Domenica 11 Luglio 2021, 00:10

RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino.

Torna la stagione estiva della Fondazione Varrone a Largo San Giorgio, a Rieti: gli appuntamenti sono in programma tutti i giovedì e i venerdì, fino al prossimo 30 luglio, la sera alle 21, con un cartellone di spettacoli che contempla teatro musica, cinema e bel canto.

Molte le rassegne del territorio, inoltre, che per la prima volta trovano una vetrina anche in città: dall’anteprima della rassegna Grande cinema italiano di Poggio Mirteto al Fara Music Festival di Fara Sabina fino al Festival interculturale delle Pratiche teatrali del Potlach di Fara Sabina e la Settimana musicale mirtense a Poggio Mirteto. Per l’Estate Mirtense, fino al 13 luglio, la rassegna teatrale a Parco San Paolo, a Poggio Mirteto. A seguire, dal 14 luglio, prenderà il via la Settimana musicale mirtense, giunta alla sua XV edizione: dal 14 al 16 luglio al Parco San Paolo, il 4 e 5 agosto in piazza Martiri della Libertà, sempre a Poggio Mirteto. A seguire, la rassegna Grande cinema italiano e i festeggiamenti per San Gaetano Thiene.

“Dancer Encore” fino a oggi a Casperia, una mini rassegna, con performance artistiche in piazza San Giovanni Battista, al culmine dell’antico centro storico. Alle 18, “Shakespeare in quarantine” con Francesco Medugno, “La canzone di Orlando” di e con Giovanni Calcagno e “Jazz Friends” Sonorità Dixieland. Ingresso gratuito. Info: 338/3621871.

Nella V edizione di IlluminAmatrice Festival delle Arti Contemporanee, ad Amatrice inaugurata “Terrapromessa”, un percorso di arte contemporanea nella natura curato da Barbara Pavan, promosso da Associazione IlluminAmatrice con il patrocinio di Regione Lazio, Comune di Amatrice, Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga. Inaugurazione ieri a Lo Scoiattolo. Michela Cavagna, Lisa Fontana, Daniela Frongia, Maria Carmela Milano, Monica Pennazzi, Maria Jole Serreli, Giulia Spernazza, Jonida Xherri: son gli artisti che realizzano opere.

Lunedì alle 21.30, al Parco San Paolo di Poggio Mirteto, la Compagnia dell’Inserenata ne “La dodicesima notte (o quel che volete).

Partita la rassegna “Sentieri in Cammino”, che raggiunge 9 Comuni: Poggio Moiano, Casaprota, Frasso Sabino, Monteleone Sabino, Montenero Sabino, Poggio Nativo, Pozzaglia Sabina, Rocca Sinibalda e Scandriglia. Massimo Wertmüller, direttore artistico della kermesse, coadiuvato per la musica dai maestri Stefano Caponi e Carla Tutino e da Paolo Di Reda per l’organizzazione. Teatro, musica e itinerari di spettacolo lungo i cammini spirituali e le dimore storiche dell’Alta Sabina e della Valle dell’Olio: 24 spettacoli fino al 26 settembre. Gli spettacoli in cartellone saranno realizzati nei luoghi da valorizzare dei 9 comuni: Poggio Moiano centro storico e teatro (5 spettacoli); Casaprota centro storico e teatro Comunale “Fausto Tozzi”; Frasso Sabino area del Castello Sforza Cesarini; Monteleone Sabino area archeologica di Trebula Mutuesca e borgo di Ginestra; Montenero Sabino Castello Orsini; Poggio Nativo centro storico; Pozzaglia Sabina centro storico e borgo di Pietraforte; Rocca Sinibalda centro storico, Castello di Rocca Sinibalda, Castello Mareri Solivetti e località Posticciola; Scandriglia centro storico e Castello Orsini di Ponticelli. «Sono stato chiamato di nuovo in carica per aiutare a disegnare un festival teatrale e musicale in queste zone meravigliose del Lazio - spiega Wertmüller. - Il successo che ci ha colto nella prima edizione ha confortato ad andare avanti: l’intento che mi muove è solamente e umilmente di rendermi utile, nel mio piccolo, per una ripartenza che è sì teatrale e musicale, ma che va inserita in un contesto generale chiamato cultura».