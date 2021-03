20 Marzo 2021

RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino.

Viaggiare da fermi grazie alle fotografie scattate da casa. Anche in zona rossa, da casa, si riesce ad alimentare l’iniziativa del gruppo Fai Sabina che ha lanciato questa idea che sta raccogliendo un notevole successo: stanno infatti arrivando scatti originali da ogni angolo della Sabina. Da Casperia, che di notte sembra l’Italia vista dal satellite, fino a Rocchette e Rocchettine, immortalate da un drone, l’antica ciminiera della vetreria di Poggio Mirteto col tramonto dietro il Soratte e mille altri scatti, uno più suggestivo dell’altro con le foto raccolte, descritte e pubblicate sulla pagina facebook del Gruppo Fai Sabina. «E così ci risiamo - scrivono i promotori dell’iniziativa - siamo di nuovo tutti in casa, per dare una spallata, speriamo definitiva grazie anche ai vaccini, al Covid 19. Per fortuna che in Sabina si vive meglio che in una grande città. Certo, non è facile rinunciare a uscire se non per lo stretto necessario. Per questo abbiamo pensato a un’iniziativa che ci permetta di “muoverci” anche restando a casa. Vi chiediamo di mandarci una foto (o più foto, massimo tre): scattate dalla finestra, scendendo in strada, muovendovi fin dove potete senza infrangere le normative vigenti. Chi le vedrà potrà così viaggiare, anche se solo con gli occhi e la fantasia. E magari scoprire anche luoghi da vedere quando, speriamo presto, torneremo a essere già liberi». Per spedire le foto tramite messenger, l’applicazione di messaggistica di facebook, a Gruppo Fai Sabina, basta entrare in messenger e digitare “Gruppo Fai Sabina” nella barra di ricerca: si aprirà l’indirizzo e si potranno inviare le foto. Meglio se con nome e cognome e una piccola descrizione della foto e da dove è stata scattata. Si possono inviare anche su whatsapp al numero 331/8382914. Sono arrivati scatti dal Terminillo innevato e da Tarano, Castelnuovo di Farfa, Salisano, Montasola, Monte San Giovanni, i Monti Lucretili e Scandriglia, Montopoli, Poggio Mirteto con il Soratte e i suoi tramonti, Rocchette e Rocchettine e mille altre immagini. «Continuiamo il nostro “viaggio da fermi” - osservano dal Fai della Sabina - mandateci una foto o più, dalla vostra zona rossa e attenzione a non infrangere le regole».

Intanto il Gruppo Fai di Rieti è partito con la prima delle 5 videoconferenze che si svolgeranno sulla piattaforma digitale del Comune di Rieti e che coinvolgerà una serie di classi di vari istituti superiori reatini. Ecco l’elenco delle videoconferenze e i temi: “I tesori archeologici della Valle del Velino”, “L’ospedale vecchio e la chiesa di Sant’Antonio Abate: le trasformazioni possibili”, “Lo sguardo del mecenatismo reatino oltre il confine: il caso di Palazzo Vincentini”, “La transumanza: le voci dei pastori” e “Alla luce dei ceri: la festa di Sant’Antonio da Padova a Rieti, collante sociale tra fede e tradizione”.

Si inaugura oggi “R/Esistenza - Street Art Gallery”, progetto culturale presentato dal Comune di Antrodoco e risultato vincitore del bando “Lazio Street Art”. La direzione artistica è di Marco Paciotti e Alin Cristofori, del progetto artistico Ondadurto Teatro. L’obiettivo è favorire la promozione di un turismo artistico-culturale nel territorio, attraverso le opere dei grandi nomi della street art. Questi gli artisti, al lavoro dai primi di marzo, che daranno vita ad una vera e propria galleria urbana articolata in un percorso sviluppato in quattro luoghi del Comune di Antrodoco. Si parte con i noti Sten&Lex, considerati tra gli eredi di Banksy e pionieri dello stencil poster. A loro segue Lucamaleonte, che firma le sue opere con la tecnica stencil e uno stile ben caratterizzato. Poi c’è Neve, ritrattista dal carattere speciale. E infine l’ affermata pittrice e street artist Alessandra Carloni. Grazie al bando e al lavoro di questi artisti, Antrodoco diventa una vera “galleria urbana” a cielo aperto, uno spazio dedicato all’arte, in quattro luoghi, dove gli artisti hanno contribuito alla valorizzazione dell’identità culturale del luogo, seguita dal coinvolgimento della cittadinanza e dalla promozione di una cultura accessibile a tutti. È la prima edizione di un intervento che intende avere una cadenza annuale, affinché l’intero comune diventi una galleria in continuo divenire, arricchita ogni anno da opere nuove firmate da grandi autori, dando vita a un nuovo polo internazionale di street art. Gli spazi scelti dagli artisti ad Antrodoco vanno da un sottopasso che si è voluto valorizzare e rendere vivibile fino a un palazzo storico proprio all’ingresso del paese che, con l’opera realizzata, ha lo scopo di diventare una sorta di manifesto di entrata. C’è poi un altro spazio prescelto ed è l’arco d’ingresso della sede del Municipio e, infine, c’è la parete di un ostello creato da pochissimo tempo da un gruppo di giovani del luogo, che stanno cercando di attirare il turismo nel paese.

L’Ail, Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma organizza la manifestazione “Uova di Pasqua Ail”, per oggi e domenica prossima in tutta Italia, per raccogliere fondi a favore della lotta contro i tumori del sangue. L’iniziativa, giunta alla sua ventottesima edizione, consiste nell’offrire un uovo di cioccolato contrassegnato dal logo “Ail” a chi verserà un contributo minimo associativo di 12 euro. Quest’anno, però, a differenza del passato, l’emergenza sanitaria non consente di posizionare i banchetti nelle piazze, come da tradizione. «È possibile scoprire come ricevere l’uovo di Pasqua Ail nella propria città (in piazza, a domicilio o con altre modalità - spiegano dall’Associazione - attraverso il sito internet www.ail.it e contattando la sezione provinciale più vicina». Per un supporto informativo è possibile chiamare anche il numero 06/70386013, attivo da oggi a domenica, tra le 9 e le 18.

Altra iniziativa solidale sono le uova della speranza dell’Alcli. Anche in questo caso, la tradizione trentennale della piazza reatina non è possibile e così si cambia modalità. «Le uova della speranza saranno consegnate a domicilio - ricordano gli organizzatori - solo su prenotazione, utilizzando canali tradizionali e social: chiamare la segreteria dell’Alcli allo 0746/271672, oppure inviare una e-mail all’indirizzo alcli@alcli.it, oppure inviando un messenger sulla pagina ufficiale facebook. Le uova, che avranno come sempre il costo di 10 euro, verranno consegnate a domicilio nel rispetto delle normative».