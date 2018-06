RIETI - Gli appunamenti della domenica in tutto il Reatino.



Festival organistico a Farfa, da oggi e fino all’8 luglio. Oggi alle 16.30, in Abbazia, il primo appuntamento con il maestro Gianluca Libertucci, già organista titolare della Cappella di San Pietro in Vaticano.



Fiume in festa a Poggio Mirteto scalo, oggi. Gite in battello kajak canadese e dragon boat nella mattinata di oggi, a seguire la visita al mercato a km0 Sabinagreste. La mattina laboratorio di aquiloni per i bambini e poi aperitivo presso il mercato a km0. Mercatino dell’artigianato e dei prodotti tipici a km0 a Farfa e concerto del coro The Free Voices in love diretto da Elsa Baldini. Passeggiando tra le rose, oggi, in viale Roma a Fara in Sabina: prima mostra mercato dedicata alla regina dei fiori, appunto la rosa. Durante la manifestazione si potranno ammirare e acquistare esemplari di questo fiore, seguire conferenze e corsi. Inoltre presentazione di testi dedicati e degustazioni di prelibatezze realizzate con le rose.



Nuovo appuntamento, a cura della Fondazione Romaruropa, in collaborazione con Mibact e Regione, oggi alle 19 e alle 21 a Cittareale nello spazio adiacente al birrificio: la Compagnia Il Posto e Marco Castelli Small Ensemble propongono «La sfera di Hill», danza aerea su camion con gru. Ideazione e coreografia di Wanda Moretti.



Il Teatro di Roma torna nel Reatino, nelle aree più coinvolte dal sisma. L’iniziativa, promossa da Mibact e Regione Lazio, è a ingresso gratuito. Oggi alle 13, nella tensostruttura in località Ricci, a Cittareale, la compagnia bolognese de il Teatro delle Ariette di Paola Berselli e Stefano Pasquini arrivano su un furgone bianco, che traina una piccola roulotte, carico di tutti gli oggetti necessari per portare in scena «Teatro da mangiare? La vita attorno a un tavolo». Uno spettacolo che si fa attorno a un grande tavolo dove stanno seduti 30 spettatori-commensali, mentre i 3 attori-cuochi-contadini cucinano: servono una cena e raccontano frammenti autobiografici della loro vita, gioie, dolori, sogni, lutti, amori. Questo è il messaggio del Teatro delle Ariette: incontrare l’altro attorno a un tavolo, nell’intimità di una cucina, condividere il cibo, le storie, le esperienze di vita e attraverso l’autobiografia avventurarsi nel meraviglioso viaggio di conoscenza dell’incontro.



Oggi dalle 9 alle 16, porte aperte alla Centrale del latte di Rieti, in via Velinia 2, con laboratori, pranzo e artisti. Prenotazioni su www.centralelatterieti.com.



La storica piazza trasformata in una grande tavolata all’aperto sotto le stelle, dove il piacere per la cucina locale, l’allegria e il bel vivere in amicizia si incontreranno per una notte. Accade al Borgo di Rieti, l’iniziativa è degli ex ragazzi del quartiere (con in testa Alfredo Grillo e Tonino Ciancarelli), ormai oltre gli «anta», che questa sera daranno vita alla serata dedicata alla «Gricia & Beer festival», con degustazione del tradizionale piatto, richiamo per oltre cento palati (ma le iscrizioni sono ancora aperte) che andranno a occupare sedie e tavoli in piazza Cavour (chiusa al traffico dalle 19), tra il monumento alla Lira e la strada dove affaccia il ristorante La Favorita, partner dell’iniziativa patrocinata dal Comune, i cui chef cucineranno anche l’amatriciana e altri piatti di carne secondo le antiche ricette reatine. Una festa che proseguirà domenica sera, con la degustazione di birre artigianali abbinate alla gricia.

