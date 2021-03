28 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







RIETI - Le bellezze del territorio Reatino in 5 conferenze trasmesse in video e che sono organizzate dal Gruppo Fai Rieti, in collaborazione con il Comune di Rieti. Motore dell’iniziativa l’interesse per la promozione del territorio. Il 17 marzo si è partiti con la prima di 5 videoconferenze che si svolgeranno sulla piattaforma digitale del Comune di Rieti, ente patrocinante l’iniziativa, che coinvolgerà una serie di giovani studenti delle superiori reatine. Ogni incontro riguarderà un macro-tema, dall’archeologia all’architettura, fino alla storia dell’arte e natura e l’antropologia culturale.

Ecco elenco e temi delle videoconferenze: “I tesori archeologici della Valle del Velino”, a cura del professor Simone Nardelli; “L’Ospedale Vecchio e la chiesa di Sant’Antonio Abate: le trasformazioni possibili”, a cura dell’architetto Patrizia Palenga e dell’ingegner Cristian Sergiu Antica; “Lo sguardo del mecenatismo reatino oltre il confine: il caso di Palazzo Vincentini”, a cura del dottor Andrea Granati; “La transumanza: le voci dei pastori”, a cura del professor Settimio Adriani; “Alla luce dei ceri: la festa di sant’Antonio di Padova a Rieti, collante sociale tra fede e tradizione”, a cura della professoressa Chiara Lucantoni. Gli incontri verranno ritrasmessi in differita sulle pagine facebook del Comune di Rieti e del Gruppo Fai Rieti e rappresenteranno preziose occasioni di approfondimento, con l’ambizioso obiettivo di far conoscere e apprezzare ai giovani le tante bellezze del territorio reatino

L’Ail raccoglie fondi a favore della lotta contro i tumori del sangue. L’iniziativa consiste nell’offrire un uovo di cioccolato con il logo “Ail” a chi verserà un contributo minimo di 12 euro. È possibile scoprire come ricevere l’uovo di Pasqua Ail nella propria città (in piazza, a domicilio o con altre modalità) attraverso il sito internet www.ail.it o contattando la sezione provinciale più vicina».