RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino.

Ultimo weekend di concerti, che sarà possibile seguire in streaming, per il Fara Music Festival 2020. Il Fara Music è un progetto ideato e prodotto dall’associazione Fara Music, per la direzione artistica di Enrico Moccia. L’emergenza sanitaria non ha permesso quest’anno i concerti live con il pubblico e allora si sono aperte le porte del Tube Recording Studio di Fara in Sabina, dove gli artisti si esibiscono e gli organizzatori, durante le dirette, interagiscono con gli stessi musicisti e con il pubblico che segue da casa. Una formula alternativa che ha comunque permesso di godere degli spettacoli con 73mila persone raggiunte nelle prime due settimane di festiva, oltre a centinaia di commenti, condivisioni e recensioni. Come da tradizione del Fara Music il programma vede l’alternarsi di giovani rappresentanti della nuova generazione Jazz italiana al fianco di artisti da anni sulla scena internazionale. Oggi alle 16 era previsto il concerto dei Quasar con “Spooky Action”, disco d’esordio del gruppo vincitore del premio Fara Music Jazz Live del 2019, che esce il 25 giugno per l’etichetta Emme Record Label. Il previsto concerto, tuttavia, è stato rinviato a data da destinarsi. La rassegna riparte, sempre oggi, alle 21, quando toccherà a Rita Marcotulli in “piano solo”. In questo concerto, che rappresenta un vero e proprio percorso artistico, la pianista e compositrice romana (ha studiato al Conservatorio di Santa Cecilia musica classica. Nel box un excursus sulla carriera) suonerà composizioni originali scritte durante la sua lunga carriera insieme ad alcuni brani tratti dalle colonne sonore cinematografiche. Domenica alle 12, Roberto Gatto Perfectrio, il trio perfetto con Gatto, leader e ai vertici del jazz italiano, che si esibisce insieme al tastierista Alfonso Santimone e a Pierpaolo Ranieri al basso elettrico. Alle 21, sarà la volta del Rosario Giuliani & Pietro Lusso Duo. Per seguire i concerti dalla pagina del Fara Music Festival, il link è: https://www.facebook.com/faramusicfest .

Si ripristina la festa dell’Albero in Sabina, una occasione per un gemellaggio green tra Poggio Mirteto e Magliano Sabina, nell’iniziativa del Rotary club “Sabina - Tevere”, insieme ai rispettivi Comuni. Oggi alle 10 a Poggio Mirteto verranno messe a dimora nuove piante di aranci amari in piazza e saranno potate quelle esistenti; a Magliano Sabina si realizzerà un viale di aceri. «Vogliamo contribuire a rimettere in moto la tradizione della festa degli alberi - spiega il presidente del Rotary Sabina Tevere, Alessandro Colli. - Nei programmi di quest’anno del Club vi sono anche una serie di iniziative green, come la reintroduzione a livello locale della Giornata nazionale degli alberi, con la messa a dimora di nuove piante, peraltro effettuata anche in precedenti anni rotariani, per promuovere il rispetto e l’amore per la natura, oggi troppo spesso trascurata». La cerimonia di piantumazione, realizzata in collaborazione con i Comuni di Magliano Sabina e di Poggio Mirteto, ai cui territori si estende la competenza del Rotary Club Sabina - Tevere, intende contribuire a valorizzare l’ambiente e il patrimonio arboreo-boschivo. «Gli alberi - osserva Colli - migliorano la qualità dell’aria e riducono l’inquinamento dell’atmosfera, proteggono il suolo e prevengono il dissesto idrogeologico e, negli insediamenti urbani, valorizzano le tradizioni culturali e la vivibilità dell’ambiente. È per questo che il rispetto e la cura degli alberi sono anche l’unità di misura del progresso civile, economico-sociale ed ecologico di ogni popolo». In Italia la prima festa dell’albero si tenne nel 1898 e fu istituzionalizzata con una legge forestale nel 1923. Un’altra legge del 1992, prevede perfino che ogni Comune pianti un albero per ogni nuovo neonato registrato all’anagrafe. Con una legge del gennaio 2013, infine, fu istituita in Italia la Giornata nazionale degli alberi, da celebrarsi il 21 novembre di ogni anno.

Un weekend escursionistico, con pernottamento in ostello e due giornate consecutive di trekking e grigliate, oltre a caldarroste e vino novello locale. Il pernottamento, questa notte, è presso l’ostello/rifugio Tancia Hostel House. La proposta per il fine settimana è dell’Associazione Sabina in Trekking. Terminata l’escursione del primo giorno, si farà ritorno all’ostello, dove gli escursionisti passeranno la notte, dopo aver cenato a base di prodotti tipici locali. Si può anche scegliere di fare l’escursione senza pernottamento, partecipando a una delle due in programma. Oggi l’escursione è alle pendici del Monte Tancia, partendo dal parcheggio dell’ostello nel Comune di Monte San Giovanni. Le tappe prevedono le “Pozze del Diavolo”, dove la natura ha scavato nelle acque del torrente Galantina, i pratoni di pascolo allo stato brado di Salisano fino ad arrivare al Casale Fatucchio. Pranzo e poi il ritorno fin dove si è partiti la mattina. Domenica, invece, l’escursione nel bosco ad ammirare il caratteristico foliage sabino. Colori autunnali nella secolare faggeta di Poggio Perugino, alle pendici del Monte Pizzuto e del Monte Tancia. La partenza è sempre nel parcheggio dell’ostello. Anche domenica è previsto il pranzo, una grigliata cucinata alla brace con la legna del bosco, caldarroste accompagnate da vino rosso novello locale. Info e iscrizioni al 327/9308192 (Stefano “Sabina in Trekking”).

I Camminaesploratori propongono per oggi una escursione naturalistica nel Parco regionale dei Monti Lucretili, verso la cima più alta del massiccio montuoso: il Monte Pellecchia. Un percorso che condurrà tra boschi e creste panoramiche, a guardare i principali gruppi montuosi dell’Appennino Centrale. Sul Monte Pellecchia nidifica da sempre una coppia di Aquila reale, famosa per essere la più vicina a Roma. Per prenotarsi: https://www.camminesploratori.com/modulo-escursioni/. Domenica, l’Associazione Terminillo Trekking 360° propone una escursione dal caratteristico paesino di Lugnano fino al panoramico fontanile Lancino. Info e prenotazioni, anche whatsapp: Raffaele 347/9157499. Sempre domenica, escursione alla scoperta delle fonti del Terminillo attraverso faggete secolari e terrazze panoramiche adatta anche ai bambini. Info e prenotazioni, anche whatsapp: Gabriele 392/6744254 oppure Marco 339/2193520.

