RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino.



Nel borgo medievale di Collalto Sabino sagra delle cordicelle, piatto tipico della tradizione locale, seguito da spezzatino alle erbette di montagna. Il tutto accompagnato dai mercatini di prodotti tipici della riserva naturale Monti Navegna e Cervia. All'interno del Castello Baronale alle 16 concerto di musica classica del progetto Passi Armonici. Inoltre con l'associazione «Camminando con...» si potrà partecipare a una escursione nel sito Montagliano Sfondato. A Cantalupo sagra degli gnocchi tra musica e gastronomia. A Canneto 16esima edizione della sagra della pizza fritta. Stand gastronomici e in serata musica da ballo liscio e balli di gruppo sudamericani. A Talocci, nona sagra della lumaca al parco fonte Pesole. In serata liscio e balli di gruppo. Domenica «Orvinio in arte»: mostre di pittura, scultura e fotografiche con artisti della galleria d'arte Galla e dell'Accademia Belli di Roma, dell'Accademia delle belle Arti di Macerata. Incontro letterario col poeta, scrittore e pittore Alberto Canfora, poi spettacolo di danza della scuola «Danza Studio Centro Arades» diretto da Erika Padovini, mercato dell'arte, artigianato e dell'agricoltura locale.



A cura del Cai di Amatrice, si rinnova l’appuntamento con “Io sono Futuro Vertical cup”, una gara di corsa in montagna dritto per dritto su Pizzo di Sevo partendo da Macchie Piane. Sono contemporaneamente organizzate escursioni guidate aperte a tutti e di più facile portata. Si tratta di una corsa in verticale: novecento metri di dislivello, dai 1550 m di Macchie Piane ai 2419 m delle vetta di Pizzo di Sevo. Il programma offre accanto alla competizione degli atleti tre attività: una passeggiata per tutti organizzata dal gruppo Tutela Ambiente Montano, un’escursione dedicata ai bambini e ai ragazzi con il gruppo dell’Alpinismo Giovanile, un trekking più impegnativo per seguire da vicino la gara. A conclusione della competizione, la premiazione, l’amatriciana e musica.

Questo il programma:

ore 8 - Race gara Vertical in località Macchie Piane, ore 9.30 - Partenza gara

ore 9 - Partenza escursione per seguire la gara, Gazebo Cai daa Macchie Piane a Colle dell’Orto (m. 1950)

ore 9 - Escursione Tutela Ambiente Montano e Gruppo Alpinismo Giovanile, ritrovo presso il Comune di Amatrice e partenza per l’escursione tematica: “Tra Faggete e praterie d’altitudine”.

Per tutti alle 13.30 pasta party presso la tensostruttura al ristorante Piccolo Lago, lago Scandarello (località Conche).



Domenica 22 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 01:17



© RIPRODUZIONE RISERVATA