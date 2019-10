© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino.Oggi, a Borbona, la XXXVII Sagra del fagiolo borbontino. Tradizione, folklore e gastronomia. Oggi tra stand gastronomici e l’apertura del mercatino del Ri-uso, artisti di strada e sagra fino a tarda sera. Nel pomeriggio lo spettacolo musicale dell’Orchestra Sole d’Italia, a seguire il ballo delle “pupazze”.È all’insegna del buon mangiare e del buon vivere il primo festival gastronomico dell’Alta Sabina “Pane e Companatico”, oggi a, tra gastronomia e serate musicali.oggi torna la sagra della polenta: verrà servita dalle 12 sotto le mura castellane, mentre alle 16 in piazza Municipio, “Mater Sabina”, Raffaello Simeoni in concerto e alle 18 in sala conferenze “I mulini aspresi” con presentazione del libro e della mostra “I segni del lavoro”., “Ci stea ‘na vota”, oggi, tra cantine aperte, musica e tanti ospiti.Per il Reate Festival, oggi alle 17, all’auditorium San Giorgio di, concerto d’organo di Angelo Trancone. A, oggi alle 18, al teatro San Michele Arcangelo, Federica Cifola in “Mamma…zzo e ritorno”, scritto con Marco Terenzi. L’ufficio Turistico diorganizza per oggi dalle 15, un’apertura speciale della Villa Romana, per i 50 anni dall’inizio degli scavi.Una grande palestra a cielo aperto, dove socializzare, praticare sport, scoprire entusiasmanti attività e assistere a suggestive dimostrazioni. È “Sport in famiglia”, l’evento in città fino a oggi, proponendo giornate di sport in centro storico, tra piazza Cesare Battisti, largo Alfani e piazza Vittorio Emanuele II, a. Gratuitamente, tutti potranno avvicinarsi a 25 discipline sportive e provare, ad esempio, l’ebrezza di un salto nel vuoto, nell’area paracadutismo o l’esperienza di una palestra outdoor, dove sarà possibile praticare molte discipline, dal surf alla vela, dagli scacchi all’arrampicata, dal basket al tiro con l’arco, passando per l’hockey su prato e il calcio biliardo.Oggi alle 17.30 nella chiesa di San Domenico diprimo appuntamento con il festival “Il passo umile e lieto”, una sorta di viaggio sonoro tra musica, arte e poesia nei luoghi più significativi della Valle Santa, seguendo le orme di San Francesco. Un’idea di Davide Rondoni ed Erasmo Treglia e organizzata da Finisterre con il contributo della Regione Lazio, in collaborazione con la Diocesi di Rieti, con il patrocinio dei Comuni di Rieti, Greccio, Labro, Poggio Bustone. La rassegna prevede 12 eventi legati alle tematiche francescane e al territorio sabino per celebrare l’anniversario dell’evento del 1219: San Francesco d’Assisi e il sultano Malik Al-Kamil si incontrano a Damietta, in Egitto, nel corso della V Crociata in Terra Santa. Prenderanno parte al festival artisti come Peppe Servillo, Davide Rondoni, Simone Cristicchi, l’Abate Bernardo Gianni, Ziad Trabelsi, Eric Montbel insieme a progetti musicali curiosi come l’Ensemble La Pellegrina, La Banda della Ricetta e molti altri, per raccontare e cantare nei luoghi francescani e dell’arte sabina fino all’appuntamento che condurrà fino a Greccio 2023, anno di celebrazione del primo Presepe. Oggi in San Domenico il vescovo di Rieti monsignor Pompili racconterà un suo personale percorso tra parole antiche e curiosità storiche, accompagnato da musiche della tradizione del Lazio, affidate al musicista e polistrumentista Ambrogio Sparagna. L’ingresso è gratuito. Nell’occasione, premiazione del concorso fotografico locale “Wiki Loves Valle del Primo Presepe”.