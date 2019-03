Ultimo aggiornamento: 03:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino.Oggi alle 18, al teatro Manlio di, i canti e racconti della Spagna Sefardita e Araba Andalusa a cura di Claudio Merico e Giulia Tripoti. In occasione del concerto, sarà presentata la rassegna «Sabina Etno Fest», creata e ideata da Karkum Project. Un festival tutto da scoprire, incentrato sui popoli e le culture del mondo, che punta a diventare una nuova realtà artistica e culturale del territorio., nel Castello Orsini, la Gilda dei Guitti metterà in scena lo spettacolo teatrale «D’ispirato alla Divina Commedia».Oggi per i buongustai la «sagra della pecora a la callaru», presso il parco comunale Il Monte di, a partire dalle 12.Torna il fine settimana di «Sabina in prima fila», la kermesse realizzata dal Centro di ricerca e sperimentazione metaculturale, in collaborazione con la Rete cultura in Sabina e con Atcl. Oggi alle 18 al teatro San Michele dicon la commedia esilarante e commovente «Non ci resta che vincere» del regista spagnolo Javier Fesser. Alle 18 sono previsti anche i film «Troppa grazia» di Gianni Zanasi alla sala Elpidio Benedetti (ex Casa delle Culture) die «Il mistero della casa del tempo» con Jack Black e Cate Blanchett, sempre alle 18 di domenica, al teatro di. A«Se son rose», divertente commedia di e con Leonardo Pieraccioni, presentata alle 18.30 nel duecentesco Convento San Paolo.Fino a oggi torna ail Festival internazionale dello Street Food. Il tour del cibo da strada, che nella tappa di Roma ha visto la partecipazione di oltre quattrocentomila persone, arriva in piazza Mazzini con un carico di prelibatezze italiane e straniere. «Vogliamo far conoscere una nuova ristorazione - spiega l’ideatore, Alfredo Orofino - una ristorazione mobile, realizzata solo ed esclusivamente con cibi che puntano alla qualità senza tralasciare il buon bere, l’accoglienza e l’aggregazione tra culture». La manifestazione nasce dall’idea di portare all’aria aperta il cibo che generalmente non si ha modo di mangiare a casa, gustando sapori di varie nazionalità. Ristoranti su ruote che girano l’Italia e propongono nuove prelibatezze gastronomiche, all’insegna della qualità e realizzate con estrema professionalità. A Rieti saranno in pista cibi pugliesi con la «bombetta di Alberobello», laziali con la «Puccia Pontina», «la porchetta di Ariccia» e la cucina romana, napoletani «con la pizza fritta di Napoli» e le sfogliatelle, cibo da strada con le tipicità genovesi, toscane, siciliane, ma anche internazionali con il banco irlandese, la «paella» spagnola, la cucina bavarese e quella argentina, accompagnate da birrifici artigianali. Giorni non di solo cibo, ma anche di spettacolo e intrattenimento. Dalle 19 il concerto di ukulele, con gli Ukus in Fabula, band composta da Daniel Dencs, Gabriele Proietti e Cristiano Riccardi, musicisti eclettici che cantano e suonano con l’ukulele creando un mix esplosivo di colori e suoni che vanno dalla musica tradizionale a quella classica, passando a quella delle rock band.Sipario Aperto festeggia 50 anni di teatro e torna in scena con "Pasqualinu lu pazzu dde li puzzi", personaggio mitico che ha suscitato ilarità e anche commozione. Interpretato da Guido Marcellini, il popolare personaggio, tanto amato, è uscito dalla penna di Renato Brogelli. L'appuntamento della commedia, in due atti, va in scena oggi al Piccolo Teatro dei Condomini, in via di Mezzo 184 a, alle 17.30.