RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino.​«E quindi uscimmo a riveder le stelle»: l’esigenza di ripartire. È questo il tema dominante della IV edizione del Festival della Piana del Cavaliere, che andrà avanti fino al 23 agosto a. Musica, arte e cultura che si riappropriano dei loro spazi e sono protagoniste del festival che si è aperto la prima settimana del mese tra concerti, spettacoli teatrali, una mostra di Borana Kuci, vincitrice del bando di concorso per la realizzazione del manifesto dell’edizione 2020 del festival, le masterclass di alto perfezionamento musicale, confermando ancora una volta la natura multidisciplinare della kermesse. L’obiettivo del festival è di ridare vita a tutti gli eventi che hanno sempre caratterizzato la rassegna. Il ricco programma vede questa sera alle 21, nella chiesa di Santa Maria Assunta, il Tau Trio con Tommaso Santini al violino, Giorgia Lenzo alla viola e Jacopo Gianesini al violoncello proporranno un concerto con le musiche di Françaix, Trio per archi; Dohnányi, alla Serenata per trio d’archi in Do maggiore, op. 10 Marcia e Beethoven, Trio per archi in do minore, op. 9 n. 3. Domenica sera in piazza XX Settembre c'è l’Orchestra filarmonica Vittorio Calamani diretta da Hossein Pishkar, che suonerà le musiche di Brahms, Serenata n. 2 op. 16 e Dvorak, Serenata op. 44. Il festival si chiude domenica 23 agosto con la musica del vento e l’Orchestra di fiati diretta da Giovanni Ieie.Un Ferragosto all’insegna della musica di grande qualità per “Sentieri Interrotti”, la manifestazione di teatro e musica diretta da Massimo Wertmüller, che vede la partecipazione di otto comuni della Sabina e il contributo della Regione Lazio. Due spettacoli di assoluto livello animeranno un sito in Sabina per due settimane: questa sera alle 21.30, nell’area archeologica di, nel Comune di, Antonio Maiello con la sua musica mediterranea, e il maestro Stefano Caponi, daranno vita a un concerto per due pianoforti dalle sonorità suggestive, frutto di una ricerca profonda nelle culture musicali del sud Italia e del nord Africa. Sabato 22 agosto, sempre a, lo spettacolo “Kubrar”.“La Bella Estate” dipropone spettacoli nel weekend di Ferragosto, organizzati dalla Pro loco. Questa sera alle 21.30 lo spettacolo con l’Orchestra Il Gatto e la Volpe e il cabaret con Rocco Borsalino che proporrà uno show tra magia e ipnosi.La chiesa di San Martino diè pronta a ospitare la terza edizione dell’Emufest Sabina: musica elettronica live, video, azioni sceniche, installazioni elettroacustiche. Gli appuntamenti sono, a partire dalle 21.15, il 19, 20 e 21 agosto. Venerdì 21, incontro con Chistian Banasik alle 18 e alle 19 tavola rotonda con i compositori del festival. Testi a cura di Luigi Melilli, live video mixing di Ubaldo Munzi.Il Ferragosto diè denso di appuntamenti. Se è vero che la Sagra degli Spaghetti all’Amatriciana, vero architrave e appuntamento di spicco estivo, alza bandiera bianca come tante altre manifestazioni in provincia, il Comune, la Pro loco e le associazioni si preparano al weekend di Ferragosto con il paese preso d’assalto dai turisti. Veri protagonisti dell’intrattenimento, i centri commerciali Il Corso e Il Triangolo, che si animano. La sera di Ferragosto, alle 21, one man show con Zio Tore & Andrea Fratellini. Il 16 agosto, spazio alla natura con l’escursione “Rinascita e comunità”: promossa da Laga Insieme Onlus, prevede una camminata che parte dale raggiunge la frazione di. Durante la sosta pranzo, sarà inaugurata la ristrutturazione dell’antico fontanile della frazione: opera realizzata con il contributo di Laga Insieme, derivante dall’operazione editoriale “Amatrice il profumo della nostra terra”. Al ritorno si passerà dall’eremo della Croce che sovrasta Amatrice. «Tutti i