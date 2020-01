© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Gli appuntamenti della domenica a Rieti e in tutto il Reatino.prosegue la magia del periodo natalizio. Oggi, appuntamento con “Made in Sabina”, con apertura dei mercatini alle 9.30 e, alle 11, la visita guidata nel paese a cura di Maurizio Pettinari. Alle 12, “Storie ad alto ritmo”, racconti per bambini in piazza Umberto I. E, ancora, dalle 12.30, lo stand per la polentata, la Pasquarella, la tombolata, laboratori e spettacoli di strada e, alle 17, la presentazione del libro “2 secoli di fantasmi” di Simona Cigliana. Nel giorno dell’Epifania, a, dalle 11, mostra mercato dell’artigianato e degustazione di prodotti locali, dalle 12.30 stand gastronomico e spettacolo musicale del Trio Marco Malatesta. Arrivo della Befana alle 14 e, alle 15, premiazione del “Presepe più bello”. Oggi dalle 12 sagra del polentone e delle polente tradizionali nel centro di. Sagra del Polentone alla carbonara, oggi, aProsegue fino all’Epifania la magia della rievocazione del Presepe vivente a, dove la rappresentazione nacque con San Francesco. Le rappresentazioni sono in programma - sempre con inizio alle ore 17 - oggi e il 6 gennaio. Le tribune allestite possono ospitare fino a duemila visitatori, presenti tensostrutture riscaldate. E ultime repliche dei Presepi viventi in programma lunedì alle 17 ae, alle 18.30, a, lunedì alle 16, la Pasquarella per le vie del borgo. A, oggi alle 18, nelle scuderie di Palazzo Forani, per “Casperia sinfonica”, si esibisce il Phoinikes Sax Quartet con Matteo Di Giuliani, Luigina Battisti, Danilo Coltella e Luca D’Angeli. Il concerto spazia da Rossini a Morricone. Lunedì alle 10, in piazza Valeriani, arriverà la Befana. Befana in arrivo, lunedì alle 15.30, anche alla biblioteca di. A, oggi in sala consiliare, concerto dell’Epifania a cura dell’Accademia vocale nazionale Santa Cecilia, lunedì mattina arrivano i Magi a cavallo, poi i mercatini e, alle 18, nella chiesa di San Giovanni, concerto della Banda Orchestra Dino Gentileschi. A, lunedì alle 16, in piazza Umberto I, festa dell’Epifania con il circo contemporaneo Hoopelai di Andreanne Thiboutot. Ad, oggi, la Festa della Befana, tra premiazioni e spettacoli. Alle 17 concerto di percussioni e coro con l’Associazione tamburi di Antrodoco e la Schola Cantorum. A, oggi, i mercatini dell’Epifania in piazza Indipendenza e, lunedì, l’arrivo della Befana. A, oggi alle 18, all’Auditorium, Oscar Biglia show, festival del cabaret. Lunedì alle 12, la Befana in piazza. Nel centro di, lunedì alle 17, arriva la Befana.Al via la Stagione concertistica organizzata dall’assessorato alla Cultura, in collaborazione con la Fondazione Varrone. Quest’anno, ai concerti nel foyer del teatro Flavio, a, si aggiungono quelli della domenica nella chiesa di San Giorgio, a ingresso libero: oggi alle 18, a San Giorgio, la Piccola Orchestra Soleado in “Musica dal Mondo”. Per il festival “Il passo umile e lieto”, viaggio sonoro e artistico nei luoghi più importanti di San Francesco nel Reatino, organizzato da Finisterre, in collaborazione con la Diocesi di Rieti, oggi alle 11, sotto gli archi del Palazzo Papale di, il Coro Mani Bianche Roma, coro dei non udenti, in “Di canto in-segno”, nello spettacolo in cui “cantano” le mani., oggi alle 18, Federica Sutter proporrà lo spettacolo “sensoriale” per ragazzi e alle 21 salirà sul palco Carlo Valente. Lunedì alle 18, concerto della Befana con i Blue-Moon sulle colonne sonore dei film. A, oggi alle 14.30, inaugurazione del campo in erba sintetica di largo Cencio: alle 16.30, “nevicata” sulle piazze, tra sorprese e gastronomia.A Montopoli, oggi dalle 10.30 alle 18, in via XII ottobre (fuori porta), “Giocattoli in movimento”: ogni bambino è invitato a portare almeno due giocattoli (in buono stato) che non usa più e in cambio ne riceverà uno. I giocattoli raccolti verranno devoluti in beneficenza. A, oggi, mercatini, laboratori a cura del Centro giovanile, racconti sull’Epifania a cura della Biblioteca e il tour con carrozza dei cavalli. Oggi, il Gruppo Jobel e poi lunedì mattina la Pasquarella suonata dalla Banda musicale Colandrea di Borbona mentre alle 18 arriva la Befana. Escursione (info su pagina facebook “Sabina Trekking”) oggi sule lunedì alleAppuntamento a cura della Cna di Rieti, "Vintage" a, oggi. Vintage è una mostra mercato dell'antiquariato, del modernariato e della rigatteria promossa dalla Cna con il patrocinio del Comune di Rieti e il contributo organizzativo della Gedit. L’appuntamento è oggi a Terminillo in Piazzale Pian de Valli.