutto abbinato a degustazioni: la proposta abbraccia un arco musicale di tutta l’era dell’hot-jazz, dalle origini alla fine degli anni ‘30.



A Mompeo oggi la festa nazionale dei piccoli Comuni: dalle 15 apertura alle visite del castello poi spazio ai piccoli con pittura e giochi presso la Croce e alle 20 stand gastronomici e serata danzante con Quelli che... con allegria. Per «Cunti e Racconti», oggi a Borgo Velino lo spettacolo teatrale «Ciò che inferno non è», a cura del Liceo Vailati, progetto premiato da Libera-Associazione contro le mafie. A Montasola, in località Il Monte, oggi la sagra della fregnaccia, con musica e degustazioni della specialità tipica montasolina. Domenica, Infiorata del Corpus Domini in piazza Cesare Battisti, a Rieti. Oggi e domenica si terrà a Poggio Mirteto «Mercante in fiore 2018», mostra mercato di piante e fiori particolari, con vivai specializzati, artigiani e produttori tipici, oltre ai ristoratori del territorio che, in piazza Mario Dottori, offriranno piatti tipici della cucina locale. Previste visite guidate alle chiese con l’Associazione Amici del Museo, spazio bimbi in piazza Garibaldi, dove dalle 11 l’Associazione Pasqualina & Friends offrirà un laboratorio dal titolo «Ti presento… il cane», mentre Lucilla Cerquetani li intratterrà dalle 16 alle 17.30 con le sue «Scintille creative». Stasera alle 20 musica dal vivo con apericena in piazza Mario Dottori, dove si esibiranno i MentaForte 2.0. Domenica l’infiorata del Corpus Domini. Visite guidate oggi e domenica alle 11 e alle 16 al Roseto Vacunae Rosae presso La Tacita a Roccantica. Primo al mondo a livello concettuale, secondo per varietà dopo Sangerhausen in Germania, ospita circa 5.500 varietà di rose, distribuite su 2 ettari. Info e prenotazioni 0765/639031.



L’«irriverente» Ascanio Celestini, attore di teatro dalla pacata ironia e dall’impegno sociale, andrà in scena stasera alle 20 nella tensostruttura di piazza Santa Maria a Cittareale, e domenica alle 16 nello spazio adiacente alla scuola ad Amatrice. «La ballata dei senza tetto» è lo spettacolo gratuito offerto da Romaeuropa Festival e Teatro di Roma nel quadro dei «120 motivi in più per tornare nelle Valli Reatine», promosso dopo il sisma del 2016 da Mibact e Regione Lazio. Voce e regia di Ascanio Celestini, con Gianluca Casadei alla fisarmonica, tastiere e live electronics, il progetto narrativo smonterà i racconti della trilogia composta da Laika, Pueblo e un terzo spettacolo in lavorazione.

L’intento è di «scrivere una drammaturgia unica fatta di tanti personaggi che si muovono in un unico ambiente: una periferia che ruota attorno a due parcheggi, quello del supermercato e quello di un grande magazzino pieno di pacchi». Una narrazione, dunque, della e nella periferia i cui personaggi possono essere il barbone di Laika o la barbona di Pueblo. La cassiera del supermercato di Pueblo o la Vecchia di Laika che va a fare la spesa insieme alla prostituta e alla donna con la testa impicciata. «Giobbe l’analfabeta che conosce il grande magazzino a memoria» ha una storia già scritta come il magazziniere che odia lo zingaro in Pueblo. Qui Celestini narrerà con suggestione ciò che vede, a volte ciò che conosce, altre ciò che immagina.



Doppio appuntamento, oggi, a Leonessa, in occasione della festa del 2 Giugno. Alle 17.30, per le vie del borgo, spazio alla Fire Dixie Jazz Band, gruppo che si ispira alle orchestre itineranti che suonavano musica jazz nella New Orleans degli inizi del ‘900. Come ricorda Andrea Ungari, consigliere comunale con delega al Turismo e agli Affari culturali, in serata, a partire dalle 21, in piazza Santa Croce, sarà la volta di «Leonardo». Lo spettacolo è dedicato al grande scienziato e all’artista. Leonardo, in tutte le sue molteplici sfaccettature, rivive, con parole e movimenti, in un presente che ha realizzato, ancora non del tutto, la sua sconfinata capacità immaginativa.



Oggi a Cantalice il X raduno di auto e moto d’epoca, a cura del Club Automotostoriche, in collaborazione coi Comuni di Cantalice e Rocca Sinibalda. Dalle 8 alle 9 il ritrovo in piazza della Repubblica, a Cantalice quindi alle 10 la partenza e alle 11 l’arrivo a Rocca Sinibalda. Intorno alle 12, partenza per Ornaro Basso e alle 13 il pranzo.

Altra iniziativa coi motori protagonisti, domenica, è «Donna Sprint - raduno della solidarietà in Sabina», a partire dalle 8: un percorso (da scoprire) per sole donne, da Rieti ad Amatrice, e ricavato per Pneumologia del de Lellis. Informazioni sulla pagina facebook dedicata.



Due borghi uniti per festeggiare i trent’anni della Riserva naturale dei monti Navegna e Cervia, nell’area del lago del Turano. Per oggi, 2 giugno, le Pro loco di Ascrea e di Paganico Sabino organizzano un evento al fine di valorizzare il patrimonio naturale dei due borghi, la storia, l’arte, la cultura e l’enogastronomia. L’evento dal titolo «A gola ‘e J’Ovetu» sancirà la collaborazione di questi due borghi: l’obiettivo è una proficua collaborazione che verrà suggellata dal «rito della Signora», presso la l’antica mola della Gola dell’Obito. Le guide ufficiali della Riserva accompagneranno attraverso i sentieri della Gola dell’Obito da Ascrea a Paganico, con la possibilità, dopo, di degustare un menù tipico a cura delle due Pro loco in collaborazione col Centro diurno di Paganico Sabino. Il primo appuntamento è alle 8.30 nella piazza di Paganico Sabino. Si prosegue verso Ascrea con il servizio gratuito di bus navetta. Alle 9, il ritrovo in piazza «La Croce» di Ascrea dove inizia il percorso con visita guidata per le vie del borgo e le mostre allestite, una dedicata ai sapori e agli odori tipici della Valle e un’altra dal titolo «Ascrea, come eravamo», a seguire escursione verso l’antica Mola nella Gola dell’Obito e le cascate. Alle 12 è previsto l’arrivo a Paganico Sabino, con visita guidata del paese, della Rocca del Belvedere, del chiesa parrocchiale e delle mostre allestite. Seguiranno letture dei libri di Anastasio Spagnoli dal titolo «Storie Disperse» e «Appunti per una storia delle Mole Baronali di Paganico, Ascrea, Collalto e Marcetelli 1289-1945». Al termine, degustazione dai sapori locali a cura delle due Pro loco col patrocinio e la collaborazione dei due Comuni, Comunità montana e della Riserva. Prenotazioni ai numeri 3338516970 (Ascrea), 3356220658 (Paganico), 3292912934 per l’escursione.



«Porte aperte in fattoria», organizzata dalla Filiera latte del Lazio: domenica 3 giugno, la proposta è per visite guidate gratuite nelle stalle della provincia di Rieti per scoprire da vicino il ciclo del latte e dei suoi derivati. La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata iscrivendosi sul sito www.filieralattelazio.it/visite o telefonando al numero 06/32803470. Su www.filieralattelazio.it/ l’elenco completo delle aziende visitabili domenica nel Reatino.

