RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino.Stagione di teatro contemporaneo e teatro ragazzi a. Oggi alle 17, per la stagione di teatro ragazzi «Hans detto El Gretel», a cura del teatro Onisio, una rivisitazione originale e in chiave moderna della nota favola di Hansel e Gretel, ambientata nell’attualissima cornice del flusso migratorio dal Sud America agli Stati Uniti. In scena tre personaggi: un bambino migrante di nome Juan, separato dai genitori e messo in gabbia all’ingrasso; la Strega, l’antieroe per eccellenza, autrice della costruzione del muro e del piano di «tenere fuori gli Altri» dal suo paese; e Spalla, il suo aiutante.festeggia il suo patrono, San Valentino, oggi, con la messa nella chiesa parrocchiale alle 10.30, processione e benedizione in piazza San Valentino poi il pranzo presso il palazzetto dello sport con la polenta al sugo di cinghiale e grigliata di carni. Il tutto accompagnato dalla Banda musicale Poggio Catinense.domenica alle 10.30, alla libreria Calliope, incontro con Angela Bianchi che presenterà il suo libro «Scelgo me».Arrivano 90 proiezioni cinematografiche e 10 spettacoli teatrali in 18 comuni da oggi e nei weekend fino al 12 maggio con «Sabina in Prima Fila». Coinvolti. L’iniziativa è nata dall’esperienza della Rete Cultura in Sabina. Oggi alle 17.30, a, apre la sala Elpidio Benedetti (la ex Casa delle Culture) con un film per le famiglie, «Il mistero della casa del tempo» con Jack Black e Cate Blanchett, mentre a, a seguire la sfilata di carnevale, nella sala del duecentesco Convento di San Paolo, Sergio Castellitto e Sabrina Ferilli saranno i protagonisti del film brillante «Ricchi di fantasia», mentre nella sala comunale disarà proiettata alle 17.30 la commedia «Una festa esagerata» di Vincenzo Salemme.