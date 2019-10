© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Dopo due gare di Coppa Della Divisione è tempo di esordio in campionato per la Sabina Lazio Calcetto. La formazione sabina ha confermato le buone impressioni destate nel precampionato. Nel primo turno è arrivata una vittoria contro il Cmb, squadra pari categoria, per 5-2, mentre nel secondo turno le biancocelesti sono state eliminate dal Futsal Florentia, squadra di serie A.«Nel primo turno ci siamo comportati molto bene - racconta mister Moriconi sulla Coppa Della Divisione-, dopo un primo tempo non eccelso siamo venute fuori con una grande reazione nella ripresa. Contro il Florentia abbiamo tenuto il campo alla grande contro una squadra di cateogoria superiore, siamo stati sul 2-0 quasi fino al termine, poi abbiamo avuto un calo fisico e loro sono venute fuori».Si conclude così l'esperienza in Coppa, anche se domenica sarà tempo di esordio in campionato contro il Futsal Perugia di Marco Abati: «Affrontiamo una squadra costruita per le posizioni di vertice, quindi forse il peggior esordio possibile. Ci siamo già affrontati nel precampionato, e nonostante la sconfitta abbiamo tenuto molto bene. Sarà una bella battaglia, andiamo li a giocarci la partita e fare punti, sarà combattuta fino all'ultimo».