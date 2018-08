RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino.

A Borgo Velino questa sera la musica in piazza e domenica a Collerinaldo la passeggiata in vetta coi briganti e i sapori d’altri tempi. Per la festa di San Rocco a Canneto Sabino, stand gastronomico e fiera e, stasera, il concerto di Amedeo Minghi. A Cittaducale, in piazza del Popolo, questa sera, la sagra delle sagne alla molinara e, alle 22, la musica degli Assolo Band, tribute band di Claudio Baglioni. Domenica, la fiera di San Magno, patrono di Cittaducale e poi la sagra del pecorino. Oggi, dalle 18.30, a Scandriglia, la sagra delle sagne scandrigliesi: degustazioni e serate musicali danzanti, con le Orchestre spettacolo Quelli che...con allegria e Colorado Band. Questa sera a Poggio Catino la Life dance School di Poggio Catino presenta il musical «Romeo e Giulietta - Ama e cambia il mondo». Coreografie di Emanuela Antonelli.

Sfilata e moda sotto le stelle questa sera ad Amatrice: importante evento di fashion e moda alle 21 presso l’Area Food, a cura di Comune e Pro loco. A Borbona questa sera c’è Zero in concerto, cover band di Renato Zero e domenica sera il Premio Borbontinità. A Leonessa, questa sera, si aprono le cantine di Terzone e domenica sera, nel Chiostro di San Francesco, il Leonessa Jazz. A Collalto Sabino, stasera, gli spaghetti al tartufo e domenica il film «Moglie e Marito». A Poggio Moiano questa sera il Festival Rock Sabina e, domenica, la musica popolare. Teatro dialettale, domenica sera, a Cittareale col gruppo Sipario Rosso nella commedia «Se che muccu». A Poggio Nativo, stasera e domenica la Festa della musica con concerti bandistici. A Salisano, questa sera, la festa del cacciatore e, domenica, la festa del patrono Santa Giulia. A Toffia fino a oggi, «Riviviamo il centro storico». A Castel San Pietro, stasera, Davide Rossi band e domenica la festa di San Sebastiano. A Oliveto Sabina, domenica, la festa della birra. A Orvinio, stasera, discoteca, domenica sera il liscio.



Iniziative di Pro Loco di Terminillo e Consorzio Terminillo in rete presso il palco a piazzale Zamboni. Questa sera lo spettacolo Monica Cherubini live. Domenica alle 21.30, concerto nella Sala Auditorium del Templum Pacis di Terminillo, del Musì Trio con Maria Rosaria De Rossi, Sandro Sacco e Paolo Paniconi.



Partita la quinta edizione del Labro Festival, organizzato dal Comune di Labro, ideato e diretto dal patron Piero Fasciolo, in collaborazione con il Consiglio regionale del Lazio, Fondazione Varrone, assessorato a Cultura e Turismo di Rieti, Fondazione Flavio Vespasiano e Pro loco di Labro. Oggi e domenica, spazio alla grande opera lirica con «Cavalleria Rusticana» e «Tosca», entrambe in forma di concerto. Lunedì 20 agosto, gospel e jazz con il coro e orchestra D’Altrocanto. Il 21, concerto con il gruppo Musì Trio, il 22 nuovo spettacolo di danza, «Il Flauto Magico», stavolta a cura della compagnia dell’étoile Diana Ferrara: nella seconda parte dello spettacolo, prenderà vita il gala che vedrà esibirsi le scuole del territorio e alcuni dei vincitori delle precedenti edizioni del concorso internazionale di danza Città di Rieti. Il 23 agosto, il Teatro Alchemico di Rieti metterà in scena «Pinocchio» spettacolo per bambini, e adulti; il 25, concerto di Raffaello Simeoni, mentre il 26 agosto, ultimo giorno di Labro Festival, la Notte Bianca che si svolgerà in piazza Nobili Vitelleschi, nel centro storico di Labro. Info e biglietti al 348/7487953.



Feste agostane a Forano. Stasera alle 20, presentazione in piazza Garibaldi del libro «Accorda e Canta: in viaggio con I Ratti della Sabina», di Francesco Blasilli. Intervisterà l’autore l’attrice Marina Vitolo. Partecipano anche alcuni componenti della band. Il tutto nell’ambito di «Sotto un cielo DiVino», tra con fraschette aperte, degustazioni di cibi e vini. Il libro ripercorre la storia della band che per 14 anni ha riscosso un successo di pubblico. A seguire, il concerto degli Area765, gruppo nato dopo lo scioglimento dei Ratti e a mezzanotte la disco del Dj Guglielmo Rantica. Domenica, le note de «Il nostro Canto libero», cover del cantautore Lucio Battisti. A Posticciola di Rocca Sinibalda, oggi e domani (dalle 22), le atmosfere del Decamerone ne Il Castello dei destini inventati, accando a gastronomia e laboratori.

Sabato 18 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 07:37



