A Leonessa oggi c’è il teatro in vernacolo. In scena la commedia in dialetto leonessano «La Famija De Cremente Lu Tuntu», due atti comici di Nardino Cesaretti per la regia di Massimo Coderoni. Gli spettacoli presso il teatro parrocchiale, lunedì alle 21.30. L’iniziativa è organizzata dai ragazzi del Circolo culturale Durante Dorio. Protagonisti nei vari ruoli e personaggi sono Simone Rauco, Flavia Santucci, Enrico Alesse, Stefano Rauco, Riccardo Boccanera, Veronica Iacobini, Ivano Runci, Tiziana Boccanera, Pier Paolo Tatti, Elena Sofia Mancini.



Apertura festiva della sezione Archeologica del Museo Civico di Rieti, a Pasquetta. La sede museale di via Sant’Anna 4 sarà aperta al pubblico nei seguenti orari: oggi dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30.



Torna la caccia al tesoro botanica a Roccantica, ideata da Grandi Giardini Italiani e rivolta ai bambini tra 6 e 12 anni. Al roseto «Vacunae rosae» di Roccantica l’appuntamento per i bambini è oggi alle 11.30, giorno di Pasquetta. Guidati dal botanico Antonello Santelli, i giovanissimi dovranno riconoscere gli alberi e gli arbusti ai quali appartengono le foglie che mostrerà loro.



Orari straordinari per le festività pasquali. La mostra su Antonino Calcagnadoro e Giuseppe Ferrari, promossa dalla Fondazione Varrone a Palazzo Potenziani, a Rieti, sarà aperta durante le festività. Fino a oggi, giorno di Pasquetta, le sale espositive di Palazzo Potenziani, in via dei Crispolti 24, saranno a disposizione dei reatini e dei turisti appassionati d’arte otto-novecentesca. Questi gli orari: oggi apertura dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. L’ingresso libero.

