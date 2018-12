RIETI - Non sono mancate le reazioni alla notizia che, nel corso del 2019, a marzo e giugno, le due principali attività commerciali di Passo Corere, della strada commerciale via XXIV Maggio, dovrebbero spostarsi a Capena.

Tra gli abitanti e soprattutto gli esercenti c'è preoccupazione per lo spostamento di due attività storiche che da Passo Corese andranno appunto a Capena nel corso del 2019. L’ex sindaco Mazzeo: «Sottovalutate le potenzialità di stazione ferroviaria e Salaria. è un momento terribile».



