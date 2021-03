6 Marzo 2021

RIETI - Weekend di escursioni in Sabina. Oggi e domenica si replica l’escursione alla scoperta del fenomeno naturale della dolina carsica del Revotano, nel territorio di Roccantica, organizzata dall’Associazione Sabina in Trekking. Si scende nella voragine verde-smeraldo del Revotano, originatasi dal crollo della volta e delle pareti, che presenta delle particolari proporzioni: 250 metri di diametro e circa 150 metri di profondità, ed è una delle formazioni carsiche più grandi e più importanti dell’Appennino centrale. All’interno, una folta vegetazione che ricopre la base del suo abisso ed enormi massi ciclopici e rocce crollate. L’escursione (info: 327/9308192 - Stefano) partirà dal borgo medievale di Roccantica, si percorre il bosco poi si arriva al torrente Galantina, si risale la montagna fino a giungere all’affaccio sul vuoto della dolina. Si discende nel suo abisso. Durante l’escursione il pranzo, con grigliata alla brace con la legna del bosco e tanti prodotti tipici locali.

I Camminaesploratori proporranno ben tre escursioni nel fine settimana. Oggi la guida Elisa Pellirossi accompagnerà i partecipanti in una escursione ad anello nella campagna sabina, tra i borghi di Fianello e Cicignano. Un itinerario inedito, non montano, tra la storia di un borgo come Fianello, un tempo borgo di pregio al centro del commercio del territorio che vedeva protagonisti il porto fluviale di Magliano e la via campana, punto di unione tra due strade importanti come la via Salaria e la via Flaminia. Domenica, sempre con Elisa Pellirossi, si va sul tetto dei monti sabini, il monte Pizzuto, la montagna che guarda la valle del Tevere, di fronte al monte Soratte. Sempre domenica, con Davide Cutugno, si va dal borgo fantasma di Rocchettine alle gole dell’Aia e la grotta Campeone. Un giro che partirà dal paese di Montebuono per poi salire sulle colline fino ad arrivare quasi ai confini con l’Umbria, passando attraverso lecceti e praterie. Poi si prosegue verso l’abitato di Rocchette, borgo con pochissimi abitanti e, poco dopo, si giunge al borgo fantasma di Rocchettine, una struttura insolita, dall’aspetto quasi normanno. Infine discesa al torrente Aia per andare a scovare due ruderi campestri. Info e prenotazioni dalla pagina facebook “I Camminaesploratori”. Passeggiate sulla neve del Terminillo nel fine settimana, con tutte le informazioni sulla pagina facebook di “Terminillo trekking 360”.