fontanili dei nostri paesi hanno un notevole valore storico-sociale - spiegano i responsabili dell’Associazione - quindi recuperarne l’uso significa tutelare la memoria delle comunità locali; la ristrutturazione diviene per noi tutti motivo di condivisione». Sempre ai centri commerciali, il 16 agosto alle 21, lo spettacolo musicale “Easy Pop- la storia del jukebox”. Il 17-18-19 e 20 agosto, ad Amatrice, spazio al cinema all’aperto presso il piazzale ex Anpas. Ricco anche il programma spirituale di appuntamenti religiosi: a Ferragosto, la messa nel parco giochi della frazionealle 11.15, mentre il vescovo di Rieti, Domenico Pompili, celebrerà due funzioni: alle 10 presso la Trasanna die successivamente, alle 11, presso la chiesa di Sant’Agostino ad. Intanto, nel cartello autunnale di, ritorna in programmazione il passaggio della Mille Miglia che, dopo il rinvio per Covid-19, è stato attualmente fissato il 2 ottobre prossimo.«Velino, una valle d’arte e cultura - Mondi possibili». È il titolo della manifestazione che si svolgerà fino al 23 agosto tra Borgo Velino e Antrodoco, tra concerti, teatro e cultura. Due kermesse che si incontrano per un unico programma: da un lato l’ormai consueto appuntamento con “Cunti e Racconti”, dall’altro il “Borgo delle Meraviglie” inserito dalla Regione ne “L’Estate delle meraviglie”. Dopo la partenza adcon il teatro, questa sera alle 21.30 l’appuntamento è a, in piazza Mazzini, con il concerto “Gospel Evolution” di Artem Gospel Choir & Motus Trio. Ad accompagnare le coriste, Emanuele Micacchi al pianoforte, Damiano De Santis alla chitarra e Stefano Guercilena al contrabbasso. Domenica, stessa ora e stessa location, la presentazione del libro “Private - Venti giornaliste nel tempo sospeso”, alla presenza delle autrici. A margine della presentazione sarà possibile acquistare una copia del libro. I proventi delle royalties andranno a sostegno dell’Associazione contro la violenza sulle donne “Telefono Rosa”. La manifestazione avverrà nel rispetto delle normative anticovid. Info e prenotazioni: 345/7145464.Estate leonessana ricca di eventi. Questa sera, in piazza a, la Zumba sotto le stelle, mentre domenica pomeriggio i Giochi senza frontiere in piazza VII Aprile, alle 19 il concerto della Corale San Giuseppe nella chiesa di San Francesco e, alle 21.30, il concerto della Banda musicale Città di Leonessa. Atorna la manifestazione “Riviviamo il centro storico”: nel piazzale Chiesa San Lorenzo, spettacoli tutte le sere nel weekend. Stasera, lo swing della tradizione americana nello spettacolo musicale dei Dixie Flyer Passengers. Domenica sera lo spettacolo per bambini “Il più forte sono io”, con Pino Grossi e Bernardetto Lucchetti. Serata di balli a coppie e in gruppo, con il maestro Maurizio Serafini, questa sera, allo Sporting club Sabina Tevere die lo spettacolo con l’Orchestra Argento Vivo. Festa della Beata Vergine Maria, domenica, a, con programma religioso la mattina e il pomeriggio, e ludico-ricreativo la sera, in piazza, dalle 21.30, con balli di gruppo insieme al maestro e coreografo Maurizio Serafini. A, questa sera, la musica col pianobar del maestro Jorge Dichiara in piazza Valeriani, presso il bar Petrocchi.Doppio appuntamento con le escursioni insieme all’Associazione Sabina in Trekking. Oggi si sale suiper il Ferragosto, tra casette dei pastori e la visita all’antica cava romana di marmo rosso, con grigliata finale sui prati. Domenica mattina si parte, invece, per le(Monumento naturale del Lazio), il trekking acquatico e la panoramica Ferratina con il pranzo estivo incluso. Iscrizioni e info: 327/9308192. Escursione di Ferragosto alla scoperta delle fonti del Terminillo a cura di Terminillo trekking 360. Appuntamento alle 10 a Pian de Valli. Info: 331/8397796 oppure 389/5782097.