31 Maggio 2021

di Samuele Annibaldi

(Lettura 1 minuto)







RIETI - È partito Route “313_ArteinSabina”, uno degli 11 progetti vincitori dell’avviso regionale “Lazio Contemporaneo”, per sostenere la realizzazione di opere d’arte contemporanea di giovani artisti e creativi del territorio. Protagonista Andrea Gandini, artista di 23 anni, che realizzerà opere permanenti in esclusiva sul territorio, in materiale naturale, nel bosco “Il Pago” di Vacone e in piazza a Casperia. A Vacone ha già iniziato. Recuperando tronchi tagliati, l’opera di Gandini è rispettosa del contesto e legata all’ambiente. «È stata una forte emozione - spiega Riccardo Serena del Centro Metaculturale di Forano - scoprire di essere gli unici selezionati della provincia di Rieti. Un progetto che spero darà inizio a un futuro percorso eco-culturale che vedrà coinvolti i principali comuni collegati alla Ternana, così come le “Vie dell’olio” o le “Strade del Vino”». La curatrice è Carlotta Degl’Innocenti, che sottolinea come “313_ArteinSabina” sia un progetto artistico con il quale si rende attuale la Sabina, recuperando, valorizzando e preservando il territorio». Valentina Alfei, responsabile della comunicazione, spiega che l’evento «mira a far ripartire le attività che più hanno risentito delle chiusure a causa del covid - osserva - come arte, teatro, musica e poesia dal vivo. Vogliamo dare un segnale forte con la rinascita che parte dalla Sabina».