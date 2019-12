© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Gli appuntamenti della domenica a Rieti e in tutto il Reatino.Torna ail “paese che non c’era”, tra musica, teatro, libri, film e mercatini. Oggi alle 18 a, a Palazzo Iacobuzzi, il Trio Mission con Rezarta Dyrmyshi (soprano), Enio Marfoli (oboe), Federica Simonelli (pianoforte).Musica d’autore all’Abbazia di, oggi alle 18.30, con il concerto “Nell’arco di quattro secoli”, a cura dell’Orchestra Fara Classica, diretta da Francesco Lupi e il Coro Incanto. Uno spettacolo che ripercorre 400 anni di musica e di scrittura per archi, partendo dal Barocco fino al ‘900. Il concerto che aprirà la serata è “L’inverno” da le “Quattro Stagioni” di Vivaldi, subito dopo il barocco con Mozart, con il “Concerto/divertimento K 136 in Re maggiore”. Poi Edward Elgar, con la “Serenata per Archi” e, infine, Karl Jenkins con l’opera “Palladio”. La Fondazione Varrone, per la “Grande musica in chiesa”, a, propone il ritorno in città di Frédéric Deschamps, organista francese tra i più noti e celebrati: oggi alle 12, concerto “Solo Bach”, a San Giorgio. Grande musica anche a, oggi alle 18 (auditorium Santa Lucia) col concerto della Banda musicale Città di Leonessa.Adalle 17 concerto della Banda Acma di Antrodoco. Aoggi alle 16.30 il concerto della Banda musicale di Borbona. A, oggi alle 17, in sala consiliare, il concerto “Angeli e Pastori” col trio Suoni della terra e le loro note di zampogne e ciaramelle. A, stasera alle 21, si esibirà il duo Luca & Germano.Per i presepi, oltre a, per gli amanti delle installazioni originali c’è il Presepe subacqueo alle sorgenti diTrascorso il Natale, prosegue fino all’Epifania la magia della rievocazione del Presepe vivente a, dove la rappresentazione nacque con San Francesco. Le rappresentazioni sono in programma - sempre con inizio alle ore 17 - il 29 dicembre, il primo gennaio, il 5 e il 6 gennaio. Le tribune allestite possono ospitare fino a duemila visitatori, presenti tensostrutture riscaldate. Rievocazione della Natività particolare quella in programma oggi alle 16.30, con replica prevista il 6 gennaio alle 18.30, a. Si tratta della rievocazione con il primo Presepe vivente medievale.In attesa della fine dell’anno, teatro Flavio disempre protagonista: oggi alle 18, il concerto di fine anno con l’Orchestra filarmonica Vittorio Calamani, diretta da Hossein Pishkar, con musiche di Dvorak e Rossini.è operativa dall’antivigilia di Natale, in località Ricci (di fronte alla sede provvisoria del Comune di Cittareale), la pista di pattinaggio su ghiaccio che rimarrà aperta fino al 6 gennaio con i seguenti orari: dalle 10 alle 12 e, nel pomeriggio, dalle 15 alle 17.