«La natura umana ha bisogno di poesia». Ne è convinta Stefania Pochesci, artista-stilista che ha aperto il suo showroom nel centro storico di Casperia, ristrutturando una vecchia merceria dove realizza abiti e accessori in tessuti vegetali e tinture naturali. Di poesia Stefania ne mette a iosa nel suo lavoro e, nell'ascoltare la sua storia e le ragioni che l'hanno portata in Sabina, partendo da Roma, la sensazione che pervade è l'amore e la gentilezza che caratterizzano questa giovane imprenditrice. Laureata all'Accademia di moda e costume di Roma, Stefania ha poi abbandonato il settore della moda e ha cominciato a lavorare con alcune tv internazionali e poi come freelance fino a quando, per una strana circolarità degli eventi, l'idea del disegno dei tessuti è tornata.

Il percorso

«Volevo regalare qualcosa di unico a una persona che stava attraversando un periodo particolare della sua vita - racconta la stilista - e mi sono messa al lavoro. L’emozione, alla consegna di quel dono mi ha fatto riflettere e convinta che dovevo tornare a quel lavoro. Disegnare è lo strumento attraverso il quale comunico le mie passioni: disegno prima a mano a matita, poi digitalizzo per permettere la stampa sui tessuti. Tutti i tessuti che utilizzo sono di origine vegetale, quasi completamente italiani e mi avvalgo dei piccolo laboratori sartoriali locali. Propongo una collezione base e gli abiti dalle linee semplici consentono di adattarsi alle forme di ogni donna. Un lavoro fatto con la passione, animata dall’amore per la natura e l’ambiente con cui, a Casperia, Stefania dice di essere riuscita ad entrare in contatto come in nessun altro luogo. «Io e il mio compagno cercavamo casa - continua Stefania, che ha avviato la sua attività seguendo il percorso “Vivaio” con Cna Rieti e Fondazione Varrone - e su suggerimento di un nostro amico inglese siamo arrivati a Casperia. Il progetto di aprire lo showroom è stato rallentato dal Covid. Da giugno ho messo on line un e-commerce, poi la decisione: aprire il 21 dicembre il negozio nel borgo di Casperia. È il giorno del solstizio d’inverno, momento in cui la luce comincia a riprendersi il suo spazio sulle ore del buio e questo vuol anche essere il mio messaggio: bisogna andare avanti e creare valore anche per la comunità in cui viviamo. Nel mio piccolo mi piacerebbe far crescere la consapevolezza rispetto a quello che indossiamo. Il mio desiderio più grande è quello di trasmettere i valori della slowfashion e vorrei contribuire a creare un consumatore consapevole».

