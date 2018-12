RIETI - Smette definitivamente di pulsare il cuore economico di via XXIV Maggio, a Passo Corese. La via commerciale di Fara Sabina i cui progetti di rilancio non sono mai riusciti a tamponarne il declino, nel 2019 perderà le due attività più rilevanti. Il megastore sportivo «Noi sport» e il dirimpettaio di abbigliamento per uomo, donna e bambino «Jeans house» si trasferiranno entrambi a Capena (Roma).



