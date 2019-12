© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Gli appuntamenti del weekend a Rieti e in tutto il Reatino.“Natale a”: oggi alle 16 il Presepe vivente, che si snoda lungo le vie del centro storico. Domenica dalle 15.30 a tarda sera, l’apertura della Casa di Babbo Natale, spettacolo di burattini “Zeppo al circo” (ore 16) e, alle 21, il concerto di Natale della Banda Don Antonio Santini in collaborazione con il Coro Musa nella chiesa di San Giovanni Battista.Mercato di Natale, oggi e domenica a, per “Il Paese che non c’era” con produttori locali, artigianato e oggettistica. Concerti per “I Suoni del Natale”: oggi alle 18 a, nella chiesa dei SS. Agapito e Giustino, e domenica alle 12, al Santuario di Fonte Colombo a, le esibizioni di Vanessa Caloisi, Sandro Sacco, Emanuele Vespaziani, Paolo Paciucci, Ornella Bucchignani e Giovanni Forlani. Domenica alle 18, nella Cattedrale Santa Maria Assunta di Poggio Mirteto, il Coro della Cattedrale di Poggio Mirteto diretto da Massimo Fioravanti con il Coro e l’Orchestra Melos Ensemble, diretto da Filippo Manci, eseguiranno la “Messa in do maggiore in tempore belli” di Joseph Haydn. A, torna l’iniziativa “Greccio, il Presepio”, mostra mercato ispirata al Natale con artigianato artistico e arte presepiale. Domenica alle 20.45, al Santuario di, il Gruppo vocale e strumentale Madonna della Lode eseguirà brani natalizi. Concerto di Natale, domenica alle 18.30, all’Abbazia didella Banda musicale di Mompeo, la partecipazione della Banda musicale di Toffia e della Corale Mompeo-Farfa, dirige Marcello Ciccone. A, oggi, i mercati di Natale e, alle 17, all’Auditorium Santa Lucia, “Jo Natal” del Teatro Jobel. Ad, domenica alle 18, spettacolo teatrale., domenica dalle 10 alle 19, torna a essere “Il Paese di Babbo Natale”. Oggi alle 19, nella chiesa di Santa Maria della Neve, a, concerto della Filarmonica Giuseppe Verdi di Casaprota. Spettacolo di strada oggi alle 17 a, domenica, inaugurazione delle installazioni. Domenica alle 18, nella chiesa di San Domenico a, la Concert Band Orchestra di Fiati Città di Rieti, diretta da Giancarlo Cecca. Fino a oggi, al centro Sant’Eusanio di(9.30-19), il mercatino solidale di Natale. A, domenica, mercatini tradizionali. Iniziative a: oggi dalle 15, a, esposizione dei presepi. A, nel Palazzo della Comunità, oggi alle 17, Art&Jazz e, alle 21, spettacolo tra arte, musica e poesie. Domenica in piazza alle 12 polenta, vin brulè e dolci. Oggi alle 18, al teatro comunale di, “A Natale per sbaglio”, dell’Associazione Artò. A, oggi alle 17, brani natalizi del Coro Canti e Terni. Alle 18, la Banda musicale S. Cecilia di Cottanello, diretta da Fabrizio Lalli, nel concerto natalizio. Oggi e domenica, a, mercati di Natale, concerti e gastronomia. Al teatro di, note pop/gospel in “Sat&b” di Maria Grazia Fontana, domenica alle 18. Oggi dalle 9 alle 20, il Mercato delle stagioni aAl via la stagione di prosa del teatro Flavio Vespasiano di. Si parte con lo spettacolo firmato da Gabriele Lavia, “I giganti della montagna” di Luigi Pirandello. Due gli appuntamenti, stasera alle 21 e domenica alle 17.30, in collaborazione tra Comune di Rieti e Atcl. Dopo il successo degli abbonamenti (che possono ancora essere sottoscritti fino a oggi), i biglietti sono in vendita sul circuito Ticketone e al botteghino del teatro, aperto oggi (10-13 e 16-21) e domenica (10-13 e 15-17.30). Gabriele Lavia, dopo “Sei personaggi in cerca d’autore” e “L’uomo dal fiore in bocca... e non solo”, chiude la sua personale trilogia pirandelliana con “I giganti della montagna”, l’ultimo dei miti, testamento artistico di Luigi Pirandello, prodotto da Fondazione Teatro della Toscana, in coproduzione con Teatro Stabile di Torino, Teatro Biondo di Palermo con il contributo di Regione Sicilia, che ha ottenuto un grandissimo successo la scorsa stagione teatrale. Si legge nelle note di regia di Gabriele Lavia: «Ho sempre pensato che i “ragionamenti” così “appassionati” e “freddi” dei personaggi pirandelliani non fossero che delirio, fuoco. Il suo razionale, costante, lucido rovello fosse calor bianco e la sua dialettica, lucida e distaccata, fosse proprio il ronzio di una mosca impazzita dentro una bottiglia».Si rinnova la magia della rievocazione del Presepe vivente ao, dove la rappresentazione nacque con San Francesco. Le rappresentazioni sono in programma martedì 24 dicembre alle 22.30, il 26 dicembre alle 17.30, quindi - sempre con inizio alle ore 17 - il 28 e il 29 dicembre, il 1° gennaio, il 5 e il 6 gennaio. Le tribune allestite possono ospitare fino a duemila visitatori, presenti tensostrutture riscaldate.Un sabato, oggi, dedicato al biliardino e alla solidarietà. Scatta oggi il IV torneo Città didi calcio balilla che, a ogni edizione, viene abbinato a un evento storico del calcio: questa volta è con l’Italia campione del Mondo nel 1934 e 1938, con le coppie partecipanti che avranno il nome delle nazionali che parteciparono alle due edizioni dei Mondiali. Il ricavato dalle iscrizioni andrà all’Anmil di Rieti. Il torneo si giocherà nella palestra dell’Istituto Marconi Sacchetti Sassetti, all’interno del chiostro di Sant’Agostino, dove saranno piazzati i 4 biliardini. Calcio d’inizio alle 10, con le gare dei 4 gironi che si giocheranno fino a metà pomeriggio e finale domani sera. Il torneo è organizzato da Radiomondo, Rietinvetrina, Gruppo Fratres, Misericordia di Rieti, Musikologiamo e Tesori a Quattro Zampe. Come nelle precedenti edizioni prevista la partecipazione di consiglieri comunali e provinciali.