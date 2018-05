RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino.



Si aprirà domenica alle 16.30 la stagione musicale dell’Abbazia Santa Maria di Farfa, con il concerto Magnificat interpretato dal coro Città di Roma diretto dal maestro Mauro Marchetti. Il Magnificat è un cantico contenuto nel primo capitolo del Vangelo secondo Luca, con il quale Maria loda e ringrazia Dio perché si è benignamente degnato di liberare il suo popolo. Per questo è conosciuto anche come cantico di Maria. Il suo nome deriva dall’incipit latino «Magnificat anima mea Dominum». In programma musiche di Tavener, Guerrero, Rachmaninov, Britten, Palestrina, Da Rold, Marenziom Poulenc, Busto. L’ingresso al concerto è libero. A Casperia si apre oggi la rassegna «Casperia ha il Teatro», una serie di performance e piéce teatrali che iniziano con lo spettacolo di Salvatore Motta, «Nonni avi emigrante di mezzo». Il «sogno americano» di Turi (Salvatore), emigrante italiano a cavallo del terzo millennio e in mezzo a tre culture: italiana, statunitense, colombiana. Brandelli di memoria, aneddoti, leggende familiari, canti popolari danno corpo alla storia narrata attraverso i ricordi del nonno e gli echi della tradizione siciliana. Interpreta lo stesso Salvatore Motta. Sipario alle 21. Oggi alle 18 Apertura della stagione 2018 del roseto Vacunae Rosae a Roccantica: primo al mondo a livello concettuale, secondo per le tipologie (dopo Sangerhausen in Germania), ospita circa 5.500 varietà di rose da collezione antiche e moderne, distribuite su 2 ettari di roseto, dove l’occhio non smette mai di meravigliarsi per colori, forme e profumi. Visite secondo calendario o visite private, sempre solo su prenotazione.



Organizzata dall’associazione Amici del Museo, oggi alle 18, a Poggio Mirteto, nella Sala della Cultura, la conferenza su Mastro Titta e la polizia pontificia. Relatore è lo scrittore Nicola Verde, autore di una serie di romanzi editi da Newton Compton. Il relatore parlerà di come la Roma dell’Ottocento fosse una città buia e misteriosa, violenta e sonnacchiosa, sporca e puzzolente, eppure meravigliosa, ma oppressa dal potere poliziesco. Nei suoi romanzi Verde si muove in quella «città dei morti» attraverso gli occhi di Mastro Titta, l’ombrellaio di Borgo che per circa 70 anni è stato anche il boia papalino. Vicende poliziesche che, prendendo spunto da fatti realmente accaduti (le foto pornografiche che coinvolsero l’ex regina di Napoli Maria Sofia e il rapimento di un bambino ebreo battezzato di nascosto), in un continuo confondersi di verità e finzione, faranno conoscere come operava la polizia del tempo e restituiranno il clima di una città alle soglie di un cambiamento epocale. Escursione, domenica mattina, dall’Abbazia alla Valle del Farfa. I dintorni e le magnifiche gole del fiume Farfa dalle quali il monastero riceve il nome.



Prosegue a Rieti l’anteprima di «Santa Barbara nel Mondo 2018»: oggi alle 18.30, presso il cortile di Palazzo Vecchiarelli in via Roma, concerto di musica classica dedicato al 70° anniversario della Repubblica italiana organizzato da comando provinciale dei vigili del fuoco di Rieti, Associazione Santa Barbara nel Mondo, Associazione nazionale Vvf sezione di Rieti e società M.H.R., con l’esibizione del Musì Trio, composto da Sandro Sacco, Maria Rosaria De Rossi, e Paolo Paniconi. Domenica, a Cittaducale, nel Festival Valli e Montagne dell’Appennino Centrale, il Consorzio comunale tra aziende su strada «Torre Angioina» e l’associazione «Micciani Unita», con Coldiretti, organizzano una giornata dedicata al Commercio agricolo a Km0.



Oggi alle 17.30, il Museo Archeologico Cicolano, in via San Francesco, a Corvaro di Borgorose, ospita Roberto Lai, luogotenente in congedo de Carabinieri, che è stato in servizio presso il Nucleo Operativo Tpc, Tutela patrimonio culturale. Lai racconterà alcune delle operazioni di cui è stato protagonista durante la sua carriera, tra cui i recuperi della Triade capitolina nel 1994 e il rientro del bronzetto di un arciere nuragico nel 2009.



Ultimo appuntamento della stagione al cinema Iris di Leonessa per «Luci su un palcoscenico di montagna». Domenica alle 17.30, va in scena «L’uomo delle stagioni», teatro per i ragazzi, liberamente ispirato al Marcovaldo di Italo Calvino. L’iniziativa è in collaborazione tra Comune, Pro loco e Jobel teatro. Problemi e temi attuali vengono affrontati in modo ironico e fiabesco.



