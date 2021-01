RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino.

Escursioni dal Terminillo alla Sabina. Oggi, in collaborazione con Asm, “Ciaspolando al Terminillo”, con appuntamento alle 10 nel piazzale dell’hotel Togo. L’escursione - replicata domenica 24 gennaio - è organizzata in collaborazione con i maestri della Scuola sci Terminillo. In Sabina un weekend escursionistico con l’Associazione Sabina in Trekking. Oggi trekking con la visita agli eremi rupestri di San Leonardo e San Michele nel territorio di Roccantica (info e iscrizioni: Stefano 327/9308192). Immancabile il pranzo da parte degli organizzatori che, per l’occasione, proporranno polenta grigliata alla brace condita con pomodoro, salsicce, olive taggiasche e pecorino, il tutto accompagnato da bruschette con olio nuovo sabino con pomodori e mortadella, dolcetti artigianali e il vino rosso locale.

In occasione della Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali, la Pro loco di Stimigliano ha organizzato l’evento “Proverbi Stimiglianesi”. Per partecipare basta inserire il proverbio o il modo di dire dialettale sulla pagina social della Pro loco di Stimigliano - su cui si trova l’evento “giornatadeldialetto-dilloindialetto” - entro oggi, domenica 17 gennaio, oppure inviando il testo via e-mail a: prolocostimigliano@gmail.com. Gli elaborati verranno valutati in base alla coerenza della proposta, in relazione con la storicità e il territorio. I migliori 30 proverbi scelti verranno poi incisi su targhe ed esposti in una mostra permanente presso un vicolo del centro storico, che diverrà così “Il vicolo dei proverbi”. Ulteriori informazioni: 329/1367331 (Luigi) oppure 335/1071671 (Marco).

Le tradizionali feste in onore di Sant’Antonio Abate, oggi 17 gennaio, nell’intera Sabina, quest’anno si celebreranno ovunque con programmi ridotti rispetto al passato, in ossequio delle normative anticovid. Saltano le processioni con la statua del Santo e le bande musicali al seguito, la benedizione con i cortei degli animali e mezzi agricoli, la distribuzione delle ciambelle benedette e gli spettacoli pirotecnici. Da Castelnuovo di Farfa fino a Poggio Mirteto e ancora in tutta la Sabina, le celebrazioni in onore del Santo con la benedizione avverranno nel contesto delle programmate funzioni religiose di domenica.

Le restrizioni anticovid fermano gli spettacoli dal vivo e, tra questi, il circo Rolando Orfei, bloccato in città. Persone e animali stazionano nel piazzale del PalaSojourner, a Rieti, senza potersi esibire e, quindi, guadagnare. Per gli animali, l’appello, per chi volesse, è a donare cibo, paglia, fieno, frutta e mangime. Possibili, inoltre, donazioni anche per il gasolio necessario per il riscaldamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA