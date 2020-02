© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino.Una poesia per San Giovanni Bosco. La premiazione dei componimenti poetici è in programma oggi a. Giunge così al termine il concorso dedicato al santo piemontese, molto legato alla Sabina, dal momento che furono numerose le sue visite al seminario di Magliano Sabina e al quale, proprio a Stimigliano, è dedicata una chiesa. Il concorso di poesia organizzato dall’Associazione culturale Casa Sabina vedrà le premiazioni domenica alle 16.30 presso la sala parrocchiale, al cospetto della giuria composta da don Enzo Cherchi, Maria Augusta Ambrogi, Biagio Cipolletta, Silvia Egidi, Valentina Alfei, Giovanni Tesone che ha esaminato le opere designando i vincitori del premio che si avvale del patrocinio del Comune di Stimigliano e del Comitato San Giovanni Bosco.L’unica variabile è il meteo, ma si spera che oggi, a, dopo il rinvio della scorsa settimana, non ci siano altri ostacoli. I Cavalli infiocchettati entrano negli «anta» e oggi scatta l’edizione numero quaranta della storica sfilata che affonda le sue radici nelle tradizioni reatine del periodo tra la fine dell’800 e i primi del ‘900, quando il mestiere principale era quello dei carrettieri. La manifestazione, in origine, è collegata alla festività di Sant’Antonio Abate (che cade il 17 gennaio), e ricorda la sfilata dei cavalli addobbati a festa in onore del Santo. Già svolti una serie di eventi collaterali, ma il clou è atteso oggi, con l’allestimento di un mercato di artigianato e prodotti locali a piazza Chiesa del Suffragio, da dove alle 12 partirà anche il corteo in costume che arriverà fino alla chiesa di Sant’Antonio Abate, rievocando il vecchio rito. Tra le 13 e le 16, poi, nella piazza ci saranno esibizioni di pattinaggio organizzate dalla Asd Rieti in line. La sfilata inizierà alle 14 con i cavalli che partiranno dal Foro Boario e, percorrendo la Salaria, arriveranno a Porta d’Arce. Dopo il saluto delle autorità, il corteo proseguirà in via Grabiladi, passerà in piazza, uscirà poi dalle mura a Porta Cintia per arrivare nella zona di viale Matteucci e via Duprè Theseider. Dopo il passaggio in viale Sacchetti Sassetti i cavalli passeranno per Porta Romana e poi da via della Verdura in largo Bachelet, torneranno in piazza e concluderanno la sfilata a Porta d’Arce alle 16.