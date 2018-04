RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino.



A Rieti ultimo appuntamento per l’XI edizione di Primavera in Musica, organizzata dall’Associazione culturale Musikologiamo: alle 18.30 nella chiesa di San Rufo, il concerto di musica antica proposto da due giovani musicisti, Francesca Proietti (soprano) ed Edoardo Blasetti (tiorba e liuto).



A Fara in Sabina, oggi, l'ultimo incontro della stagione di teatro ragazzi: alle 17, c’è «Gedeone Cuor di Fifone» del Teatro La Mansarda. Ci sarà poi un’appendice martedì 1° maggio alle 18.30, per la festa di chiusura alla stagione teatrale con Debora Caprioglio in «Callas d’incanto».



Mostra mercato delle stagioni a Cantalupo, una festa di primavera con tante iniziative, dalla fiera dello scambio di figurine dei calciatori e dei cucciolotti alla sagra della pizza con la mortadella, laboratori per la lavorazione di cuoio e del latte, area bimbi in piazza Garibaldi. Festa di Primavera fino al 1° maggio a Labro: mercati artigianali e stand gastronomici, iniziative culturali, dimostrazioni e musica. Oggi la Mangialonga di Montebuono con la passeggiata enogastronomica e un percorso che si snoda attorno la campagna sabina, dal centro storico di Vacone al borgo medioevale di Montebuono. Info sulla pagina facebook della Pro loco di Montebuono.



A Castelmenardo di Borgorose, lunedì 30 dalle 21, spettacolo in uno scenario Anni ‘50 di Pippo Franco. Nella manifestazione, con stand gastronomici, anche l’esibizione dei The Fuzzy Dice.



Primo Maggio alla «Terra delle Grotte», Grotti di Cittaducale, dove l’omonima associazione ha organizzato una giornata alla scoperta del paese e delle sue montagne. In mattinata si sale in quota a visitare i resti del Castello, le pitture del Riparo di Grotti e le falesie. Per i bambini occhi a terra alla ricerca di erbe spontanee da conoscere. Nel pomeriggio, la palestra di arrampicata sportiva, mentre nella casetta comunale si susseguiranno una serie di conferenze. Si comincia con la storia delle falesie e delle prime arrampicate (a cura di Lea Sansone e Alfredo Massini); Elisabetta Bolognini presenta un’ipotesi di valorizzazione delle falesie e dei sentieri locali di Cittaducale; delle pitture del riparo di Grotti parlerà Tommaso Mattioli; a Chiara Dionisi la storia del Castello delle Grotte nel contesto degli insediamenti fortificati del Regno di Napoli e della Valle del Salto, mentre Susanna Fabrizi sfoglia il libro delle Anime del 1801, il registro parrocchiale di Grotti. Da non perdere l’intervento di Patrizia Rocci sulle tradizioni culinarie del paese. L’iniziativa si inserisce nel quadro del Festival delle Valli e delle Montagne dell’Appennino centrale e rappresenta la prima uscita ufficiale dell’associazione, guidata da Susanna Fabrizi e affiliata al mondo dell’Arci. Obiettivo dell’associazione conoscere (il territorio) per tutelarlo e promuovere l’integrazione sociale.



«Kalènnemàju» e la «Sagra dei Vertuti» per un 1° maggio nella tradizione a Paganico Sabino. L’allegoria del «Calendimaggio», la ricorrenza contadina che salutava l’arrivo della buona stagione torna con la Sagra dei Vertuti, zuppa primaverile a base di legumi e cereali. Si parte alle 11 con la mostra «Il cammino della memoria» e le esposizioni permanenti «Attrezzi della civiltà contadina» e «Arredi Sacri» nella Sala San Nicola. Alle 11.30 sarà rievocato il «Kalènnemàju Paganichese». La festa si sposterà a tavola con la Sagra dei Vertuti, da gustare con maccheroni al pomodoro, salsicce, bruschette e vino, nel centro diurno con posti in tensostrutture. Quindi, mercato e stand di prodotti tipici.



Per gli appuntamenti del Premio Internazionale di Danza di Rieti, al teatro Flavio, aperti al pubblico, Gran Gala finale, alle 18 - con la conduzione dei giornalisti reatini Paolo Di Lorenzo e Catiuscia Rosati - per conoscere tutti i vincitori delle categorie del Premio Internazionale.

