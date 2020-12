RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino.

Una escursione pre-natalizia quella organizzata per oggi dall’Associazione Sabina Trekking. Una classica e panoramica escursione ad anello, che partirà dal valico del Tancia, passando per le famose “Pozze del diavolo”, spettacolo della natura scavato dalle acque del torrente Galantina, dove cascatelle e piscine naturali coinvolgeranno i camminatori. Si continua poi verso i pratoni di pascolo allo stato brado di Salisano, fino ad arrivare al Casale Fatucchio, dove ci sarà un’area attrezzata con panche, tavoli, bracieri e una freschissima fonte di acqua sorgiva. Luogo ideale per la sosta pranzo che sarà a base di una grigliata cucinata alla brace con la legna del bosco. Info e iscrizioni su whatsapp, al numero 327/9308192 (Stefano “Sabina in Trekking”).

Con il Natale ormai alle porte, anche in un anno in cui l’atmosfera è ovviamente differente rispetto al passato, si moltiplicano le iniziative per abbellire i paesi, oltre le consuete luminarie. Addobbi e luminarie accesi ufficialmente lo scorso 8 dicembre nel centro storico di Rieti. A Casperia, parte il concorso della Pro loco “Illuminiamo il Natale”: obiettivo è quello di abbellire il paese, illuminando finestre, balconi e angoli con l’iniziativa aperta a cittadini, commercianti e associazioni di Casperia. Il regolamento è al seguente link: bit.ly/regolamento_illuminiamoilnatale. A Magliano Sabina, iscrizioni aperte al concorso “Il miglior Presepe 2020 - il borgo degli Angeli”, iniziativa della Pro loco per i cittadini, attività, comitati e le associazioni per promuovere la creatività, la bellezza, l’estro e la vie del paese durante il periodo natalizio. I partecipanti potranno iscriversi contattando la Pro loco tramite la chat della pagina facebook o chiamando i numeri 380/3467113 oppure 320/6468447 fino al 18 dicembre. Sarà possibile partecipare al concorso fino al 6 gennaio prossimo e il vincitore verrà proclamato l’11 gennaio 2021. A Poggio Nativo, c’è l’iniziativa “L’angolo di Natale”, prima edizione del concorso a premi per abbellire un angolo del paese, realizzando addobbi natalizi, dai presepi agli alberelli, dalle luminarie ai fiori su balconi, davanzali, vetrine, abitazioni, ma anche attività commerciali e scorci di vie e centro storico. Verranno premiati i tre migliori addobbi. Regolamento sul sito www.comune.poggionativo.ri.it o presso la sede comunale (portone d’ingresso). A Rieti, “vetrine online” darà la possibilità a tutte le imprese della provincia reatina di essere visibili e raggiungibili da potenziali acquirenti per tutto il periodo natalizio. Info: 0746/201364. L’iniziativa è dell’Azienda speciale della Camera di commercio. La vetrina sarà attiva fino al 6 gennaio 2021.

Al via “Natale nel Borgo” a Fara Sabina. Nel centro storico, un percorso luminoso guiderà i visitatori nella via dei presepi e alla casa di Babbo Natale. Comune e associazioni hanno realizzato un percorso tra presepi artigianali, di altre epoche, lasciati in dono da abitanti di Fara, fino alla raffigurazione della Natività. Inoltre, installazioni artistiche natalizie realizzate da giovani artisti locali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA