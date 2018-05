RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino.



Si chiude nel weekend la Settimana musicale mirtense, organizzata dall’Associazione Amici del Museo. Oggi alle 21, nel cortile del vescovado di Poggio Mirteto, «Inferno da Camera», ovvero Dante in 3D a cura di Luigi Maio su una fantasia lisztiana per il trio Perotti, Zeneli e Dionette. Domenica alle 21 concerto in Cattedrale della Filarmonica Sabina Foronovana.



A Configni tradizione gastronomica con la sagra del prugnolo e dell’asparago selvatico. Fino a domenica tra degustazioni, passeggiate naturalistiche e serate musicali: questa sera suonano gli Argento Vivo. Sagra del raviolo talocciano a Talocci, oggi e domenica: oggi alle 20 apertura degli stand gastronomici e serata di liscio coi Balla Balla; domenica sera, degustazioni e le note dell’Orchestra di Mario Riccardi. Domenica a Farfa la I edizione della Fiera di Primavera, anche per visitare l’Abbazia di Farfa: presenti prodotti a km0, antiquariato, artigianato e «car boot sabino». Per «Cunti e Racconti» a Borgo Velino questa sera la stand-up comedy di Saverio Raimondo, domenica tris di meraviglie con Nuova Barberia Carloni della compagnia di circo contemporaneo Teatro Necessario, seguito da Nothing to Declare di Progetto Momu e Cie Twain con danza acrobatica e parkour e, infine, Triangolo Scaleno Teatro e Simone Pappalardo con gli oggetti musicali in Fields.



A Toffia oggi dalle 12 alle 19, nello spazio di Officina 33 Pacôme Genty e Harry Davies aspettano i visitatori per condividere un frammento del processo creativo dalle 17. Apertura alle visite guidate, oggi e domenica alle 11 e alle 16, del Roseto Vacunae Rosae a Roccantica. Oggi alle 15.30 al Museo di Fara in Sabina laboratorio di Mosaico. Info e prenotazioni: 349/3149903. Oggi alle 17, nella Sala del Gusto di Amatrice, per «Montagne in Movimento» del Cai Amatrice: l’alpinista e psicologo Domenico Perri presenterà la sua avventura in Himalaya. Ma a precedere, esibizione del Coro dell’Ana Sorgenti del Piave di Sappada: ingresso libero dalle 15 e fino 16.45 si potrà ritirare biglietto gratuito. Oggi alle 19, a Leonessa, in piazza IV Novembre, il Gruppo teatro Jobel mette in scena «Pierino e il Lupo». Il Museo civico di Rieti oggi ospita il progetto «Rome Reborn», di Bernard Frischer: nel complesso di Santa Lucia, dalle 16.30, dimostrazione virtuale sull’antica Roma. Trasferta a Mazzano Romano (Teatro De Sica) stasera alle 21 per l’Aspra Folk in «Ancora nun me ne ne so annato», ispirato a Trilussa, con Giulio Pietrantoni, Stefania Colasanti, Alessandro Sestili, Sergio Colasanti.



«Sarà una stagione di grande profilo». Lo aveva detto l’assessore alla Cultura, Gianfranco Formichetti. La stagione concertistica, al via nell’ottobre scorso, ha visto una decina di concerti, nel foyer del teatro Flavio Vespasiano di Rieti. Alle 21 di oggi il sipario si alzerà sul concerto finale della stagione concertistica. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Gli spettatori saranno accolti, nel foyer, dalla musica del Trio Barocco di Ornella Bucchignani al clavicembalo, Sandro Sacco al flauto traverso ed Edoardo Blasetti alla tiorba. I riflettori si accenderanno poi sul palco del teatro che ospiterà una rappresentanza del conservatorio di Santa Cecilia con le soprano Maria Smirnova, Elisabetta Rossi, Federica Rinaldi e Jihye So. A seguire il duo composto da Stefano Conti al flauto e Ruggero Russi al pianoforte, il Coro Polifonico Orpheus, Musì Trio con Maria Rosaria De Rossi, soprano, Sandro Sacco, flauto traverso e Paolo Paniconi, pianoforte. A seguire l’Associazione musicale Giuseppe Ottavio Pitoni con Emanuele Micacchi e Renato Colucci, poi Silvia Costanzi, soprano e Ruggero Russi al pianoforte. La serata si concluderà con l’esibizione del gruppo jazz Rjo Combo composto da Marco Turani (clarinetto), Angelo Liberali (sax), Niccolò Jacopo Cavoli (tromba), Pierluca Cesarini (chitarra), Luca Tosoni (piano), Andrea Rosatelli (contrabbasso) e Yuri Alviggi (batteria).



L’ Associazione «I Cammini di Francesco nel Lazio» organizza per domenica 27 «I Cammini di Francesco, patrimonio culturale europeo». L’incontro prevede un percorso dalle Sorgenti di Santa Susanna al Santuario di Poggio Bustone (foto). Per la parte reatina, il percorso parte alle 11 dalle Sorgenti di Santa Susanna. Alle 13.30 il pranzo, tavola rotonda alle 15. Presenti, tra gli altri, Francesco Saponaro e Gianfranco Formichetti.



«Prove a porte aperte» all’ultimo atto. L’evento «biblico» si presenta come «stessa storia, stesso posto, stesso bar», al Caffè Leomporra di Sant’Elpidio, stasera dalle 22. Qui, Thomas, in diretta skype dalla Lituania, e Carlo Valente, presente, faranno tappa domani per il primo live della musica intercontinentale: la sfida è all’ubiquità. «Il piccolo bar nel Cicolano è un po’ una casa e io e Thomas faremo un live tra amici, colleghi e fans - dice Carlo Valente. - L’idea è di trovarci a suonare per fare festa in compagnia». Ad ingresso gratuito, come dice Valente, ci saranno «molto Cicolano e molti ragazzi», scaldati «dalle mie canzoni o dalle quelle che ci hanno fatto crescere di De André, Rino Gaetano, Capossela».



Arriva a Rieti il Premio Mondello 2018. Il romanzo «Di ferro e d’acciaio», edito da Nne nella collana CroceVia, sarà presentato oggi alle 17.30 alla Libreria Moderna. Sarà l’autrice, Laura Pariani, a raccontare la storia di un passato prossimo venturo di passione. Nel romanzo, l’operatrice h478 deve sorvegliare il soggetto-23.017, una donna che si aggira per la città in cerca del figlio. h478 sa che il ragazzo è in carcere per attività sovversive, ma dal monitor osserva la forza dell’amore di questa madre. Qualcosa nell’animo dell’operatrice si muove. Ciò avviene dove i nomi sono stati eliminati e le parole chirurgicamente rimosse per cancellare memoria, speranza e passione.



Proclamazione del vincitore, domenica dalle 18 al teatro Flavio, della X edizione del Premio letterario Città di Rieti. Con la conduzione della giornalista reatina Catiuscia Rosati, sul palco saliranno Laura Pariani con il suo «”Domani è un altro giorno”, disse Rossella O’Hara» (Einaudi), Chiara Marchelli con «Le notti blu» (Giulio Perrone Editore), candidato allo Strega 2017, Domenico Dara per «Appunti di meccanica celeste» (Nutrimenti), vincitore 2017 dei Premi Stresa e Vincenzo Padula «Sezione Narrativa», Massimo Cuomo con «Bellissimo» (Edizioni E/O) e «Orfanzia» (Bompiani) di Athos Zontini. A votare la giuria popolare composta da 115 lettori e dagli studenti delle due classi della casa circondariale di Rieti, mentre sul palco, a spogliare le schede, sarà la commissione con l’assessore alla Cultura Gianfranco Formichetti, la direttrice della Paroniana Gabriella Gianni e presieduta dal segretario generale del comune di Rieti Giampaolo Giunta. Ad esibirsi, nei quattro intermezzi musicali programmati, il Musì Duo, con Sandro Sacco e Paolo Paniconi. E se puntualmente, nella serata conclusiva del Flavio, a settembre arrivava l’invito a partecipare all’imminente «Liberi sulla carta» di Farfa ideata da Fabrizio Moscato, da quest’anno l’appuntamento editoriale andrà in scena a Rieti, a Santa Lucia, il 14, 15 e 16 settembre.

Sabato 26 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 01:58



