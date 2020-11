RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino.

Sarà un incontro tra mondi, lingue e culture diverse che parte dall’Africa per giungere in Italia, in Sabina. Si presenta così Rap Meticcio Gang, collettivo musicale nato a Fara in Sabina, che oggi alle 18 presenterà in diretta streaming dall’Accademia del Tempo Libero (Circolo Arci di Passo Corese) l’Ep d’esordio “We Are Lions” che esce oggi su tutti i canali digitali per l’etichetta Free Club Factory. Ma come è iniziata l’esperienza dei Rap Meticcio Gang? «Quasi per caso - spiegano i componenti della band - da un incontro fortuito tra le strade di Passo Corese». Artisti locali che hanno coinvolto giovani africani appassionati di rap (richiedenti asilo e protezione internazionale) di Passo Corese, si sono uniti per fare musica e scambiare idee. Tutto iniziato come un gioco, con prove casalinghe o in piazza, fino a diventare un progetto artistico.Ogni rapper, nella propria lingua, racconta la sua storia, partendo dalle radici, in un viaggio a 360 gradi in cui si fondono culture, pensieri e modi di essere. Un progetto artistico, che ha come obiettivo la conoscenza, lo scambio e l’integrazione. I testi parlano di tematiche sociali legate all’emigrazione, all’accoglienza e alle difficoltà di inserirsi in una realtà completamente diversa dalla propria. Si è partiti da un’idea del regista Marco Mari - Spotted mind video con il coinvolgimento del cantautore e produttore musicale Leonardo Angelucci & Free Club Factory. Sostegno da Siprimi e Arci Rieti, ente gestore del progetto. La gang è composta da SakataMakata (Lamin Kolley), J Omzy (Omar Jammeh), Waznigang (El Ouazni Othmane) ed esplora la scena Rap - Hip Hop - Trap, mescolando questi generi con forti radici afro-reggae. Gli artisti cantano in inglese americano, giamaicano, italiano e lingue africane originali come il Jola e il wolof, e in arabo. Oggi alle 18 la diretta si potrà guardare sulla pagina facebook: https://www.facebook.com/RapMeticcioGang e dal Canale YouTube Ufficiale https://www.youtube.com/channel/UCi6gSqZYc8k6dRrepE8k0Eg.

Oggi alle 11, cerimonia di installazione della panchina rossa, a cura dell’associazione Noi Fara, che poserà la panchina simbolo della lotta alla violenza sulle donne nel piazzale della stazione Fs a Passo Corese.

