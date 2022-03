Rieti, protesta a Roma dei medici di famiglia anche da Rieti e dalla Sabina

RIETI - Hanno incrociato le braccia e questa mattina si sono ritrovati davanti il Ministero della Salute i medici di famiglia (anche una folta delegazione dalla Sabina e da Rieti) per protestare e sottolineare il “profondo disagio nell'esercizio della professione" come spiega il presidente della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici, Filippo Anelli.

La manifestazione. Hanno manifestato le sigle sindacali medici italiani (Smi) e dal sindacato italiano medici del territorio (Simet). I medici che per due giorni hanno tenuto gli ambulatori chiusi avvisando preventivamente i pazienti ma garantendo comunque le emergenze hanno fatto sentitre la loro voce a Roma lamentando la scarsa considerazione ricevuta nei due anni di pandemia e un eccessivo carico di lavoro, al limite dello sfruttamento. ''Un disagio – spiega il presidente Federazione nazionale degli Ordini dei Medici - che è la conseguenza degli abnormi carichi di lavoro, che la pandemia ha determinato e che si sono innestati su un modello di assistenza territoriale che si è rivelato carente di quel personale, amministrativo e infermieristico, che sempre, e tanto più in questa pandemia, sarebbe stato necessario. Le scelte del passato che consideravano la sanità un costo da comprimere e la salute una spesa da contenere si sono riversate sui cittadini e sui medici stessi, lasciati soli ad assistere milioni di persone col Covid''. I medici hanno ribadito che la protesta conferma la volontà dei professionisti di recuperare il loro ruolo di garanti del diritto alla salute.

Le ragioni della protesta. In un volantino è spiegato che nei due anni di pandemia si è lavorato a “mani nude” a volte senza neanche gli adeguati sistemi di protezione. Carichi di lavoro eccessivi che a volte hanno messo a rischio l’assistenza sui pazienti non affetti da Covid, un super lavoro per garantire il diritto alla salute e la preoccupazione che la burocrazia e le mancate tutele possano far disamorare e far allontanare i giovani medici dalla professione. “Le conseguenze- spiegano i medici- sono che ad oggi molti pazienti si ritrovano senza medico di base (in Italia si contano migliaia di casi)”. ''I medici di medicina generale vogliono tornare a fare i medici – conclude il presidente della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici, Filippo Anelli - La protesta odierna conferma la volontà dei professionisti di recuperare il loro ruolo insostituibile di garanti del diritto alla salute, e va ascoltata”.

Al sit-in davanti il Ministero centinaia di partecipanti tra cui il segretario nazionale del sindacato dei medici italiani (Smi) Pina Onotri (al centro con la sciarpa rossa) che poi è salita con una delegazione al Ministero della Salute dove è stata ricevuta per esporre le ragioni della protesta.