Inizia domenica con la prima tappa «Il piccolo Cammino», sulle tracce di San Francesco, dedicato a bambini e ragazzi tra 6 e 13 anni. La prima tappa si svolge al Santuario di Santa Maria de La Foresta, a Rieti. Il ritrovo è fissato alle 9 presso il parcheggio del santuario, a seguire la visita guidata del santuario stesso, quindi l’escursione naturalistica, attività ludico-ricreative e, alle 13, il pranzo al sacco. L’evento è gratuito, le iscrizioni sono possibili allo sportello Iat in piazza Vittorio Emanuele II. La terza edizione del progetto prevede, complessivamente cinque tappe: il 20 maggio a Greccio, il 3 giugno a Poggio Bustone, il 24 giugno a Fontecolombo e il 2 settembre un tour nel centro storico di Rieti.



Un’invasione di moto firmate Guzzi pronta ad attraversare la città e a conquistare il centro storico di Rieti per l’intero weekend, abbracciando anche Amatrice. Fino a domenica, prende vita il «Meeting della Solidarietà», l’iniziativa ideata dal Moto Guzzi World Club - realtà internazionale che racchiude tutti i fan club presenti in Italia, legati dalla passione per lo storico marchio motociclistico italiano - per radunare nel capoluogo sabino gli appassionati italiani del brand tricolore, regalando alla città, in tre giorni, un fiume di appassionati delle due ruote, stand a tema, concerti serali e l’evento più esclusivo ideato dal Moto Guzzi World Club.

Il raduno del primo weekend di maggio sarà così la data unica di tutto il 2018 del Moto Guzzi World Club, guidato dal presidente nazionale Mario Arosio, affiancato dal delegato reatino Omar Turi e che racchiude in tre giorni il Raid Nord-Sud, la Missione solidarietà e il Raduno dell’area mediterranea, gli annuali eventi clou del club stavolta uniti in un unico appuntamento. In serata, concerti rock e gastronomia in piazza Vittorio Emanuele II. Oggi l’arrivo a Rieti dei motociclisti del Raid Nord-Sud, partito da Mandello del Lario, in provincia di Lecco (dove da circa cento anni continuano ad essere prodotte le moto Guzzi) e tappa finale del raid «Missione Solidarietà» partito da Palermo. Il Motogiro, invece, cuore dell’evento senza intento competitivo, parte da Rieti oggi, alle 9.30, raggiungendo Amatrice attraverso un percorso che terminerà in prossimità dell’Area Food, consegnando così alla nuova biblioteca di Amatrice il ricavato della raccolta realizzata grazie alle iscrizioni all’evento, alla vendita delle opere di Ettore Gambioli e ai fondi raccolti nel corso delle attività annuali svolte dai singoli Club Moto Guzzi in Italia. Domenica, alle 10, il saluto finale dei guzzisti alla città.



L’Associazione Culturale Schola Cantorum Antrodoco, con il patrocinio del Comune di Antrodoco ed in collaborazione con la Parrocchia Santa Maria Assunta, il Comitato Festeggiamenti Maria Santissima delle Grotte, l'Istituto Comprensivo di Antrodoco, ha programmato per oggi alle 18.00, la 14ª Rassegna Corale Polifonica che avrà luogo ad Antrodoco con ingresso libero e gratuito. Alla Rassegna, parteciperanno il Coro Polifonico Musa di Poggio Moiano, diretta dal M° Danilo Santilli, accompagnati al Pianoforte dal M° Francesco Gentile e dalla Schola Cantorum di Antrodoco diretta da Franco Minelli. Ad accompagnare la Schola Cantorum di Antrodoco ed il Soprano Isabella Guerrieri, nell’esecuzione dei brani, sarà presente il M° Daniele Rossi, Organista Titolare della Collegiata, antrodocano di adozione e famoso organista dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, di Roma, che con la sua maestria, accompagnerà all’Organo Ahlborn-Ferraresi, prima i brani della Schola Cantorum, poi i cori riuniti insieme, in brani patriottici, in ricordo Centenario della fine della 1^ Guerra Mondiale, dedicati particolarmente agli Alpini del locale Gruppo ed a tutti i Caduti di Guerra. Ospiti della manifestazione saranno gli amici della locale Orchestra di Fiati Acma di Antrodoco con il M° Letizia Chiarini Petrelli al Clarinetto in LA e il M° Benedetto Chiarini Petrelli al Sassofono Soprano, che collabora in svariate occasioni, durante l'anno, con la Schola Cantorum.

Sabato 5 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 00:13



