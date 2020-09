© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino.Il Teatro Potlach non si ferma e, sebbene con un programma rimodulato per le norme di sicurezza, parte col Festival laboratorio interculturale di pratiche teatrali, sostenuto dalla Regione e dalla Fondazione Varrone. Per il Festival laboratorio interculturale del Teatro Potlach, nella sua sede, a, arrivano grandi ospiti: oggi alle 19 va in scena “On Attend” della Compagnia Iuvenis danza. Martedì 8 settembre alle 18, ci sarà “Non solo Napoli” della ventriloqua svizzera Ava Loiacono. Il primo spettacolo vedrà in scena 5 danzatori e si svolge sul tema di “Aspettando Godot” di Becket. Il secondo spettacolo vede in scena la spassosissima pupazza Filumena, emigrata napoletana in Svizzera, accompagnata sul palco dalla ventriloqua Loiacono. Tra un dialogo e l’altro, si snodano canzoni, sketch, momenti di coinvolgimento del pubblico nel canto. Lo spettacolo è adatto a un pubblico di tutte le età. La prenotazione per entrambi gli spettacoli è obbligatoria al numero del Teatro Potlach 351/7954176.Oggi dalle 9.30 a oltre le 18, nella sede BigMat di via Salaria 53 a, dimostrazione di forni con degustazione gratuita e la partecipazione di Danilo Pagano, campione del mondo di pizza acrobatica.Escursione in Sabina proposta dall’associazione Sabina in Trekking. Oggi, a, escursione alle, monumento naturale del Lazio. Ci sarà la possibilità di completare il tratto finale sulla “ferratina”. Previsto un pranzo estivo per i partecipanti. Info e prenotazioni: 327/9308192.Non solo un’autobiografia. Il libro “Dietro le quinte delle mie paure“ è una sorta di diario terapeutico, per l’autrice e per i lettori. Tra le pagine del volume edito da Piemme si scopre una Paola Perego certamente diversa da quella che siamo abituati a vedere attraverso il piccolo schermo. «No, non è un’autobiografia, è piuttosto un racconto della lotta portata avanti contro un nemico invisibile». Il nemico sono gli attacchi di panico, un ostacolo paralizzante che l’autrice chiama “mostro”, e che l’ha tenuta avvinta tra gli artigli per anni, da prima ancora che muovesse i primi passi sulle passerelle di moda e poi negli studi televisivi. «Non sono mai stata più forte del mostro, nessuno è più forte degli attacchi di panico. Però ho provato a conviverci, a volte vincendo, a volte perdendo, ma restando sempre ancorata ai miei punti fermi». E per punti fermi si intendono la famiglia di origine, il lavoro, i figli, le amiche più care, il compagno Lucio: «Il vero amore», che arriva lentamente, ti culla e ti avvolge come il dolce movimento di una sedia a dondolo, «di quelle con i braccioli di legno e la seduta trapuntata». Una rete di affetti e impegni che la conduttrice ha sempre tenuto ben presenti, per non sprofondare sotto il peso di una malattia sempre più diffusa, ma di cui si parla ancora troppo poco. La Perego sceglie di infrangere questo muro, e spiegare quanto l’attacco di panico sia un disturbo trasversalmente diffuso, talvolta non compreso, e spesso celato dietro la corazza di un’immagine patinata e sorridente. Un male che l’ha condizionata «in una lunga estenuante battaglia» che «mi ha spaventata, angosciata, mi ha fatto vergognare di essere me stessa». Senza filtri, Paola Perego parla di farmaci, lacrime e gesti disperati fatti per sopravvivere a quella sensazione che ti paralizza e inchioda senza alcun preavviso, anche quando si sta per accendere la lucina rossa che porterà la tua faccia dentro le case di milioni di telespettatori. Tra le pagine scorrono ricordi e successi, vittorie e arrese, storie di amore e amicizia raccontate con semplicità, senza la lente della fama e del successo. E Paola è una donna come tante altre, che vuole disperatamente essere amata e compresa per quello che è. La battaglia è dura. Ma il carattere anche. «La felicità si costruisce, si crea, dobbiamo impastarla con le nostre mani, fonderla alle nostre giornate, mescolarla alla nostra vita», dice la Perego commentando il percorso fatto su se stessa. E oggi che “il mostro” non c’è più, «sono felice di poter raccontare senza paure chi sono ma soprattutto chi sono stata. Oggi mi conosco e mi amo con tutte le mie contraddizioni e mi sento pronta a ricominciare la mia vita ogni giorno». Il libro sarà presentato oggi alle 18 a, nello spazio antistante la Collegiata di San Michele Arcangelo, alla presenza dell’autrice.Evento “Illuminamatrice Festival per le terre del sisma”, oggi con lo sport. Illuminamatrice Festival 2020, domenica, vede adl'intera giornata dedicata alle attività ludico-sportive per adulti, bambini e famiglie tra patrimonio naturalistico e paesaggistico.Per il Sabina Music Summer, grandi appuntamenti, con i concerti presso l’Abbazia di. Questa sera alle 21.30, “Emmanuel Losio - Davide Palma project, con Davide Palma (voce), Emmanuel Losio (chitarra) e Giulio Scanatico (contrabbasso).Giovedì prossimo, 9 settembre, sarà il ventiduesimo anno dalla scomparsa di Lucio Battisti, scomparso all’età di 55 anni. Per ricordare il cantautore nel paese dove nacque nel marzo del 1943,, verrà organizzato un flash mob, con le musiche di “Un’Avventura”. L’iniziativa di giovedì è in programma alle 17.30 presso i Giardini di Marzo di Poggio Bustone.