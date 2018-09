di Samuele Annibaldi

RIETI - Forte pioggia, vento e grandine in Bassa Sabina nel pomeriggio, con danni e disagi.



In particolare, la "bomba d'acqua" ha coinvolto l'area tra Gavignano, Forano, Poggio Mirteto scalo e Selci in Sabina. Strade allagate, alberi caduti: alcuni di essi sulla strada tra Cantalupo e Selci, che è stata interrotta ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Vento e grandine hanno provocato la caduta di numerosi rami.

7 Settembre 2018



