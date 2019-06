© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino.Piazza Vittorio Emanuele II, a, ospita lo street food: oggi, giornata tra stand con specialità enogastronomiche da tutta Italia. Apertura alle 11 fino alla notte.Oggi si conclude ilStreet Festival, manifestazione nata da un’iniziativa del Comune di Cittaducale, finanziata dalla Regione e inserita nell’Accordo di Programma Mibact-Regione Lazio. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti e si svolgono in piazza del Popolo, tra arte di strada e concerti jazz. Oggi il corso del Paese accoglierà la tradizionale infiorata, in attesa, alle 19, della processione del Corpus Domini. Al termine delle celebrazioni sarà ancora la Compagnia Materiaviva a proporre uno spettacolo di acrobatica aerea, in cui il movimento si fonde con la musica. A chiudere la serata di domenica sarà la musica del Quartetto Puck, formato da Lucrezia Cortilli al flauto traverso, Stefano Caponi al pianoforte, Stefano Corato al contrabbasso ed Enrico Ciullo alla batteria: un repertorio che parte dal classico, passando per il jazz e arrivando al barocco., il Festival organistico farfense: alle 16.30, nell’Abbazia, concerto di Gianluca Libertucci. A, per il festival-laboratorio internazionale di pratiche teatrali del Teatro Potlach, weekend dedicato al laboratorio di costruzione dello spettacolo «Città Invisibili». A, dalle 20.30, il primo concorso di karaoke «Canta con noi al 747» al 747 Music bistrot.Oggi ac’è il Bicincittà col ritrovo a piazzale Angelucci, alle 9.15 per la partenza . A, oggi, escursione agli eremi rupestri e all’interno della dolina carsica del Revotano. Info sulla pagina facebook di Sabina in Trekking.