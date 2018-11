© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino.E’ tempo di castagne e delle tradizionali sagre legate a uno dei prodotti di punta dell’economia del Cicolano. Dopo le feste e sagre adè la volta dicon la sagra della castagna in programma oggi e domenica. L’evento ha ottenuto il patrocinio della Regione Lazio e gli organizzatori spiegano che «il 2018 è l’anno nazionale del cibo italiano e pertanto occorre celebrare ancor di più la castagna, frutto che per secoli è stato il cibo primario di intere popolazioni». Durante la festa si potranno visitare i castagneti di Pescorocchiano, con le Grotte di Val de Varri, e il Cicolano. Tradizionale castagnata domenica anche a, tra enogastronomia e riscoperta di tradizioni contadine. In tavola, dalle 12.30, pasta tipica fatta in casa, salsicce, bruschette e il cartoccio di caldarroste, da accompagnare con un bicchiere di vino rosso. Le delizie verranno distribuite all’interno del centro diurno con posti coperti da capienti tensostrutture e per tutta la giornata i vicoli del borgo saranno impreziositi dagli stand dei prodotti tipici del territorio. A completare il viaggio a ritroso nel tempo saranno le mostre «Arredi sacri e attrezzi della civiltà contadina», «Sulla via della canapa» e «Sapore di vino», mentre l’intrattenimento sarà garantito dagli spettacoli musicali e folcloristici dal vivo.In viaggio coi «Notturni delle città» del Teatro delle Condizioni Avverse. I percorsi dei Notturni si ramificano come delle vere e proprie linee urbane, viaggi-spettacolo in cui gli spettatori vivono l’esperienza del viaggio come un racconto dal sapore cinematografico e poetico. Partenza dalla Biblioteca di, stasera alle 21. Per prenotazioni il numero da chiamare è 328/1125107. A, questa sera, per la rassegna «10 spettacoli per un teatro» va in scena, a cura di Paolo Militerno con la collaborazione di Massimo Genco, «Adriano Imperatore - Frammenti di memorie», tratto dall’opera di Marguerite Yourcenar. In scena Carlo Segnalini, voci fuori campo Michele Gammino e Vanina Marini. Continuano gli spettacoli al Teatro Potlach diper tutto novembre: stasera alle 21 l’ultima produzione del gruppo sardo S’Arza Teatro: «Muri a cielo aperto». Proseguono gli appuntamenti con le visite guidate di «Rieti Sotterranea Golosa»: i visitatori potranno assaggiare le marmellate di Greccio. Le visite con degustazione di prodotti locali avranno luogo fino al prossimo 9 dicembre, ogni domenica, al termine della visita guidata diSotterranea in programma alle ore 11.Festa d’Autunno adcon il Premio Castagna d’Oro. A causa del maltempo, la seconda giornata della XXV edizione della manifestazione si sposta a oggi. Tra gli appuntamenti, dalle 9 alle 23, in piazza IV Novembre, il mercatino dei prodotti tipici artigianali e l’aperitivo con vino e caldarroste. In piazza Marconi, dalle 13, il pranzo e, alle 20, la cena, a base di prodotti della tradizione. Alle 20.30, la musica della Band Liscio e Gasato, seguito dal ballo della Quadriglia. In piazza del Popolo, alle 17, la premiazione della Castagna d’Oro all’industria Pallini: a ricevere il premio Micaela Pallini, vicepresidente e ad dell’azienda. Il premio «Città di Antrodoco» sarà consegnato al sindaco di Merano Paul Rösch. Alle 18.30 degustazione del marrone antrodocano e accompagnamento musicale con il maestro d’arpa Gianluca Rovinello.Musica e folklore adnella Festa dell’Autunno, in programma oggi e domenica nei pressi dei centri commerciali Il Corso e Il Triangolo. Apertura dei mercatini tipici dalle 10.30, quindi oggi dalle 16.30 e domenica dalle 12.30 arrivano i sapori dell’autunno, dalle castagne alla bruschetta, dal farro alla polenta, dal vin brulé al vino novello. Tra gli appuntamenti, oggi alle 16.30, spettacolo itinerante con musica e performance di teatro di strada. Domenica alle 11, sempre nelle strade, esibizione della Filarmonica Giuseppe Verdi di Casaprota e, alle 13, I Brigallè. Alle 15 sarà la volta de «La racchia di Vejano», tra strumenti classici, attrezzi da lavoro e da cucina. E, alle 16.30, nell’area parcheggio ex Anpas, da «Tu si que vales», ci sono I Gemelli di Guidonia.Domenica alle 21, nel centenario della fine della prima guerra mondiale, concerto gratuito al teatro Flavio dicon brani di quel periodo storico con la Banda musicale Città di Rieti. Invitate personalità militari, civili, religiose, rappresentanti delle sezioni degli Alpini del Reatino.Doppio appuntamento per il Reate Festival. Martedì 6 alle 21 e mercoledì 7 novembre alle 11 (per il Progetto Scuole), al teatro Flavio Vespasiano diva in scena il Don Giovanni di Mozart secondo l’Orchestra di Piazza Vittorio. I biglietti sono in vendita nel giorno stesso dello spettacolo presso il botteghino del teatro. Direzione artistica di Mario Tronco, direzione musicale di Leandro Piccioni, regia di Andrea Renzi.Rinviata lo scorso fine settimana per il maltempo la Festa del nuovo olio asi terrà domenica. La manifestazione, organizzata dalla Pro loco, sarà animata dal mercatino dei prodotti tipici e dell’artigianato creativo, tra sapori, stand gastronomico con il nuovo olio. E, inoltre, visite guidate al castello e apertura al pubblico della Mola Patrizi-Naro, che ospita una mostra permanente sui sistemi di molitura vecchi e nuovi. In questa cornice, si inserisce anche la seconda edizione della Camminata tra gli olivi, promosso da Città dell’Olio, manifestazione alla quale ha aderito il Comune di Mompeo. L’escursione guidata sarà effettuata presso la Villa Romana e l’uliveto all’interno del Monumento naturale le Gole del Farfa, per una giornata all’insegna del trekking nella natura e delle tipicità della Sabina.