Domenica 28 Novembre 2021, 00:10

RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino.

Si parte in grande con la quinta edizione della Valle del Primo Presepe, la manifestazione voluta dalla Chiesa di Rieti per valorizzare l’intuizione francescana della Natività di Greccio. Da oggi, saranno aperte tutte le esposizioni presepiali distribuite nel centro storico di Rieti. Tra le principali attrazioni, la quarta opera monumentale del maestro Francesco Artese, che va a concludere la serie esposta sotto le arcate di Palazzo Papale e le esposizioni custodite nel Salone Papale. In mostra la “Roma sparita”, a cura dell’Associazione Amici del Presepio di Monte Porzio Catone, il presepe realizzato dall’artista reatino Italo Crisostomi, l’esposizione “Presepi dal mondo” di don Nazzareno Gaspari e il “Presepe di Caleruega”, donato lo scorso anno dalla città spagnola gemellata con Rieti. Spazio anche alla memoria delle zone colpite dal terremoto, con l’esposizione di due opere salvate e restaurate, la Madonna Lactans e la Pietà che prima del sisma erano custodite, rispettivamente, nella chiesa di Sant’Agata di Grisciano e di Santa Maria della Misericordia di Accumoli. Lo storico “Presepe della Città”, come ogni anno, tornerà nella Cattedrale di Santa Maria, mentre la basilica di Sant’Agostino ospiterà le icone del “parroco-artista” don Marco Tarquini e il Centro Sant’Eusanio accoglierà la mostra sui Bambinelli realizzata dai ragazzi con disturbi autistici ospiti nella struttura di Porta d’Arce. Sede espositiva sarà come ogni anno anche la caserma Verdirosi che ospiterà, oltre all’opera messa a disposizione dall’Associazione italiana Amici del Presepio, anche alcune creazioni di arte presepiale di appassionati reatini. La sala mostre del municipio di Rieti sarà dedicata, invece, all’originale “Presepe sospeso” di Giampiero Desideri, donato dall’autore a “La Valle del Primo Presepe”. Molte le altre iniziative in programma tra Rieti e Greccio, tra cui le colorate giornate a tema presepe, pensate per i bambini, ma anche presentazioni di libri, concerti e spettacoli.

Maratona di cinema con “Sabina in Prima Fila” nel Lazio. A Magliano Sabina, teatro Manlio, oggi alle 17 “Playmobil - The Movie”. A Poggio Mirteto, sala Benedetti, oggi alle 17 “100% Lupo”.

“Le Intellettuali di Piazza Vittorio”, oggi alle 18, al teatro San Michele di Montopoli di Sabina. Sul palco la Valdrada Teatro, formata da Chiara Becchimanzi, Giorgia Conteduca, Monika Fabrizi, Giulia Vanni e la partecipazione di Cinzia Leone, Vittorio Hamarz Vasfi e Stefano Fresi. Dopo lo spettacolo possibilità di cenare con le attrici. Info e prenotazioni: 389/6793095 o 339/5318478.

Appuntamento a Fara in Sabina con il Teatro Potlach che presenta, oggi alle 17, “Spaidermen”, lo spettacolo contro il bullismo di e con Giacomo Dimase, a cura del Teatro Pat. “Spaidermen” è uno spettacolo sul bullismo, scritto per tutti i bambini invisibili, è amore e speranza per un futuro migliore, ma consapevole della realtà. La Stagione di Teatro Ragazzi si chiuderà poi domenica 5 dicembre con “Il Gigante Egoista” del Teatro Potlach.

La musica Jazz in Sabina, all’Abbazia di Farfa, con il Fara Music Festival Autumn Edition: nella sala audiovisivi della biblioteca, cartellone dedicato a “La magia del Duo”. I concerti, fino a oggi, iniziano alle 21.30. Sono ospiti Umberto Fiorentino & Fabio Zeppetella, Rosario Giuliani & Pietro Lussu, Pierpaolo Bisogno & Rocco Zifarelli. Non solo concerti, ma anche visite guidate all’Abbazia di Farfa con la sua biblioteca, mostre fotografiche sul Jazz e con l’Autumn Edition 2021 tornano i seminari di Jazz. Workshop di Musica Moderna, prima dei concerti, dalle 18.30 alle 20. Oggi, Rocco Zifarelli e Pierpaolo Bisogno: la chitarra nel duo jazzistico, tecniche di interplay con strumenti ritmici e armonici. La manifestazione è un progetto ideato e prodotto dall’Associazione Fara Music, con la direzione artistica di Enrico Moccia.