RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino.«Amor Sacro e Amor Profano» domenica alle 18 nel foyer del teatro Flavio Vespasiano di Rieti. In occasione della stagione concertistica promossa dall’assessorato alla Cultura del Comune, il concerto del Musì Trio composto da Maria Rosaria De Rossi (voce), Sandro Sacco (flauto traverso) e Paolo Paniconi (pianoforte e arrangiamenti), che proporrà un viaggio musicale tra barocco, classico e contemporaneo. Teatro e cinema nel fine settimana in Sabina nella rassegna «Sabina in prima fila»: oggi alle 21, al teatro di Casperia, lo spettacolo «RadioMaigret» di e con Gloria Sapio e Maurizio Repetto, ispirato ai romanzi di Georges Simenon, creatore del personaggio di Maigret. Per i film, invece, oggi alle 18.30 a Frasso Sabino nella sala dei Massacci, «Ricchi di fantasia» con Sergio Castellitto e Sabrina Ferilli. Alle 21 a Casaprota il film commedia di Leonardo Pieraccioni «Se son rose». Domenica alle 18, nella sala Elpidio Benedetti di Poggio Mirteto, «Tutti lo sanno», diretto da AsgharFarhadi, con Penelope Cruz e Javier Bardem. Sempre domenica alle 18 al teatro Comunale di Forano, il film «The Old Man & the Gun» con Robert Redford, mentre alla stessa ora all’auditorium San Carlo di Mompeo «Robin Hood - L’origine della leggenda» con Taron Egerton. A Torri in Sabina, alle 18.30 «Non ci resta che vincere» di Javier Fesser, mentre nella sala del Gioco dell’Oca del Museo dell’Olio di Castelnuovo di Farfa alle 18.30 «Il mistero della casa del tempo con Jack Black e Cate Blanchett.A Montopoli, per la seconda edizione della rassegna del teatro e dello spettacolo musicale in Bassa Sabina, domenica alle 21, al teatro San Michele Arcangelo, Marco Marzocca (insieme a Stefano Sarcinelli) con l’esilarante spettacolo «Tutto fa social». Marzocca è reduce dalla interpretazione con Gigi Proietti di «Una pallottola nel cuore» e «Cavalli di battaglia»: domenica arriva in Sabina per uno spettacolo di spessore e raffinata comicità. Domenica dalle 9 alle 20, in piazza Garibaldi a Cantalupo, torna la tradizionale «mostra mercato delle stagioni» con 50 espositori da Lazio ed Umbria con prodotti di agricoltura, artigianato, modernariato, rigatteria, laboratorio di formaggi, degustazione di vini «calici nel borgo» accompagnata dai sapori della Sabina e la sagra della pizza con la mortadella. Dalle 10 alle 14 il casting per film tv e Rete Oro per danza, arte, teatro, musica, poesia, canto, artigianato, moda. Inoltre mercato del libro per beneficenza . Alle 16 esibizione delle Majorettes Golden Stars Sabine, a seguire sfilata di moda della collezione primavera atelier «Movie Nadia» e, alle 17.30, esibizione della Banda musicale di Cantalupo in Sabina. A Montenero, presso il castello Orsini, oggi alle 16 la conferenza del professor Tersilio Leggio su «L’accoglienza in Sabina tra il XIV e il XIX secolo».A Poggio Mirteto, oggi e domenica, è in programma «Sabina Libri 2019», la prima fiera dell’editoria dedicata alla Sabina. La location dell’evento, organizzato dall’associazione Amici del Museo di Poggio Mirteto, in collaborazione con il Sistema delle Biblioteche sabine, è la biblioteca comunale Peppino Impastato. Sabina Libri è la prima fiera dell’editoria dedicata alla Sabina, organizzata nell’ambito della festa annuale delle Biblioteche sabine. Parteciperanno alla manifestazione editori pubblici e privati. Gli incontri si svolgeranno presso la biblioteca comunale oggi dalle 10 alle 17 e domenica mattina fino alle 13. La fiera verrà aperta da una mostra fotografica dedicata a «Craco e Fianello. La bellezza del silenzio dei borghi abbandonati». Previsto l’intervento del sindaco mirtense Giancarlo Micarelli e dell’assessore alla Cultura Cristina Rinaldi. Seguiranno presentazioni di libri, con particolare attenzione alla promozione delle pubblicazioni che hanno avuto al centro il territorio sabino. Dalla storia dell’arte all’archeologia, dalla cucina agli itinerari sportivi, dai singoli artisti ai luoghi d’arte, dall’economia alle tradizioni locali. Ci saranno autori locali e non, e una ventina di case editrici. Sarà allestita anche una mostra mercato con gli editori che hanno pubblicato libri sulla Sabina. Il referente organizzativo dell’evento è Sara Di Marcello della Cnr Edizioni. Sia oggi che domenica, alle 12, previsti anche momenti enogastronomici con produzioni locali. L’ingresso alla fiera è libero.Un fine settimana «Alla scoperta del Lazio». L’iniziativa della Regione, fino a domenica prossima, coinvolgerà diverse mete in tutto il Lazio incluso, ovviamente, il Reatino (tutte le informazioni su www.visitlazio.com/allascopertadellazio). Tra gli appuntamenti, a Castel Sant’Angelo, oggi alle 10.30, visita al lago di Paterno, al sito archeologico della Villa di Tito. A seguire, alle 15.30, la visita del borgo. Domenica 7, poi, la festa delle sorgenti. Frasso Sabino e Poggio San Lorenzo vedono, oggi alle 10, la visita guidata al castello di Frasso e, alle 11.30, al castello di Poggio San Lorenzo. Alle 17.30 di domani, visita all’Osservatorio astronomico di Frasso. Domenica alle 9.30, tour alle sorgenti del Farfa. Inoltre, cammino archeologico alle 11 a Frasso e, alle 15, a Poggio San Lorenzo, intervallate dal pranzo. Domani alle 11, a Fara Sabina, inaugurazione della Sala Eretum del Museo civico archeologico. A Rieti, visitabile l’esposizione permanente de «Il presepe di Francesco» (da venerdì a domenica dalle 8 alle 20) e la mostra «Omaggio a Arduino Angelucci (sabato ore 16-19, domenica ore 11-13 e 16-19) presso Palazzo Potenziani.